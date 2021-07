Proche de l'OM, Guendouzi confirme son départ d'Arsenal

Déjà prêté la saison dernière au Hertha Berlin, Mattéo Guendouzi ne va pas rester à Arsenal et devrait rapidement s'engager avec Marseille.

Matteo Guendouzi a confirmé qu'il quittait Arsenal après trois ans à l'Emirates Stadium. Le joueur de 22 ans a rejoint l'Emirates depuis Lorient en 2018 et a ensuite fait 82 apparitions pour le club toutes compétitions confondues.

Il a passé la saison 2020-21 en prêt au Hertha Berlin et va maintenant passer à un nouveau club pour la campagne à venir - avec Marseille en discussions avancées sur un accord pour le milieu de terrain.

Confirmant son départ d'Arsenal sur Twitter, Guendouzi a déclaré : "Je n'oublierai jamais l'Emirates Stadium. Je n'oublierai jamais les fans. Je n'oublierai pas la ville. Je n'oublierai jamais tout ce que j'ai vécu ici. Je n'oublierai jamais que ma seule volonté était de défendre avec fierté les couleurs d'Arsenal.

"Merci à tous ceux qui ont cru en moi pendant mon séjour ici, dans les bons et les mauvais moments. Je ne peux que souhaiter le meilleur au club et à ses fans qui méritent tellement, croyez-moi ! Au revoir Arsenal, je n'oublierai jamais et je serai un gooner pour toujours."

En attendant, Guendouzi affirme que Mesut Özil est "clairement" le meilleur joueur allemand et a révélé que le milieu de terrain est comme un "frère" pour lui après leur temps ensemble dans le nord de Londres.

Ozil s'est retiré des sélections internationales après la désastreuse Coupe du monde 2018, et il a ensuite quitté Arsenal pour Fenerbahçe en janvier après avoir perdu les faveurs de l'entraîneur Mikel Arteta.

Lorsqu'on lui a demandé qui était son idole, Guendouzi a répondu à Bild : "Mesut Ozil est un grand modèle et un frère pour moi. Mesut a des qualités balle au pied exceptionnelles, il peut par exemple faire des passes incroyables. Pour moi, Ozil est clairement le meilleur joueur allemand. Et c'est l'un des meilleurs numéros 10 de l'histoire du football allemand.

"À Arsenal, il m'a immédiatement pris sous son aile et m'a donné beaucoup de conseils. C'est pourquoi il est comme un grand frère pour moi. Mesut, par exemple, m'a souvent dit : 'Garde confiance en toi et en tes capacités, crois en tes forces, en ton jeu car tu as le potentiel pour t'affirmer dans un grand club'.

"J'ai beaucoup de respect pour lui en tant que footballeur, mais aussi en tant que personne. C'est une personne que j'admire. Même pendant mon passage au Hertha, nous étions toujours en contact, nous nous écrivions souvent ou nous nous parlions au téléphone."

Avec le départ imminent de Guendouzi d'Arsenal confirmé, on s'attend maintenant à ce qu'il signe à Marseille. La formation de Ligue 1 est en pourparlers avec les Gunners depuis plusieurs semaines pour un accord concernant le milieu de terrain, qui n'a pas joué pour les Gunners depuis juin 2020.

Il rejoindra initialement Marseille en prêt pour la saison 2021-22, mais l'accord comprend une obligation d'achat l'été prochain, avec une annonce officielle attendue dans les jours à venir.