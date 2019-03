Procédure disciplinaire ouverte contre le Stade Rennais suite aux légers incidents contre Arsenal

L'UEFA vient d'annoncer qu'elle va effectuer une investigation sur les incidents qui ont eu lieu au Roazhon Park jeudi dernier.

Le Stade Rennais a dominé Arsenal jeudi dernier en Ligue Europa (3-1). La rencontre s'est déroulée dans une excellente atmosphère, avec un public tout acquis à la cause des locaux et qui a célébré le résultat positif avec beaucoup d'engouement et aussi de respect envers l'équipe adverse. Mais, malheureusement, ce n'est pas totalement l'avis des instances européennes.

Verdict attendu pour le 28 mars

Ce lundi, l'UEFA a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire contre le club breton, en raison de quelques infractions commises par les supporters. Le dossier sera évalué et examiné et des sanctions pourraient tomber à l'encontre du SRFC le 28 mars prochain.

L'article continue ci-dessous

Trois charges pèsent contre les Rennais : invasion de terrain de la part des supporters, utilisation des fumigènes, et voies d'accès au stade bloqués. Pour rappel, deux clubs français (PSG et OM) avaient déjà été sanctionnés par l'UEFA pour des faits similaires.

Le match retour de cette confrontation entre Rennes et Arsenal, comptant pour les 8es de finale de la Ligue Europa, se déroulera jeudi à l'Emirates Stadium. S'ils évitent une défaite par deux buts d'écart ou plus, les hommes de Julien Stéphan seront assurés de disputer les quarts de l'épreuve.

Pour rappel, Rennes dispute la Coupe d'Europe cette année pour la première fois depuis 2011. Et c'est la première fois que la formation bretonne atteint un stade aussi avancé d'une compétition continentale.