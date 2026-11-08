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Waldemar Anton, du Borussia Dortmund, ne sera pas à la disposition du sélectionneur allemand Jürgen Klopp pour les deux prochains matches internationaux.

La DFB et le BVB l’ont annoncé dimanche après-midi. Des « problèmes musculaires » ont été invoqués pour expliquer l’absence du défenseur central de Dortmund. Klopp a appelé Ridle Baku, du RB Leipzig, pour le remplacer.

En Ligue des nations, l’équipe d’Allemagne affrontera la Serbie le 13 novembre à Belgrade, puis les Pays-Bas le 16 novembre à Berlin. Anton a jusqu’à présent disputé 17 matches internationaux pour le BVB et a également participé à la Coupe du monde cet été. Samedi, il a joué l’intégralité de la victoire à domicile de Dortmund contre Elversberg (2-1) en Bundesliga.

Grâce à ses solides performances, il a récemment consolidé sa place de titulaire au BVB et est devenu le patron de la défense des Noir et Jaune en l’absence de Nico Schlotterbeck, blessé.

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L’équipe d’Allemagne est sous pression avant ses deux derniers matches de groupe en Ligue des nations : pour atteindre le tour suivant, l’équipe de Klopp doit dépasser les Pays-Bas ou la Grèce au classement.