Le silence s’est fait autour de Leon Goretzka. Ces derniers jours, il n’y avait même plus de rumeurs de transfert concernant l’international allemand. Le vacarme autour de son rôle dans le désastre de l’Allemagne à la Coupe du monde est lui aussi retombé depuis longtemps. La dernière fois que Goretzka a été aperçu, c’était il y a un peu plus d’une semaine, lorsqu’il a rendu sa voiture de fonction au Bayern.

Et sinon ? Fin juillet, il se disait que son ex-entraîneur munichois Hansi Flick et le FC Barcelone avaient un vague intérêt pour le milieu de terrain afin de remplacer Frenkie de Jong, blessé. Mais le directeur sportif du Barça, Deco, aurait finalement mis son veto.

Ainsi, un nouveau club pour le joueur de 31 ans ne semble toujours pas en vue, même des semaines après son départ de Munich. Pourtant, au départ, tout laissait penser que toutes les portes étaient ouvertes pour Goretzka. Des clubs de renom comme le Barça, Arsenal, la Juventus Turin, l’AC Milan, le SSC Naples ou l’Atlético de Madrid ont été associés à l’international aux 73 sélections. En mai encore, Goretzka parlait sereinement d’une « situation privilégiée » et disait vouloir être « à 100 % emballé » par un nouveau projet.

Leon Goretzka poserait des exigences trop élevées aux clubs intéressés

Mais la situation ne semble désormais plus si privilégiée que cela. Dans toutes les spéculations, des exigences trop élevées de la part du clan du joueur sont régulièrement citées comme problème. Selon les informations en circulation, le joueur libre s’imaginerait un salaire annuel de sept millions d’euros net, ainsi qu’une prime à la signature d’environ dix millions d’euros. Au Bayern, Goretzka aurait récemment touché 13 millions d’euros brut.

Le 30 juin, le contrat du natif de Bochum a expiré après huit ans passés chez le Rekordmeister, couronnés de 15 titres, dont le triplé de 2020. Lors de la Coupe du monde, Goretzka voulait encore se mettre en vitrine une dernière fois, mais cela a largement échoué.

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Le rôle douteux de Leon Goretzka dans le désastre allemand au Mondial : ancien « joueur modèle » ?

Alors que l’ex-sélectionneur Julian Nagelsmann lui avait encore promis un rôle de leader au sein de l’équipe d’Allemagne en mars, Goretzka n’a disputé que trois maigres entrées en jeu lors du tournoi en Amérique du Nord. Cette soudaine rétrogradation n’aurait pas du tout plu à Goretzka. La Sport Bild a rapporté, en citant des sources proches de l’équipe, que le joueur de 31 ans se serait isolé et aurait souvent été de mauvaise humeur. De plus, selon ces informations, le joueur expérimenté aurait levé les bras avec frustration lors de la séance de tirs au but décisive en seizièmes de finale contre le Paraguay.

Pourtant, au Bayern, Goretzka a toujours été considéré comme un joueur modèle. Même lors de sa dernière saison à Munich, il avait accepté son rôle de doublure derrière Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlovic. « Leon a toujours été un joueur important au Bayern et a toujours montré ce que signifie être un professionnel absolu et se battre », a souligné l’entraîneur Vincent Kompany lors de son départ en mai.

Des qualités qui, jusqu’ici, ne lui ont toujours pas permis de trouver un nouveau club. Pourtant, avant la Coupe du monde, Goretzka se montrait encore confiant. Il voulait « encore jouer un football vraiment compétitif à l’étranger ». Une offre du Chicago Fire, en MLS, a donc été repoussée. Il a plutôt déclaré : « Je vais bien trouver quelque chose de bien, je pense. »

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