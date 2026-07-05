Selon la presse saoudienne, la principale raison du départ de la star algérienne Riyad Mahrez d’Al-Ahli réside dans l’activation de la clause de résiliation de son contrat, qui lui a permis d’empocher 15 millions de dollars.

Le club saoudien avait officialisé le départ de l’international algérien, mettant un terme à un parcours de trois saisons au cours desquelles il a contribué à plusieurs titres nationaux et continentaux.

Selon l’émission « Mala’ab » diffusée sur Al-Arabiya FM, l’entraîneur allemand Matthias Jaissle s’apprête à opérer un changement radical dans le style de jeu de l’équipe pour la nouvelle saison, en adoptant un schéma tactique en 3-4-3.

Ce schéma vise un pressing haut permanent et une domination du ballon, exigeant des joueurs capables d’assumer des tâches défensives et offensives soutenues.

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Selon la même source, Mahrez ne correspond plus aux exigences physiques de ce nouveau schéma en raison de son âge, ce qui a incité le staff technique à valider son départ afin de remodeler l’effectif selon la vision de Yaisle pour la saison à venir.

Recruté à l’été 2023, l’international algérien a joué un rôle clé dans les deux sacres en Ligue des champions d’Asie et dans la conquête d’une Supercoupe nationale.