Le meilleur buteur de l’histoire de la Pologne a une nouvelle fois souligné sa valeur sportive lors du partage des points contre le club de Floride. Lewandowski, qui a mené l’équipe sur le terrain jeudi en tant que capitaine, a inscrit le but de l’avantage provisoire pour Chicago.

Ce n’était pas le premier coup d’éclat de l’attaquant de 38 ans aux États-Unis. Depuis son arrivée libre l’été dernier, le vétéran totalise déjà sept buts et deux passes décisives en 13 matches officiels.

C’est aussi cette menace devant le but qui impressionne durablement son entraîneur. « Cette volonté d’aller chercher le ballon et de le mettre ensuite au fond de cette manière. Il n’y a pas beaucoup d’attaquants dans cette ligue capables de marquer un tel but », a expliqué Berhalter.

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Qu’est-ce que Gregg Berhalter apprécie particulièrement chez Robert Lewandowski ?

Au-delà du rendement sportif, l’entraîneur de Chicago met surtout en avant les qualités humaines et l’influence de la recrue sur la hiérarchie au sein de l’effectif. L’ancien joueur du Bayern aurait sensiblement modifié la structure dans l’Illinois en très peu de temps et élevé le niveau dans tous les domaines.

« La communication au sein de l’équipe est probablement cinq fois meilleure depuis que Robert est là, et cela constitue une part essentielle de son rôle. Il montre qu’il veut gagner, on voit à quel point cela compte pour lui », a poursuivi Berhalter. Pour augmenter encore davantage le rendement de Lewandowski, le technicien interpelle toutefois aussi les coéquipiers du Polonais : « Nous devons simplement encore mieux travailler pour le mettre dans de bonnes positions. »

Le transfert de Lewandowski vers l’Amérique du Nord se dessinait déjà au printemps. En mai, l’attaquant a ensuite annoncé officiellement qu’il ne prolongerait pas son contrat arrivant à échéance avec le FC Barcelone. Chicago Fire est alors passé à l’action fin juin et s’est assuré les services de cet exceptionnel joueur libre à partir du 1er juillet. Peu auparavant, Lewandowski avait échoué face à la Suède en barrages de la Coupe du monde avec la sélection polonaise.

Robert Lewandowski a remporté 14 titres de champion au total

Avec ce départ vers les États-Unis, l’attaquant a ouvert un nouveau chapitre dans une carrière remarquable. En Allemagne, en Espagne et dans sa Pologne natale, l’avant-centre a remporté au total 14 titres de champion. Le plus grand succès de sa carrière est arrivé en 2020, lorsqu’il a gagné la Ligue des champions avec le Bayern Munich et réalisé le triplé. Il a aussi établi des références sur la scène internationale : avec 167 sélections et 89 buts, il est de loin le recordman des sélections et le meilleur buteur de l’histoire de son pays.

À Chicago, Lewandowski marche dans les pas d’un illustre prédécesseur. Au Fire, il suit les traces de Bastian Schweinsteiger. Son ancien coéquipier de l’époque munichoise a porté les couleurs de la franchise de MLS pendant près de trois ans à partir de 2017, avant d’y mettre un terme à sa carrière à l’automne 2019.