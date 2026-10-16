Prix du meilleur joueur en Asie : rude concurrence entre Salem Al Dawsari et Firas Al Buraikan

Tous les regards se tournent vers Bangkok, la capitale thaïlandaise, qui accueille la cérémonie des trophées de la Confédération asiatique de football pour l'année 2026, dans un contexte de concurrence saoudienne remarquée pour le titre de meilleur joueur du continent, après l'entrée du duo Salem Al-Dawsari et Firas Al-Buraikan dans une course relevée aux côtés de l'Iranien Alireza Beiranvand, avec l'ambition de signer un nouvel exploit pour le football saoudien.

La Confédération asiatique de football a annoncé la liste finale des nominés pour ses trophées annuels, la cérémonie devant se tenir le 19 novembre prochain. S'ouvre ainsi la phase d'attente quant à l'identité des lauréats des différentes distinctions individuelles, au premier rang desquelles le trophée de meilleur joueur d'Asie, marqué par une présence saoudienne de poids avec la star d'Al-Hilal et capitaine de la sélection, Salem Al-Dawsari, ainsi que l'attaquant d'Al-Ahli, Firas Al-Buraikan.

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Salem Al-Dawsari cherche à écrire un nouveau chapitre de son parcours continental, lui qui a déjà remporté le trophée de meilleur joueur d'Asie en 2022 et 2025, ce qui le place en position de réaliser un exploit historique en le décrochant pour la troisième fois. Le capitaine d'Al-Hilal aborde cette compétition porté par son statut parmi les plus grandes vedettes du football saoudien et par les prestations remarquées qu'il a livrées au cours de la dernière période.

Al-Dawsari a réalisé une saison de haut niveau avec Al-Hilal, qui a terminé le championnat saoudien 2025-2026 à la deuxième place sans concéder la moindre défaite, et qui a également été sacré en Coupe du Roi Serviteur des Deux Saintes Mosquées pour la dixième fois de son histoire. L'international saoudien poursuit ainsi sa contribution déterminante aux succès nationaux et renforce ses chances dans la course au trophée continental.

Quant à Firas Al-Buraikan, il participe pour la première fois à la course au titre de meilleur joueur d'Asie, après avoir laissé une empreinte importante avec Al-Ahli Saudi lors de la saison 2025-2026, inscrivant le but de la victoire en finale de l'AFC Champions League Elite et contribuant au sacre de son équipe pour la deuxième fois consécutive.

Cette performance offre à l'attaquant saoudien un sérieux atout dans une compétition qui réunit des noms dotés d'une longue expérience à l'échelle continentale.

Les accomplissements d'Al-Buraikan ne se sont pas limités à ses apparitions avec Al-Ahli : il a été titulaire lors des trois matches de la sélection saoudienne pendant la Coupe du monde 2026 et a aussi contribué au sacre de l'Arabie saoudite en Coupe du Golfe arabique, terminant le tournoi meilleur buteur avec trois réalisations. Il a ainsi conjugué réussite en club et influence en sélection, dans une année jalonnée d'étapes importantes de sa carrière.

En face, l'Iranien Alireza Beiranvand entre dans la compétition au terme d'une année marquée par une présence notable sur les plans international et continental : il a été le gardien le plus utilisé par la sélection de son pays lors de la Coupe du monde 2026 et a aidé le club de Tractor à atteindre les huitièmes de finale de l'AFC Champions League lors de la saison 2025-2026.

Il s'agit de la deuxième nomination pour le portier âgé de 34 ans, lui qui figurait déjà dans la liste des nominés en 2019. Le trio en lice pour l'une des plus prestigieuses distinctions individuelles du football asiatique est ainsi au complet.