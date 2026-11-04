Le trio marocain composé d'Achraf Hakimi, star du Paris Saint-Germain, de Brahim Díaz, ailier du Real Madrid, et d'Ismaël Saibari, attaquant du Bayern Munich, figure en tête de la liste des candidats au prix du meilleur joueur africain de l'année 2026, dévoilée par la Confédération africaine de football (CAF) ce mercredi, une liste marquée par l'absence de la star égyptienne Mohamed Salah, joueur de Trabzonspor en Turquie.

La liste finale comprend 10 joueurs en lice pour le trophée, avec une présence marocaine forte de trois noms, confirmant que le football marocain est puissamment représenté parmi les plus grandes vedettes du continent, tandis que Salah est absent des nominations malgré sa place de premier plan dans le football africain.

La cérémonie des prix de la CAF pour l'année 2026 se tiendra le lundi 7 décembre prochain, dans la ville de Lagos au Nigeria, et devrait réunir une élite des plus grandes stars du football africain, aux côtés des entraîneurs et des représentants des fédérations et des clubs.

La liste des candidats comprend également l'Ivoirien Amad Diallo, joueur de Manchester United, le Congolais Yoane Wissa, joueur de Newcastle United, le Ghanéen Antoine Semenyo, joueur de Manchester City, le Sud-Africain Tebogo Mokoena, joueur des Sundowns, ainsi que le trio sénégalais Ismaïla Sarr, joueur de Crystal Palace, Pape Gueye, joueur de Villarreal, et Sadio Mané, star d'Al-Nassr en Arabie saoudite.

La principale bataille pour le prix du meilleur joueur africain en 2026 oppose le Maroc au Sénégal, chacun de ces deux pays étant représenté par 3 joueurs.

Achraf Hakimi se démarque parmi les principaux noms candidats à la victoire, après avoir maintenu sa présence avec le Paris Saint-Germain, tandis que Brahim Díaz et Ismaël Saibari cherchent à capitaliser sur leur éclat avec le Real Madrid et le Bayern Munich pour renforcer leurs chances dans la course au titre continental.

L'absence de Mohamed Salah constitue la plus grande surprise de la liste, le capitaine de la sélection égyptienne ayant l'habitude de figurer dans le cercle des prétendants aux récompenses individuelles africaines, sachant qu'il a remporté ce prix à deux reprises.

Hakimi avait été sacré meilleur joueur africain de l'année 2025, lors de la cérémonie organisée dans la capitale marocaine Rabat le 19 novembre, après avoir devancé ses concurrents grâce à sa saison exceptionnelle, marquée par son sacre avec le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, en Ligue 1, en Coupe de France et en Supercoupe d'Europe, ainsi que par sa qualification pour la finale de la Coupe du monde des clubs 2025.