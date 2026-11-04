La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé la liste des joueurs en lice pour le prix du meilleur joueur évoluant en Afrique pour l'année 2026, marquée par une présence arabe notable avec 7 joueurs d'Égypte, du Maroc, d'Algérie et du Soudan.

La liste comprend le duo égyptien composé de Mohamed Chehata, milieu de terrain de Zamalek, et Mahmoud Hassan Trézéguet, ancien joueur d'Al Ahly et actuel joueur d'Al-Riyadh en Arabie saoudite, aux côtés de 3 joueurs marocains : Mohamed Rabie Hrimat, ancien joueur de l'AS FAR et actuel joueur d'Al-Shamal au Qatar, Mounir Chouiar, joueur de la Renaissance de Berkane, et Sofiane El Moudane, joueur de l'Olympique de Safi.

La liste compte également la présence des Algériens Abdenour Belhocini, joueur du CR Belouizdad, et Ahmed Khaldi, joueur de l'USM Alger, dans une compétition réunissant dix joueurs parmi les plus grandes stars du continent.

La liste des Arabes se complète avec Abderaouf Yacoub, joueur d'Al-Hilal du Soudan.

Juliso Modau, joueur des Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud, est le seul concurrent non arabe de cette liste.