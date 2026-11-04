La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé la liste des joueurs en lice pour le titre de meilleur jeune joueur africain de l'année 2026, qui se distingue par une présence arabe notable avec quatre joueurs, en tête desquels figure le Marocain Ayoub Bouaddi, la star de Manchester City.

Aux côtés de Bouaddi, la liste comprend l'Égyptien Hamza Abdelkarim, joueur du Barça, le Marocain Abdellah Ouazane, joueur de l'Ajax Amsterdam, ainsi que l'Algérien Ibrahim Maza, la star du Bayer Leverkusen.

Le quatuor arabe fait face à la concurrence d'un ensemble des talents montants les plus en vue du continent, en tête desquels Yan Diomande, joueur du Real Madrid et de la sélection ivoirienne, considéré comme l'un des noms marquants de la liste.

Les nominations incluent également Christian Kofane, joueur du Bayer Leverkusen et de la sélection camerounaise, Christ Inao, joueur de la Fiorentina et de la sélection ivoirienne, ainsi que Caleb Yirenkyi, joueur de Coventry City et de la sélection ghanéenne.

La liste comprend aussi Ismaël Kamissoko, joueur de l'Étoile du Mandé et de la sélection malienne, et Ibrahima Mbaye, joueur d'Aston Villa et de la sélection sénégalaise.