La conférence de presse consacrée à l’annonce de la liste durait depuis environ une demi-heure lorsque Jürgen Klopp s’est retrouvé face à une petite énigme. Il s’agissait de savoir quels entraîneurs de club à succès étaient ensuite devenus sélectionneurs de l’Allemagne. Hansi Flick a rapidement cité Klopp, puis plus aucun nom ne lui est venu à l’esprit. « Qui donc ? », a-t-il demandé à l’assemblée. La réponse : Julian Nagelsmann.

« Oh oui, désolé », a lancé Klopp, comprenant déjà que cela pourrait faire des gros titres. « Faites l’histoire que vous voulez faire », a estimé Klopp, avant de souligner longuement son plus grand respect pour Nagelsmann. Bien sûr, cela a immédiatement ravivé le souvenir du légendaire « Noch » de Klopp à la veille de la Coupe du monde. À l’époque où il était lui-même consultant TV et où Nagelsmann était encore sélectionneur de l’Allemagne.

En réalité, ce fut le seul tout petit détour vers le sombre passé récent de la DFB lors de la conférence de presse de Klopp. Pour le reste, il a tenté de manière très crédible, sur tous les sujets, de diriger le regard vers le positif, de susciter de la confiance en un avenir meilleur. Pour l’équipe nationale, mais aussi pour l’Allemagne en général.

Klopp a convoqué 44 joueurs dans sa première liste, répartis en deux groupes au total pour les quatre matches de Ligue des nations à venir. On y retrouve bien sûr plusieurs internationaux connus de longue date, mais aussi 16 novices, parfois très peu connus, comme Mika Baur du Celtic Glasgow, qui eux-mêmes n’auraient jamais imaginé être appelés. Klopp transmet ce message : tout est possible !

Jürgen Klopp compte sur Joshua Kimmich au milieu de terrain

Nagelsmann n’a pas été un sujet de la conférence de presse en dehors de ce petit quiz, mais il était malgré tout omniprésent d’une certaine manière. En réalité, Klopp a parfois repris de façon très offensive plusieurs points de critique adressés à Nagelsmann ces derniers mois, en assurant à chaque fois avec énergie qu’il adoptait une approche fondamentalement différente.

Il y a d’abord Joshua Kimmich, que Nagelsmann avait utilisé au poste de latéral droit. « Dans aucune conversation que j’ai eue avec mes collègues entraîneurs, il n’a été présenté comme latéral droit », a déclaré Klopp. « Nous le voyons comme un milieu de terrain. » Et toujours comme capitaine, comme il l’a confirmé.

Klopp a balayé l’objection souvent formulée selon laquelle il n’y aurait pas en Allemagne d’alternatives correctes à Kimmich sur le côté droit de la défense. Philipp Treu, de Fribourg, convoqué pour la première fois par lui, devrait selon Klopp se demander dans ce débat : « Hein, de quoi ils parlent ? » Il a également cité Josha Vagnoman, du VfB Stuttgart, comme candidat prometteur.

À propos de Stuttgart : c’est ici que la prise de distance de Klopp avec Nagelsmann saute particulièrement aux yeux. Si l’on excepte Alexander Nübel, parti l’été dernier à Besiktas Istanbul, Nagelsmann avait convoqué pour la Coupe du monde trois joueurs de Stuttgart : Deniz Undav, Angelo Stiller et Jamie Leweling. Et Klopp ? Il a renoncé à ce trio précisément et a appelé à la place quatre autres joueurs : Vagnoman, Chris Führich, Finn Jeltsch et Maximilian Mittelstädt. Certes, Undav, Stiller et Leweling ont récemment été gênés par des pépins physiques, mais ils ont aussi tous participé à tous les matches de Bundesliga disputés jusqu’ici.

IMAGO

Jürgen Klopp affiche une présence plus importante que Julian Nagelsmann

Les deux favoris de Nagelsmann, autour desquels ont sans doute eu lieu les débats les plus controversés au sein de l’équipe d’Allemagne ces dernières années, ne sont pas là non plus : Leroy Sané et Leon Goretzka, actuellement de toute façon diminué. Klopp ne veut explicitement pas que leurs non-convocations (tout comme celles d’Undav et de Stiller) soient considérées comme définitives. En même temps, il a toutefois aussi révélé qu’il n’avait jusqu’à présent eu aucune discussion avec eux. Contrairement à presque tous les autres footballeurs allemands présentant un intérêt, même lointain.

« J’ai un peu bougé ces quatre dernières semaines, j’ai rencontré personnellement beaucoup, beaucoup de joueurs, je les ai vus, que ce soit sur le terrain d’entraînement ou dans la discussion », a raconté Klopp. Pour préciser sa pensée, il a ajouté : « Vus, physiquement devant moi. La différence est déjà énorme par rapport à l’image que j’en avais auparavant. Cela fait une grande différence, pour développer un ressenti sur un footballeur, de le voir en direct. »

Ces phrases peuvent tout à fait être interprétées comme une petite pique dissimulée envers Nagelsmann. Une communication insuffisante et le manque de visites personnelles dans les clubs et dans les stades faisaient en tout cas partie des reproches souvent adressés à Nagelsmann. Avec son approche totalement opposée, ainsi qu’avec les convocations de joueurs issus de clubs plus modestes comme Augsbourg ou Elversberg, Klopp fait en revanche passer l’idée qu’il veut embarquer toute l’Allemagne du football dans le nouveau départ de la sélection.

Mais pour continuer à surfer sur la vague d’euphorie indéniablement déclenchée par cette liste et cette conférence de presse, il faudra aussi, comme toujours dans le football, des résultats positifs. En Ligue des nations, des tâches difficiles l’attendent d’entrée, avec un déplacement aux Pays-Bas pour commencer, puis trois autres rencontres contre la Grèce à deux reprises et la Serbie.