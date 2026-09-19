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Scotland v Greece - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Christian Guinin
Traduit par

Prise de contact : un ancien coéquipier veut suivre la star du BVB en Bundesliga

Bundesliga
Mercato
RB Leipzig
Hoffenheim
VfB Stuttgart
C. Zafeiris

Avec Giannis Konstantelias, le BVB a, selon toute vraisemblance, réalisé un véritable coup de maître. Le Grec pourrait bien ouvrir la voie à un autre transfert d’un compatriote en Bundesliga.

Comme le rapporte le portail sportif grec TV Proponitika, pas moins de trois clubs de l’élite allemande, à savoir le RB Leipzig, le VfB Stuttgart et Hoffenheim, ont jeté leur dévolu sur Christos Zafeiris, joueur du PAOK Salonique.

Selon cette source, l’équipe d’agents du joueur de 23 ans aurait déjà noué de premiers contacts en Allemagne et préparerait le terrain en vue de la prochaine fenêtre de transferts hivernale.

Le PAOK, où Zafeiris a autrefois évolué dans la même équipe que Konstantelias, nouvelle recrue du BVB, n’avait recruté le milieu de terrain axial qu’à l’été 2025 pour la coquette somme de 10,5 millions d’euros en provenance du Slavia Prague, avec un contrat jusqu’en 2029.

C’est aussi pour cette raison qu’un transfert cet hiver devrait s’avérer délicat, d’autant qu’aucune offre n’aurait encore été formulée. Si le trio de Bundesliga cité suivrait de très près l’international grec à 17 sélections, aucune démarche concrète n’aurait encore été entreprise.

Avec le PAOK, Zafeiris a disputé dix matches toutes compétitions confondues cette saison, pour deux contributions décisives (deux buts).

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