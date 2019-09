Printant : "L’Europe et l’ASSE, c’est une histoire d’amour"

Ghislain Printant, l’entraineur de l’ASSE, ne tient pour rien au monde à manquer à rater l’entrée en lice en Europa League.

Après en avoir été privé en 2017/18, l’ASSE renoue jeudi soir avec les joutes européennes. Quatrièmes du dernier exercice de la , les Verts participent à la phase de poules de la C3. Seizièmes de finaliste en 2017, ils ont l’ambition de bien figurer dans cette épreuve et essayer pourquoi d’étirer leur parcours jusqu’au printemps.

Ghislain Printant n’était pas là il y a deux ans. Mais, le coach qui a succédé à Jean-Louis Gasset sur le banc connait parfaitement l’histoire qui lie Saint-Etienne à l’Europe. Il sait que ce n’est pas dans les habitudes de la maison de négliger les épreuves continentales. "Coacher Saint-Étienne est une fierté. C'est encore plus vrai pour un match de Coupe d'Europe, a-t-il confié en conférence de presse. L'Europe et l'ASSE, c'est une histoire d'amour. Je connais la tâche. Il faut désormais avoir de l'ambition. Soyons généreux dans nos convictions ! "

🎙 @GPrintant : "@KAAGent est une équipe qui a très bien démarré son championnat. Ils ont un jeu de possession important et effectuent un gros pressing. Il faudra être extrêmement vigilant." pic.twitter.com/FBNGgUCI6e — (@ASSEofficiel) September 18, 2019

«Il faudra être extrêmement vigilant »

Un discours conquérant et qu’a également tenu le capitane de l’équipe, Loïc Perrin : "On sait ce que représente la Coupe d'Europe à Saint-Etienne. Le parcage visiteurs sera plein demain, mais ce n'est pas une surprise pour nous. On a l'habitude et cette chance-là !"

Pour cette première sortie en Europa League, les Foréziens se voient proposer La Gantoise comme adversaire. Printant a admis qu’il a fallu faire des recherches et analyses approfondies pour mesurer les forces et les faiblesses de cette formation. « On connait beaucoup moins La Gantoise que nos adversaires habituels. On a effectué un travail supplémentaire sur les individualités que cette équipe possède. Pour le reste, le déplacement est différent. Venir s'entraîner ici aujourd'hui crée une petite émulation", a-t-il reconnu. L’ex-entraineur de Bastia a conclu en déclarant « qu’ils [les Belges] ont un jeu de possession important et effectuent un gros pressing. Il faudra être extrêmement vigilant."