Primeira Liga : Sporting CP - SL Benfica | Horaire, streaming, enjeux, TV, compos : toutes les infos pratiques

Voici toutes les infos pratiques sur le derby de Lisbonne en Liga Nos entre le Sporting CP, quatrième, et le SL Benfica, deuxième du championnat.

L'ENJEU DU MATCH ?

Liga NOS 2018-19 : classement après 19 journées Classement Points Buts marqués Buts encaissés Différence 1. FC Porto 49 41 11 +30 2. SL Benfica 44 43 18 +25 3. Sporting Braga 43 36 17 +19 4. Sporting CP 39 36 20 +16

Duel entre chasseurs du FC Porto et prétendant à une place en Ligue des champions. Si Benfica peut encore espérer ravir le titre de champion du Portugal aux Dragons, il ne faudra pas laisser des points en chemin chez le rival lisboète. Hormis un faux pas contesté en demi-finale de Coupe de la Ligue face au FC Porto et une défaite inaugurale en 2019 face à Portimonense, Benfica a réalisé un très bon mois de janvier. Les Aigles restent sur un large succès face à Boavista (5-1) et montent en puissance sous les ordres de leur nouveau coach, Bruno Lage. Un faux pas face aux Lions condamnerait quasiment définitivement les espoirs de Benfica de remporter le titre et pourrait même leur faire perdre leur deuxième place à l'issue de cette journée.

De son côté, le Sporting a pris du retard sur ses concurrents directs. Les Lions restent sur un mois de janvier mitigé surtout pour un cador du football lusitanien avec deux victoires, deux matches nuls et une défaite en Liga Nos. Le Sporting était au coude à coude avec Benfica et Braga pour la course à la deuxième place (la seule qualificative pour la prochaine C1, hormis la 1ère) au début de l'année 2019 et doit vite faire son retard. Il faut dire que le calendrier n'a pas aidé avec la réception du FC Porto. Mais les Lions ont également perdu des points évitables comme le week-end dernier sur la pelouse du club de la banlieue de Lisbonne, le Vitoria Setubal. Autant dire qu'une défaite serait synonyme d'une nouvelle absence de Ligue des champions la saison prochaine (dernière campagne en 2017-2018) et mettrait fortement en péril sa présence sur le podium en fin de saison.

Toutefois, le Sporting est toujours autant intraitable à domicile depuis le début de saison. Vingt-huit points pris en dix rencontres, c'est quasiment un carton plein puisque seul le FC Porto a résisté aux assauts des Lions à José Alvalade XXI.

La dynamique est en faveur de Benfica, mais le Sporting compte bien préserver sa forteresse imprenable et relancer sa fin de saison en frappant un grand coup face à son rival historique.

Match Sporting CP vs SL Benfica Date Dimanche 3 février 2019 Horaire 18h30

L'HISTORIQUE DES CONFRONTATIONS ?

Avec Benfica, le Sporting et le FC Porto sont les doyens de la compétition. Autant dire que des derbys entre les deux clubs lisboètes, il y en a eu à la pelle. Cette 20ème journée de Liga Nos sera la 304ème occasion de voir le Sporting et Benfica en découdre. Si le Sporting est contraint de voir ses deux ennemis, Benfica et le FC Porto se partager les titres de champion depuis 17 ans (2001-2002 dernier titre des Lions), le récent vainqueur de la Coupe de la Ligue portugaise tente tant bien que mal de tenir la dragée haute aux Aigles ces dix dernières années.

Certes, Benfica a un avantage en ayant remporté treize des trente derniers matches, pour huit victoires du Sporting et neuf matches nuls, mais les Lions ont souvent joué des mauvais tours à leur rival lisboète en les ralentissant dans la course au titre à distance avec le FC Porto. Chose assez rare, les quatre derniers "Derby Eterno" (derby éternel) ont été soldé par un match nul.

L'historique des confrontations reflète assez bien la dynamique récente entre les deux équipes puisque Benfica domine tout de même les débats. Les Aigles comptent 130 victoires tandis que les Lions en ont 108 à leur actif et les deux rivaux se sont séparés sur un score de parité 65 fois.

En revanche, si on regarde seulement les dernières confrontations en championnat, le Sporting n'a plus gagné contre Benfica à domicile depuis le 9 avril 2012. Entre temps, les Lions ont battu une fois les Aigles à José Alvade XXI mais en Coupe du Portugal et l'ont emporté une fois sur la pelouse de l'Estadio Da Luz en Liga Nos.

LES DECLARATIONS D'AVANT MATCH

Bruno Lage ne veut pas se référer au passé. Pour lui seul le présent compte et il a la volonté de voir Benfica assumer son standing : "A chaque match nous devons prouver que nous sommes présents. Ce que j'ai dit aux joueurs, c'est que quand vous arrivez quelque part, nous frappons à la porte et on nous demande de l'autre côté : 'Qui c'est ?'. Ils ne nous demandent pas qui nous avons été. C'est ça notre chemin. C'est un match où nous devons prouver ce que nous faisons. L'équipe a besoin des supporters et les supporters ont besoin de l'équipe".

Marcel Keizer s'est montré ambitieux pour ce derby lisboète : "Je crois que les deux équipes jouent bien et je peux à peine dire ça parce que je pense que ça va être un bon match. C'est un match important pour les deux équipes. Je ne pense jamais à la défaite avant un match. Je pense que nous allons gagner et ensuite je parle. C'est un grand match. J'espère que les joueurs ne se laisseront pas porter par l'émotion, ça pourrait être un problème. Ils doivent savoir ce qu'ils doivent faire durant le match. Je m'attends à un match entre deux équipes qui veulent avoir le ballon".

"N'importe quel match entre Benfica et le Sporting est très important. Je suis d'accord avec l'entraîneur du Sporting quand il dit que c'est un match important pour les deux équipes, dans une situation où aucun des deux camps ne veut perdre des points. Nous nous entraînons bien, satisfait avec ce que nous faisons. Maintenant il faut arriver sur le terrain et montrer notre potentiel. C'est ça qui va rendre ce match spécial", a conclu l'entraîneur des Aigles qui a annoncé les absences de Fesja et Jonas.

LE DUEL CLÉ DU MATCH

Le Sporting qui affronte Benfica c'est aussi un match dans le match entre deux grands buteurs. D'un côté Bas Dost auteur de onze buts en treize matches cette saison. De l'autre, Haris Seferovic qui compte dix buts en seize matches. Le deuxième meilleur buteur de Liga Nos contre le troisième. Les deux attaquants ont quasiment le même style et seront attendus au tournant lors du choc avec pour objectif de faire pencher la balance en faveur de leurs équipes respectives.

Meilleur buteur de Liga Nos il y a deux ans, vice-meilleur buteur l'année dernière, Bas Dost a été gêné par les blessures musculaires cette saison. Mais l'international néerlandais revient bien et a marqué le week-end dernier contre le Vitoria Setubal. Malgré une fin de saison en eau de boudin sur le plan collectif et une agression physique de la part des supporters, l'attaquant de 29 ans a décidé de rester une troisième saison au Sporting, club dans lequel il cartonne. Le menace Bas Dost rôde toujours.

La dynamique est tout autre pour Haris Seferovic. Arrivé pour être titulaire l'an dernier, le Suisse a vécu dans l'ombre de Jonas, meilleur buteur du championnat, mais a franchi un cap cette saison chez les Aigles. En 2019, le meilleur buteur de la Ligue des Nations porte Benfica. Hormis lors de la défaite contre Portimonense, le premier match de l'année, Haris Seferovic a marqué dans chaque match de championnat. Il en est à six buts sur les quatre derniers matches de Liga Nos et nul doute qu'il va vouloir étendre cette série.

OÙ VOIR LE MATCH ?

En France, le match sera diffusé sur la chaîne RMC Sport 1 et en streaming sur RMC Sport.

Chaîne TV française Streaming RMC Sport 1 RMC Sport

EFFECTIFS ET COMPOS

Poste Sporting CP Gardiens Ribeiro, Salin, Défenseurs Gaspar, Coates, Mathieu, Pinto, Jefferson, Petrovic, Conte, Acuna Milieux Gudelj, Bruno Fernandes, Wendel, Petrovic, Doumbia Attaquants Nani, Bas Dost, Diaby, Raphinha, Luiz Phellype, Jovane Cabral

Compo probable : Ribero – Gaspar, Coates, Mathieu, Jefferson – Doumbia, Wendel, Fernandes - Nani (cap), Raphinha, Bas Dost

Après avoir fait légèrement tourner contre le Vitoria Setubal puisque le Sporting avait enchaîné pas mal de rencontres avec la phase finale de l'Allianz Cup, Marcel Keizer va repartir sur un onze plus classique. Encore incertain, Mathieu devrait débuter la rencontre, s'il est forfait c'est Pinto qui accompagnera Coates dans l'axe. En l'absence d'Acuna, Jefferson sera à gauche tandis que Gaspar devrait récupérer le couloir droit à cause de la suspension de Ristovski. Pour le reste, c'est du classique. Mis au repos la semaine dernière, Nani sera titulaire. Au milieu une seule incertitude entre Doumbia et Gudelj

Poste SL Benfica Gardiens Odysseas Vlachodimos, Mile Svilar, Ivan Zlobin Défenseurs Ruben Dias, Jardel, André Almeida, Alejandro Grimaldo, Christian Lema, German Conti Milieux Gabriel, Gedson Fernandes, Pizzi, Filip Krovinovic, Andrija Zivkovic, Andreas Samaris Attaquants Franco Cervi, Eduardo Salvio, Haris Seferovic, Nicolas Castillo, João Felix, Rafa Silva

Compo probable : Vladochimos – Almeida, Jardel, Ruben Dias, Grimaldo – Pizzi, Samaris, Gabriel, Rafa Silva - João Felix, Seferovic

Après un large succès face à Boavista, Bruno Lage devrait selon toute vraisemblance faire confiance au même onze de départ face au Sporting. Jonas et Fesja sont toujours absents ce qui bénéficie au duo João Felix-Haris Seferovic en attaque. Une association qui a fait ses preuves ces dernières semaines. Au milieu de terrain, Andreas Samaris, totalement relancé par Lage après avoir été écarté par Rui Vitoria sera de la partie. En forme depuis son retour de blessure, Rafa Silva occupera le côté gauche, tandis que Pizzi sera à droite.