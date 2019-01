Primeira Liga : Sporting CP - FC Porto | Horaire, streaming, enjeux, TV, compos : toutes les infos pratiques

Voici toutes les infos pratiques sur le choc de Primeira Liga entre le Sporting CP, quatrième, et le FC Porto, leader du championnat.

L'ENJEU DU MATCH ?

Liga NOS 2018-19 : classement après 16 journées Classement Points Buts marqués Buts encaissés Différence 1. FC Porto 42 34 10 +24 2. Sporting Braga 36 31 16 +15 3. SL Benfica 35 35 17 +18 4. Sporting CP 34 33 18 +15

Champion du Portugal en titre, le FC Porto règne en maître sur la Liga NOS depuis son succès contre le Sporting Braga début novembre. Au Portugal, six points d'avance c'est beaucoup et peu à la fois. En cas de revers, les Dragons relanceraient complètement leurs trois principaux concurrents dans la course au titre. D'autant plus que les deux clubs historiques du championnat portugais, avec Benfica, ne se sont pas encore rencontrés cette saison. Autant dire que le chemin vers le titre est encore long pour le FC Porto.

Si les Dragons sont bien évidemment favoris, le Sporting va vouloir faire valoir ses droits dans son antre de José Alvalade. Après une fin de saison dernière catastrophique, les Lions -dont l'effectif a été chamboulé au cours de l'été- ont plutôt bien débuté la saison mais ont renoué avec leurs vieux démons en Coupe de la Ligue, ce qui coûté la place de José Peseiro. Depuis l'arrivée de Marcelo Keiser à sa tête, le Sporting poursuit sa reconstruction mais reste sur une défaite surprenante contre Tondela à l'extérieur. À domicile en revanche, le Sporting est intraitable depuis le début de championnat et a remporté tous ses matches.

La dynamique est en faveur du FC Porto, mais le Sporting compte bien préserver sa forteresse imprenable et marquer un grand coup dans ce choc au sommet de la Primeira Liga.

Match Sporting CP vs FC Porto Date Samedi 12 janvier 2019 Horaire 16h30

L'HISTORIQUE DES CONFRONTATIONS ?

Avec Benfica, le Sporting et le FC Porto sont les doyens de la compétition. Autant dire que les confrontations entre le club lisboète et celui de Porto ne se comptent plus. Si depuis plus de dix ans, ce sont le FC Porto et Benfica qui se partagent le titre, le Sporting a souvent eu, malgré lui, un rôle d'arbitre en fonction de ses résultats contre les deux autres, il influence la course au titre.

Sur les 31 dernières confrontations, le FC Porto a remporté onze matches, autant que le Sporting et il y a eu neuf matches nuls. Le "derby" entre les Dragons et les Lions est bien plus serré que l'on ne pouvait le penser. En revanche, en prenant simplement en compte la Primeira Liga, le Sporting est moins en réussite et n'a plus gagné depuis le 28 août 2016. Depuis, en trois confrontations, le FC Porto a gagné deux fois et fait un match nul.



LE JOUEUR CLÉ DU MATCH

En fin de contrat en juin prochain, Yacine Brahimi profite de chaque occasion pour démontrer sa valeur et son potentiel déjà connu par la plupart des plus grands clubs européens. Si la Ligue des champions est bien évidemment le terrain de jeu privilégié par l'international algérien afin de trouver un beau point de chute l'été prochain, l'ailier de 28 ans sait pertinemment que les gros chocs de la Primeira Liga sont scrutés de près par les émissaires des grands clubs européens afin de découvrir les pépites de demain.

Auteur d'un doublé contre le Nacional en milieu de semaine, Yacine Brahimi, au même titre que son pendant - Jesus Corona - sur l'autre aile, sera chargé de déséquilibrer le bloc du Sporting et fournir ses attaquants. Titulaire indiscutable au FC Porto cette saison, l'international algérien monte en puissance dans le jeu et dans les statistiques ces dernières semaines.

Seule ombre au tableau son nombre de passes décisives, une, uniquement en Primeira Liga depuis l'été dernier. Nul doute que Yacine Brahimi voudra rectifier le tir et marquer de son empreinte ce derby portugais, déjà important dans la course au titre.

OÙ VOIR LE MATCH ?

En France, le match sera diffusé sur la chaîne RMC Sport 1 et en streaming sur RMC Sport.

Chaîne TV française Streaming RMC Sport 1 RMC Sport

EFFECTIFS ET COMPOS

Poste Sporting CP Gardiens Ribeiro, Salin, Défenseurs Gaspar, Coates, Mathieu, Pinto, Jefferson, Ristovski, Jefferson Milieux Gudelj, Bruno Fernandes, Wendel, Petrovic Attaquants Nani, Bas Dost, Diaby, Raphinha, Luiz Phellype, Jovane Cabral

Compo probable : Ribero – Gaspar, Coates, Matthieu, Jefferson – Gudelj, Wendel, Fernandes - Nani (cap), Diaby, Bas Dost

Absent lors de la défaite contre Tondela en raison d'une blessure à la tête, Bas Dost est encore incertain mais nul doute que Marcelo Kaiser fera tout ce qui est possible pour aligner son meilleur buteur s'il peut jouer. Pour le reste, c'est du classique au vu des formations alignées ces dernières semaines avec une défense à quatre dans laquelle Jefferson remplacer Acuna, suspendu, et un milieu dont la seule incertitude est de savoir qui de Wendel ou Luis débutera au coup d'envoi. Devant, si Bas Dost est de la partie, Nani et Diaby l'accompagneront, si ce n'est pas le cas, le dernier cité occupera la pointe et Raphinha le côté gauche.

Poste FC Porto Gardiens Casillas, Fabiano, Alves Défenseurs Pereira, Leite, Pepe, Militao, Mbemba, Telles, Felipe Milieux Pereira, Herrera, Brahimi, Corona, Hernani, Oliver Torres, Sergio Oliveira L'article continue ci-dessous Attaquants Adrian Lopez, Marega, Tiquinho Soares, Fernando.

Compo probable : Casillas - Pereira, Militao, Felipe, Telles - Corona, Herrera (cap), Pereira, Brahimi - Marega, Tiquinho Soares

Avec l'absence de Vincent Aboubakar, le duo Marega-Tiquinho fait des malheurs en attaque. Sur les côtés, le FC Porto va compter sur ses hommes en forme, Yacine Brahimi et Jesus Corona, respectivement double buteur et double passeur contre le Nacional. De retour au bercail, Pepe sera probablement trop juste pour débuter et laissera l'attraction Militao retrouver Felipe, de retour de suspension.