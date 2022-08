Prime Video annonce la sortie du docu-série "Atlético de Madrid : Une autre façon de vivre"

Un docu-série retraçant la saison 2021-2022 de l’Atlético de Madrid sera diffusé à partir du 8 septembre prochain.

Ce jeudi 18 août, Prime Video a annoncé la sortie du docu-série consacré à l’Atlético de Madrid.

Intitulé « Atlético de Madrid : Une autre façon de vivre », il sera disponible à partir du 8 septembre.

Produit par Atleti Studios et TBS (Telefónica Broadcast Services), ce docu-série en 4 épisodes reviendra sur les hauts et les bas du club madrilène lors de la saison 2021-22 au travers d’images inédites et d’interviews exclusives.

On retrouvera ainsi les témoignages de plusieurs protagonistes du club comme Antoine Griezmann, Ángel Correa ou encore Virginia Torrecilla, puisque l’équipe féminine des Colchoneros ne sera pas oubliée.

La saison dernière, Prime Video avait déjà diffusé un documentaire d’une heure et neuf minutes sur le sacre de l’Atlético de Madrid en Liga et qui est toujours disponible : « Otra Forma de Entender la Vida : Atlético de Madrid ».