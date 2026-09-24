Un rapport de presse a révélé, ce jeudi, une surprise retentissante concernant l'un des joueurs de la sélection espagnole, sacrée championne de la Coupe du monde 2026.

Le journal « As » a affirmé que l'argent n'est parfois pas tout dans le monde du football, soulignant qu'il en existe un exemple clair et proche : un joueur qui portera deux étoiles sur sa poitrine samedi prochain au stade de Wembley, à l'occasion du match entre l'Espagne et l'Angleterre en Ligue des nations européenne.

Le journal a précisé que ce joueur de l'Espagne (dont l'identité n'a pas été révélée) a renoncé à sa prime pour la victoire en Coupe du monde et en a fait don aux employés de la Fédération espagnole, en reconnaissance de leurs efforts remarquables.

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Après la victoire au Mondial, le monde du football a salué les joueurs sous la direction de Luis de la Fuente, tant pour leur style de jeu que pour leur compréhension profonde de l'esprit d'équipe.

Le stage de préparation pour la compétition a débuté dans les premiers jours de juillet dernier, et pour garantir que tout soit prêt, une grande équipe d'employés de la Fédération se tenait (et se tient toujours) derrière les joueurs et les entraîneurs.

Le mérite de ce succès revient sans aucun doute aux joueurs, mais il y a eu aussi des héros de l'ombre qui ont contribué de leur mieux à cette réussite.

La Fédération et les joueurs sont parvenus à un accord concernant la répartition des primes et des récompenses, en fonction de la performance de l'équipe lors de la Coupe du monde.

Une prime du Mondial de 50 millions d'euros

Le maintien plus long en Amérique du Nord a entraîné une augmentation des sommes allouées aux joueurs et aux entraîneurs, proportionnellement à la hausse des primes de la FIFA que la Fédération a perçues pour sa qualification aux différents tours et ses victoires dans les matches, le total de ces primes s'élevant à environ 50 millions d'euros.

En vertu de l'accord conclu, chacun des 26 joueurs savait qu'il percevrait une prime estimée à environ un million d'euros, en récompense de sa victoire en Coupe du monde.

La surprise retentissante est survenue lorsque l'un des champions du monde a décidé de renoncer à sa prime pour l'offrir aux employés de la Fédération.

Le joueur concerné voulait, et veut toujours, rester dans l'ombre. Ainsi, son geste est l'expression d'une gratitude envers le travail de ceux qu'il considère comme des compagnons de route : les employés qui se tiennent toujours derrière l'équipe de football, en particulier lorsqu'il s'agit de près de deux mois passés en stage de préparation.

Ce geste montre que le groupe bâti par Luis de la Fuente dépasse la logique du football moderne. Il est vrai que la victoire en Coupe du monde s'est acquise sur le terrain, faisant preuve d'une supériorité évidente du début à la fin, mais pour y parvenir, il a fallu que certains éléments fonctionnent avec une efficacité totale, et cela grâce aux employés de la Fédération, qui ont donné un exemple à suivre tout au long de la compétition, portés par leur désir ardent de remporter le titre de champion du monde, en plus de la motivation de leurs salaires.

Et quelques semaines plus tard est venu un geste qui confère au sport, au football et à la vie commune une place éminente. Et bien entendu, tout s'est déroulé conformément à la loi.

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