Prêt à aider... Chawali donne des conseils à la star des Pharaons avant la Coupe du monde

Le commentateur sportif tunisien Essam Chawali, ancien joueur de l'équipe nationale égyptienne, a mis en garde contre la vitesse du Belge Jérémy Doku, star de Manchester City.

Duko a attiré tous les regards lors de la victoire 4-0 de Manchester City contre Liverpool, samedi, en quarts de finale de la FA Cup.

Ryan Gravenberch, joueur de Liverpool, a écopé d'un carton jaune après une intervention violente visant à stopper la vitesse de Doku à la 24e minute.

El-Shawali a commenté : « Douko possède une puissance et une vitesse impressionnantes, ce qui nécessite une réaction rapide de la part du joueur égyptien Mohamed Hani avant la Coupe du monde. »

L'équipe d'Égypte se retrouve dans le même groupe que la Belgique, l'Iran et la Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde 2026.

El-Shawali a ajouté : « Mohamed Hani doit rejoindre le stage de préparation plus tôt et trouver un moyen de contenir Doku. »

El-Shawali a poursuivi sur le ton de la plaisanterie : « L'entraîneur Hossam Hassan doit renforcer le côté droit, et je suis prêt à contribuer à cette couverture. »

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