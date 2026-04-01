Prestiani à propos de l'affaire Vinícius : « J'ai été sanctionné sans aucune preuve pour des propos que je n'ai pas tenus »

Gianluca Brestiani (20 ans), joueur de Benfica, a nié avoir proféré des insultes racistes à l'encontre de Vinícius Júnior, joueur du Real Madrid, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes en huitièmes de finale de la Ligue des champions au Portugal.

L'Union européenne de football (UEFA) a annoncé que le joueur serait suspendu pour le match retour contre le Real Madrid, au stade Santiago Bernabéu.

Cette décision intervient dans le cadre de l'enquête en cours après que Vinícius a affirmé que Brestiani l'avait traité de « singe », ce qui a déclenché une vive polémique sur et en dehors du terrain.

Prestiani a accordé une interview à la chaîne « Telefe », au cours de laquelle il a évoqué cet incident : « Ce qui m’a vraiment blessé, c’est d’être traité pour quelque chose que je n’ai jamais fait. C’est ce qui m’a le plus blessé. Mais heureusement, je suis très serein, car tous ceux qui me connaissent savent quel genre de personne je suis, et cela me suffit. »

Il a poursuivi : « Je suis très reconnaissant envers le club (Benfica) qui a cru en moi et m’a soutenu tout au long de ce parcours. Le club et mes coéquipiers m’ont apporté ce soutien en interne, et cela compte bien plus pour moi que de simplement publier une story sur Instagram. »

Avant de conclure son discours, d’une manière très émouvante, il a déclaré : « Cela m’a beaucoup blessé. J’ai été sanctionné sans aucune preuve pour quelque chose que je n’ai pas dit. Mais c’est fini maintenant. Je suis très reconnaissant envers le staff de Benfica qui m’a attendu jusqu’à la dernière minute pour me faire entrer (lors du match retour). »

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