L'Allemagne s'est effondrée à domicile, s'inclinant de manière historique face à son hôte grec (1-0), dimanche soir, lors de la deuxième journée de la Ligue des nations européenne.

L'Allemagne, dirigée par son entraîneur Jürgen Klopp, avait entamé son parcours en Ligue des nations par un match nul à l'extérieur face aux Pays-Bas (1-1), tandis que la Grèce l'avait emporté sur la Serbie (2-1).

Cette victoire est considérée comme historique pour la Grèce, d'autant plus qu'il s'agit de la première contre les Allemands de toute l'histoire, les Grecs n'ayant jamais battu la Mannschaft auparavant.

L'unique but de la rencontre est intervenu à la 74e minute, par l'intermédiaire de Dimitrios Kourbelis, qui a reçu une passe de son coéquipier Christos Tzolis, la star d'Arsenal, avant de dribbler Nmecha et d'envoyer un ballon qui a percuté le pied du capitaine Joshua Kimmich et s'est logé dans les filets de la Mannschaft.

L'Allemagne de Klopp a livré une prestation terne et n'a pas su menacer les buts de son hôte durant les 90 minutes, hormis quelques tentatives qui n'ont pas atteint le niveau de danger nécessaire, tandis que la sélection grecque s'est appuyée sur les contre-attaques et s'est montrée dangereuse à quelques reprises, jusqu'à inscrire un but grâce auquel elle a pu décrocher cette victoire historique.

Klopp, ancien entraîneur de Liverpool et de Dortmund, encaisse ainsi une défaite pour ses débuts en Allemagne comme sélectionneur de la Mannschaft, un départ poussif puisqu'il n'a récolté qu'un seul point lors de ses deux premiers matchs.

L'Allemagne disputera la troisième journée de la Ligue des nations européenne le 1er octobre prochain contre la Serbie, avant de se rendre en Grèce le 4 du même mois.

La sélection grecque occupe la tête du classement du groupe avec 6 points, tandis que les Pays-Bas sont deuxièmes avec 4 points, l'Allemagne troisième avec un seul point et la Serbie ferme la marche sans le moindre point.







