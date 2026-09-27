Une nouvelle fois, la défense fébrile ainsi que les erreurs individuelles juste devant les buts espagnols se sont retrouvées au centre de l’attention.

Sur le 0-1, par exemple, le défenseur central de Manchester City Marc Guehi a perdu le ballon à la relance face à Lamine Yamal, qui a exploité cette erreur avec sang-froid pour ouvrir le score très tôt (6e).

Sur le 2-2 aussi, l’arrière-garde anglaise, en la personne de Nico O’Reilly, n’a pas été irréprochable. Le latéral gauche, lui aussi sous contrat à ManCity, a donné le ballon sans nécessité dans les pieds de son adversaire Dani Olmo. L’ancien joueur de Leipzig a ensuite transmis le ballon à Alex Baena, qui a marqué l’égalisation provisoire d’environ 16 mètres.

Quelques minutes plus tôt déjà, Harry Kane avait gâché avec légèreté une énorme occasion de faire le break. L’attaquant du Bayern Munich a échoué sur penalty, après que l’Espagnol Rodri a fait tomber Jude Bellingham dans la surface. L’Angleterre avait renversé avant la pause l’ouverture du score de Yamal grâce à des buts de Kane (40e) et Anthony Gordon (36e), avant que Baena (60e) et Mikel Oyarzabal (74e) ne frappent pour la Furia Roja.

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Quels adversaires Thomas Tuchel et l’Angleterre vont-ils encore affronter ?

La Daily Mail a parlé d’une « prestation défensive catastrophique ». « Thomas Tuchel devrait sentir la pression. Il développe une mauvaise habitude - alors que cela devrait en réalité être sa marque de fabrique de faire franchir la ligne d’arrivée à l’Angleterre, il a de nouveau été impuissant lorsque l’Espagne a clairement montré la différence de niveau. »

Lors de la dernière Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, les Three Lions de Tuchel avaient déjà laissé filer avec légèreté une avance en demi-finale contre l’Argentine. À l’époque, les changements défensifs de l’entraîneur allemand avaient surtout fait l’objet de vives critiques.

« L’Angleterre trouve son ADN : Defensively Not Able (fr. inapte défensivement) », a jugé le Telegraph, tandis que la BBC a averti : « L’Angleterre s’abandonne au chaos – mais elle a besoin de contrôle pour gagner les grands titres. » Selon le Sun, « la bévue de Guehi et le penalty manqué de Kane » ont été les principales causes de la défaite.

À la suite de cette défaite inaugurale, Tuchel et l’Angleterre occupent d’abord la troisième place du groupe 3. Les prochains adversaires sont la Tchéquie (29 septembre) et la Croatie (3 octobre), avant le match retour contre les Tchèques dès le 6 octobre.