Il y a bien des années, le football a connu une approche qui paraît aujourd’hui plutôt discutable : faire uniquement courir et soulever de la fonte aux joueurs en semaine, afin qu’ils soient plus « affamés » du ballon lors des matches du week-end. Rien ne permet certes de penser que l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, recoure soudainement à cette méthode. Mais la prestation lors de la victoire 2-1 à Hong Kong contre Aston Villa pourrait bel et bien laisser penser le contraire.

Par séquences, les Munichois ont chassé les ballons comme s’il ne s’agissait pas, dans un match amical, des applaudissements des supporters chinois, mais du titre de Ligue des champions érigé en objectif par Kompany. Ils ont pressé des Villans visiblement surpris, à l’entrée ou souvent même dans leur surface de réparation, avec un maximum d’agressivité, et ont enregistré de nombreuses récupérations hautes.

Le joueur-clé a été Konrad Laimer. Le polyvalent a évolué dans un rôle hybride entre numéro 10 et avant-centre, et a organisé ce pressing extrême comme Thomas Müller à ses plus belles heures. Par le passé, Laimer a surtout joué comme latéral au Bayern, alors qu’il avait déjà occupé plus souvent ce rôle axial en sélection autrichienne, notamment lors de la Coupe du monde pendant la victoire contre la Jordanie.

FC Bayern : des participants au Mondial fêtent leurs premières titularisations de la préparation

Le positionnement surprenant de Laimer était d’ailleurs en grande partie dicté par les circonstances, car à ce stade de la préparation, Kompany ne dispose d’aucune alternative de premier plan dans l’axe offensif. Harry Kane et Michael Olise sont encore en vacances après le Mondial et ne reprendront l’entraînement qu’après le retour de la tournée asiatique. Jamal Musiala, la recrue Ismael Saibari, Serge Gnabry et Lennart Karl travaillent à Munich sur leur retour.

En défense, plusieurs participants au Mondial ont entre-temps fêté contre Aston Villa leur première titularisation de cette préparation : le capitaine Manuel Neuer dans le but, Jonathan Tah en charnière centrale aux côtés de Min-Jae Kim, Nathaniel Brown arrière gauche, Aleksandar Pavlovic en sentinelle aux côtés de Tom Bischof. À droite, Sacha Boey, candidat au départ, a livré une prestation correcte.

Sur les ailes, les deux talents Maycon Cardozo (17 ans) et Tim Binder (19 ans) ont apporté quelques éclairs. Aux côtés de Laimer, c’est d’abord Arijon Ibrahimovic qui s’est montré le Munichois le plus en vue sur le front de l’attaque, mais il a manqué deux bonnes occasions de tir. La saison prochaine, le joueur formé au club de 19 ans est prévu comme doublure de Luis Diaz sur l’aile gauche.

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FC Bayern : Min-Jae Kim et Luis Diaz marquent pour la victoire

Dans l’ensemble, le Bayern n’a pas assez tiré parti de sa nette supériorité et de son pressing extrême. Après environ une demi-heure, le rythme est un peu retombé, mais c’est justement à ce moment-là que les Munichois ont ouvert le score. À la 37e minute, Min-Jae Kim a repris de la tête un coup franc de Bischof pour l’envoyer au fond. Neuer n’a pas eu à faire face à un seul tir dangereux en première période.

Après sa prestation engagée à un poste inhabituel, Laimer est resté au vestiaire à la pause. Josip Stanisic l’a remplacé et s’est positionné arrière gauche. Le rôle de leader du pressing jusque-là assumé par Laimer a alors été repris par l’ancien arrière gauche Brown. Au cours de la seconde période, Luis Diaz, Joao Palhinha, Hiroki Ito, Bastian Assomo, Filip Pavic et Guido Della Rovere sont également entrés. Après plusieurs occasions gâchées, Diaz a porté le score à 2-0 d’une belle frappe à la 74e, sur un service d’Ibrahimovic. Joao Gomes a réduit l’écart pour Villa à la 83e, puis quelques secondes plus tard, Neuer a empêché l’égalisation grâce à un réflexe grandiose face à Tammy Abraham.

Ce 2-1 contre Villa était la troisième victoire en quatre matches amicaux. Après une défaite contre le club de troisième division du SV Wehen Wiesbaden, le Bayern s’est ensuite imposé contre le FC Rottach-Egern et Jeju SK FC. Samedi, les Munichois rentreront au pays. Exactement une semaine plus tard, ils disputeront leur prochain match amical à l’Allianz Arena contre le RB Leipzig.