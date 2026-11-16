« Presque tout a mal tourné ! » : Joao Palhinha livre un constat sans détour après le cauchemar du Portugal face au Danemark

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Le milieu portugais Joao Palhinha a reconnu que son équipe avait vécu une soirée sans inspiration lors de sa défaite 4-1 contre le Danemark. Palhinha assure que le groupe va rapidement se ressaisir et s’emparer de la première place du groupe A4 face au pays de Galles.

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Une défaite surprise qui ébranle le Portugal

Le parcours sans faute du Portugal sous les ordres de Jorge Jesus a brutalement pris fin avec une lourde défaite 4-1 face au Danemark à Braga. L’équipe à domicile a manqué d’intensité et de rigueur défensive tout au long de la soirée, permettant aux Danois de remporter une victoire historique dans le groupe A4. Ce lourd revers est survenu lors d’une soirée chargée d’émotion, marquée par un hommage à Cristiano Ronaldo, légende ayant pris sa retraite.

Palhinha reconnaît que « presque tout a mal tourné »

Le milieu Joao Palhinha n’a pas hésité à critiquer la piètre prestation de son équipe, reconnaissant que le groupe n’avait pas été à la hauteur de ses exigences habituelles. Selon RTP, Palhinha a exprimé sa frustration tout en affirmant croire pleinement à la capacité du vestiaire à rebondir.

« Presque tout a mal tourné, nous avons vécu une soirée sans inspiration, c’est très compliqué. Nous leur avons trop facilité la tâche et, dans ces conditions, il est facile de le payer. Le Danemark méritait de gagner le match aujourd’hui. Nous avons un autre match mardi au pays de Galles et nous voulons le gagner », a déclaré Palhinha.

Garder confiance malgré les attentes élevées

Après avoir remporté ses quatre premiers matches de cette campagne de Ligue des nations de l’UEFA, le Portugal avait considérablement fait monter les attentes avant ce faux pas. Palhinha a souligné qu’une mauvaise soirée ne résumait pas tout le parcours de l’équipe sous Jesus.

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« Lors des quatre matches précédents, la barre avait été placée très haut, tout le monde avait de l’espoir, mais nous avons un autre match mardi. Nous n’étions pas la meilleure équipe lorsque nous avons gagné ces quatre matches, et l’équipe nationale réagira mardi. »

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Assurer la première place à Cardiff

Malgré l’ampleur du score, le Portugal reste en tête du groupe A4 avec 12 points, soit trois de plus que le Danemark. Palhinha s’est dit absolument confiant avant le dernier match de groupe décisif face au pays de Galles à Cardiff.

« Je n’ai absolument aucun doute sur le fait que nous assurerons la première place. » Suspendu après avoir reçu un carton jaune, Palhinha devra suivre le match à Cardiff depuis les tribunes.