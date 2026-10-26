Il aurait de toute façon fallu beaucoup d’imagination pour y croire, mais Niko Kovac avait, comme on pouvait déjà le pressentir à l’époque et comme on le sait aujourd’hui, tout simplement raconté n’importe quoi. En janvier dernier, l’entraîneur du Borussia Dortmund avait été interrogé sur Salih Özcan, qui, au cours de sa quatrième saison au BVB, n’avait disputé avant la trêve hivernale que quatre brèves rencontres, pour un total de 21 minutes.

Kovac avait cité Özcan parmi les joueurs de son effectif « qui n’ont pas assez joué », expliquant cette situation par la forte concurrence au milieu de terrain à Dortmund. Pour Özcan, milieu défensif, le phénomène n’avait rien de nouveau. La saison précédente déjà, alors qu’il avait été prêté pendant un temps au VfL Wolfsburg, il avait rarement eu l’occasion de jouer.

« J’imagine, et je pense, qu’il aura beaucoup plus de minutes à l’avenir que lors de la première partie de saison », avait donc déclaré Kovac au sujet d’Özcan il y a un peu plus de neuf mois, à la surprise des observateurs, sans joindre les actes à la parole. La concurrence n’avait d’ailleurs pas changé pour Özcan. Certes, les 53 minutes finalement disputées par le milieu de terrain lors de la seconde partie de saison représentaient plus du double de son temps de jeu précédent, mais certainement pas ce que le joueur espérait en entendant les propos de Kovac.

Il était donc de notoriété publique depuis longtemps qu’Özcan et le BVB se sépareraient à l’expiration du contrat de quatre ans bien rémunéré qu’il avait signé en 2022. Et il faut reconnaître que le joueur de 28 ans, malgré son temps de jeu extrêmement réduit ces dernières années, a connu une issue plutôt favorable.

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Jusqu’à quand court le contrat de Salih Özcan à Besiktas ?

Début juillet, Özcan a signé avec Besiktas, à Istanbul, jusqu’en 2029. Auparavant déjà, sa présence dans la sélection turque pour la Coupe du monde avait de quoi surprendre, alors qu’il n’avait joué que 74 minutes lors de la saison 2025/26. Pendant la phase finale, Özcan a disputé deux matches. Il a joué l’intégralité du troisième match de groupe, remporté 3-2 contre les États-Unis.

Mais en Turquie, le natif de Cologne jouit d’un tout autre statut qu’en Allemagne, où sa cote avait sensiblement baissé ces derniers temps. À son arrivée sur les rives du Bosphore, Özcan a été célébré comme une recrue d’un club de Ligue des champions qui avait atteint la finale deux ans plus tôt.

Comme beaucoup de recrues avant lui, Özcan a dû se soumettre à la traditionnelle cérémonie d’accueil au terminal international de l’aéroport. Escorté par une foule de dirigeants du club, d’agents de sécurité et de gardes du corps, Özcan a traversé le bâtiment avant d’être accueilli par de nombreux supporters de Besiktas. Salih a posé avec une écharpe devant les caméras, fait le geste de l’aigle caractéristique du club et incité les supporters à chanter.

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Salih Özcan devient immédiatement titulaire à Besiktas

« J’attendais ce jour avec impatience. Faire partie de Besiktas me remplit d’une grande fierté », déclarait alors Özcan. « J’ai hâte d’être sur le terrain. Nous nous battrons pour le club. Nous voulons être champions et nous qualifier pour la Ligue des champions. »

Avec cinq victoires en huit matches de championnat et 15 points, le quatrième de la saison dernière n’a toutefois réalisé qu’un début de saison conforme à son rang. Avant cette journée, Besiktas comptait quatre points de retard sur le tenant du titre, Galatasaray. L’autre rival stambouliote, Fenerbahce, ne devançait Besiktas que d’un point. Ce dernier reçoit Basaksehir lundi après-midi pour un duel entre voisins.

Sur le plan personnel, Özcan doit néanmoins porter un regard particulièrement positif sur ses débuts à Istanbul. D’autant plus au vu de son maigre temps de jeu précédent au BVB. Özcan a déjà disputé 17 matches officiels, dont 15 comme titulaire, et a joué dix fois l’intégralité des 90 minutes.

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Salih Özcan : déjà près de deux fois plus de temps de jeu qu’en deux ans au BVB

Ses 1 311 minutes jouées jusqu’ici représentent ainsi presque le double de son temps de jeu cumulé lors des deux dernières années à Dortmund. Et ce n’est pas tout : avec le gardien Alexander Nübel, Özcan est l’un des deux seuls joueurs à avoir été titularisés lors des huit matches de Süper Lig. Seul le gardien international allemand a joué davantage que lui sous les ordres du nouvel entraîneur Vincenzo Italiano, arrivé du FC Bologne. À cela s’ajoutent quatre apparitions avec la sélection turque en Ligue des nations, dont trois comme titulaire.

Compte tenu de cette charge de travail qu’il n’avait plus connue depuis longtemps, la fréquence à laquelle Özcan joue a également surpris en Turquie, tout comme la qualité de ses prestations jusqu’ici. Pour l’entraîneur Italiano, il est un membre incontournable d’un trio de milieux de terrain avec le capitaine Orkun Kökcü et Junior Olaitan, qui joue presque toujours.

Özcan s’est illustré lors de plusieurs rencontres grâce aux qualités qu’on lui connaît depuis toujours : un engagement sans faille, de l’agressivité dans les duels et une grande activité. « Je travaille constamment. Que je joue peu ou beaucoup, je ne fais pas de pause », a déclaré Özcan à propos de son statut complètement différent à Besiktas. « Je suis encore à un bon âge, j’ai encore beaucoup à apprendre. C’est pourquoi j’écoute aussi très attentivement nos entraîneurs. Cela a une grande influence sur moi. »

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Salih Özcan attend un but depuis près de cinq ans

Après dix victoires lors de ses douze premiers matches officiels de la saison, la dynamique du club historique de la capitale s’est quelque peu essoufflée récemment. Il a concédé deux défaites et deux matches nuls lors de ses cinq dernières rencontres. Les revers face à Amed SK, promu surprise et actuellement deuxième, et à Trabzonspor, deux équipes qui devancent Besiktas, ont été particulièrement douloureux.

En Ligue Europa, Italiano avait récemment écarté Özcan de l’équipe pour la première fois afin de lui accorder un peu de répit. Mais lors du dernier match, conclu sur un nul 2-2 contre Crystal Palace, le plan n’a pas fonctionné. La blessure de Fabio Miretti a rendu nécessaire son entrée en jeu dès la 39e minute.

Özcan n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour se mettre en route : sept minutes plus tard seulement, une superbe longue passe digne d’un quarterback lui a permis d’offrir à Wilfred Ndidi le but de l’ouverture du score, pour porter temporairement la marque à 1-0. Sur le plan personnel, il ne lui manque plus qu’une chose, qui lui avait également échappé en 96 matches avec le BVB : marquer lui-même. Cette disette est sans doute l’un des rares points noirs de sa situation actuelle. Son dernier but en club remonte au 4 décembre 2021, avec le 1. FC Cologne, à la Bielefelder Alm.

Salih Özcan : ses statistiques au BVB