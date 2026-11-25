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Kozo Tashima promet de n’exercer qu’un seul mandat de quatre ans s’il bat Gianni Infantino lors de l’élection à la présidence de la FIFA l’an prochain. Le dirigeant du football japonais veut réformer le processus décisionnel de l’instance et a déjà discuté avec l’autre candidat, Philippe Diallo, d’une possible alliance.

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Tashima promet un seul mandat à la tête de la FIFA

Tashima a annoncé mercredi qu’il n’exercerait qu’un seul mandat s’il battait Infantino et devenait président de la FIFA. Le président d’honneur de la JFA a confirmé qu’il consacrerait ces quatre années à réformer le processus décisionnel de l’instance dirigeante du football mondial.

Tashima a annoncé sa candidature plus tôt ce mois-ci face à Infantino, critiqué pour une tentative avortée de céder une participation dans de grandes compétitions , dont la Coupe du monde. Prévue en mars prochain, l’élection sera la première à laquelle Infantino fera face à une opposition depuis son accession à la présidence en 2016. Il avait été réélu sans adversaire en 2019 et en 2023.

La réforme de la gouvernance, priorité de Tashima

Lors d’une conférence de presse à Tokyo, le dirigeant de 69 ans a reconnu qu’il élaborait encore son programme complet. Il a toutefois clairement défini la durée de son éventuelle présidence et ses principaux objectifs.

« En ce qui concerne ma candidature, je tiens toutefois à préciser que, même si je suis élu, je ne compte exercer la présidence que pendant un seul mandat de quatre ans », a déclaré Tashima, cité par Reuters.

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Il a ajouté que son administration s’attacherait à « apporter les changements nécessaires à la gouvernance de la FIFA », notamment à son processus décisionnel, afin de rendre l’organisation plus transparente.

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Une rupture avec la tradition des longues présidences à la FIFA

L’engagement de Tashima à limiter sa présidence à quatre ans tranche nettement avec la tradition de la FIFA. Depuis sa fondation en 1904, l’instance n’a connu que neuf présidents, dont six sont restés en poste plus de dix ans.

Le Français Jules Rimet reste le président ayant exercé le plus longtemps dans l’histoire de l’organisation, avec 33 années en poste entre 1921 et 1954. En 2015, après un scandale de corruption impliquant plusieurs hauts responsables, le comité exécutif de la FIFA a approuvé un programme de réformes limitant à 12 ans la durée maximale d’une présidence.

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Une possible alliance avec Diallo avant le vote de mars

Dans cette course à trois, Tashima et Infantino affrontent également le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, entré en lice avec le soutien de l’UEFA. Diallo a indiqué plus tôt ce mois-ci qu’il prendrait contact avec Tashima pour « unir leurs forces » et éviter de diviser les voix opposées à Infantino. Tashima a confirmé avoir déjà parlé à Diallo au téléphone et espère le rencontrer prochainement en personne en Europe. Il a souligné que tous deux allaient dans la même direction et pourraient collaborer si leurs stratégies concordaient, même si de nouvelles discussions pourraient aussi faire apparaître des divergences.