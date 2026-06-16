Présentation du match Tunisie - Japon pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : tout ce qu'il faut savoir

Le coup d’envoi de la rencontre Tunisie - Japon sera donné le 20 juin 2026 à 23h00 (heure de l’Est) et le 21 juin 2026 à 04h00 (GMT).

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Tunisie vs Japon : contexte de la rencontre

Dans le nord-est du Mexique, cette rencontre revêt une importance capitale, les deux nations devant se démarquer dans un groupe F très serré. Après une première journée prudente mais décisive, la marge d’erreur au stade de Monterrey (Estadio BBVA) est désormais réduite au minimum. Les deux formations abordent Nuevo León en conscience : l’élan psychologique et la récupération physique immédiate après ces débuts éprouvants dicteront la trajectoire de leurs ambitions en phase à élimination directe.

Le sélectionneur tunisien doit rapidement aligner un groupe solide et structuré, capable de verrouiller les espaces centraux et de perturber le rythme de possession adverse. Il s’appuiera sur un noyau de joueurs expérimentés et disciplinés pour organiser la transition défensive et couper les angles de passe. Face à eux, le Japon, emmené par Hajime Moriyasu, misera sur sa créativité et sa dynamique collective. Les Samurai Blue, déjà brillants sur la scène internationale, proposent un jeu de passes fluides, à haut rythme, et un pressing redoutable dès que la précision est requise dans le dernier tiers.

Dans l’écrin ultramoderne du stade de Monterrey, à Guadalupe, les deux formations s’engageront dans une véritable partie d’échecs où le moindre ajustement tactique pourra faire la différence. Aucune erreur de marquage ou de relance dans les zones de transition centrales ne sera permise ; la communication au milieu de terrain et la vitesse verticale seront donc décisives. Les Aigles de Carthage entendent mettre en valeur leur organisation défensive et frapper sur coups de pied arrêtés, tandis que les Samouraïs Bleus misent sur leur explosivité sur les côtés et leur capacité à punir la moindre faille. Avec les premières combinaisons de groupe qui se dessinent, la qualification pour les quarts de finale du Groupe F sera le seul objectif affiché dès le coup d’envoi.

Comment les deux équipes ont-elles performé lors de la première journée ?

Suède 5-1 Tunisie

La Tunisie a connu un début de campagne difficile et douloureux en Coupe du monde, s'inclinant 5-1 face à une équipe suédoise impitoyable au stade de Monterrey. Les Nord-Africains ont souffert dès l’entame du match : les mouvements rapides et physiques de l’attaque suédoise ont régulièrement contourné leur bloc bas. Si la Tunisie a brièvement montré des signes de combativité tactique en deuxième période, sa discipline structurelle a fini par céder sous la pression incessante. Elle aborde la deuxième journée en queue du groupe F et devra absolument corriger ses faiblesses défensives pour entretenir ses espoirs de qualification.

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Pays-Bas 2-2 Japon

Les hommes de Hajime Moriyasu ont fait preuve d’une formidable souplesse tactique et d’une grande ténacité pour arracher un match nul spectaculaire (2-2) face à une puissante équipe néerlandaise à Dallas. Les Samurai Blue ont tenu tête aux Néerlandais dans un match au rythme effréné, utilisant leur excellence technique et leurs transitions fluides pour menacer constamment les poids lourds européens. Bien qu'ils aient subi une forte pression en fin de rencontre, la ténacité du Japon en contre-attaque et sa force mentale leur ont permis de partager les points, leur offrant un précieux capital psychologique avant leur affrontement à Monterrey.

Quels ajustements tactiques les deux entraîneurs doivent-ils encore apporter ?

Tunisie (intérim) : gestion de crise et reconstruction de la colonne vertébrale défensive

Après une défaite 5-1 contre la Suède, la Fédération tunisienne a limogé l’entraîneur Sabri Lamouchi dès le premier match, une décision rare dans l’histoire moderne de la Coupe du monde. Le staff intérimaire doit donc, en urgence, soigner le mental des joueurs et solidifier l’axe défensif pour maintenir l’équipe en course.

Face à un milieu japonais techniquement supérieur et prompt dans ses transmissions, toute répétition des erreurs individuelles et du marquage passif constatés lors de la première journée serait fatale. L’entraîneur par intérim doit donc opter pour un bloc bas solidement structuré afin de colmater les brèches défensives. Les sentinelles Ellyes Skhiri et Hannibal Mejbri ne doivent laisser aucun espace entre les lignes ; ils devront faire preuve d’une discipline de fer pour compresser les intervalles, protéger les centraux et suivre les milieux adverses qui montent en retard. Une fois le ballon récupéré, la transition doit être ultra-directe : plutôt que de construire lentement et d’inviter le contre-pressing japonais, les Aigles de Carthage doivent lancer immédiatement des ballons longs et verticaux pour soulager leur défense.

Japon (Hajime Moriyasu) : Précision dans le dernier tiers et largeur soutenue

Hajime Moriyasu n’a pas besoin de remanier le schéma de transition très fluide et axé sur la possession qui a permis d’obtenir un match nul passionnant 2-2 contre les Pays-Bas à Dallas, mais il doit se concentrer sur la précision dans le dernier tiers nécessaire pour déstabiliser un adversaire profondément ébranlé. Bien qu’il ait rivalisé avec les Néerlandais à armes égales grâce à des combinaisons rapides, le Japon doit veiller à ne pas trop s’en remettre aux schémas centraux face à un bloc bas.

Face à un bloc tunisien qui devrait être nettement renforcé après les errements défensifs de la première journée, les intervalles centraux seront étouffants. L’ajustement principal de Moriyasu concernera sans doute les surcharges sur les ailes. Au lieu de laisser les milieux s’enliser dans des structures de possession lentes et circulaires dans le tiers central, les Samurai Bluedevront faire circuler le ballon avec une vitesse verticale bien plus élevée. Il sera essentiel d’utiliser le rythme explosif et direct des ailiers comme Takefusa Kubo et Kaoru Mitoma pour étirer agressivement la ligne arrière tunisienne et créer des centres en retrait de grande valeur, en contournant complètement les pièges centraux.

Quelles sont les dernières nouvelles concernant l'équipe avant la deuxième journée ?

Actualités de l’équipe tunisienne

Pour rester en course, le staff technique doit opérer un revirement psychologique rapide tout en s'appuyant fortement sur ses piliers tactiques.

Le capitaine Ellyes Skhiri endossera une nouvelle fois la lourde tâche d’organiser le milieu de terrain, et son volume de travail défensif s’annonce colossal alors qu’il s’efforcera de solidifier une arrière-garde éprouvée. C’est au cœur du jeu et dans le dernier tiers que l’attention se portera, où l’équipe doit ajuster son dispositif pour gagner en solidité défensive et en vitesse de transition. Les milieux Anis Ben Slimane et Hannibal Mejbri s’attèlent à imposer un schéma tactique plus rigoureux, tandis que les ailiers créatifs Elias Achouri et le jeuneIsmaël Gharbi postulent pour un rôle de titulaire afin d’apporter des solutions de contre-attaque plus incisives et de soulager la défense.

Actualités de l'équipe du Japon

Hajime Moriyasu, lui, doit résoudre un casse-tête bien plus agréable alors qu’il prépare son équipe à capitaliser sur son spectaculaire match nul 2-2 face aux Pays-Bas en ouverture. Les Samurai Blue sont sortis de leur bataille de Dallas avec un bel élan, et, après avoir dû écarter définitivement des joueurs clés blessés comme Kaoru Mitoma, Moriyasu se concentre désormais sur l’optimisation de son effectif.

Le moteur du milieu, Ao Tanaka, endossera un rôle clé en tant que sentinelle, probablement associé à Kaishu Sano pour constituer un double pivot résistant au pressing. La véritable flexibilité tactique se situe dans le tiers offensif : Daichi Kamada, désormais installé comme meneur de jeu après son égalisation spectaculaire à la 88^e minute contre les Pays-Bas, sera épaulé par des ailiers dynamiques comme Takefusa Kubo et Ritsu Doan, prêts à étirer le jeu. En attaque, il pourrait alterner entre Ayase Ueda et Daizen Maeda pour épuiser la défense tunisienne, imposant un pressing intense et des courses profondes dès le coup d’envoi.

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Les duels clés de Tunisie - Japon

Omar Rekik vs Ayase Ueda

Malgré l’effondrement défensif tunisien lors de la défaite 5-1 contre la Suède, le central Omar Rekik a été l’un des rares points positifs, concluant d’une tête puissante en première période sur un centre d’Hannibal Mejbri. Pour offrir aux Aigles de Carthage une chance de s’imposer au stade de Monterrey, il devra toutefois mettre son impact offensif entre parenthèses et se consacrer à solidifier une arrière-garde en difficulté, en maintenant une lecture de jeu irréprochable afin d’éviter les problèmes de communication qui ont plombé le premier match.

L’attaquant du Feyenoord, Ayase Ueda, pivot redoutable du dispositif de Hajime Moriyasu, aura pour mission de le mettre à l’épreuve. Après avoir fait preuve de caractère en revenant deux fois au score pour arracher le nul 2-2 face aux Pays-Bas, Ueda entend peser davantage en jeu ouvert qu’il ne l’a fait lors de son entrée prudente à Dallas. Spécialiste du blocage des défenseurs physiques et de la création d’espaces pour les seconds plans, l’avant-centre nippon contraindra le Tunisien à une vigilance de chaque instant et à une discipline tactique irréprochable dans l’axe, afin de l’empêcher de se retourner et de servir les ailiers en soutien.

Hannibal Mejbri vs Ao Tanaka

Véritable moteur émotionnel et créatif du milieu tunisien, Hannibal Mejbri a offert une bouée de sauvetage décisive face à la Suède grâce à sa passe décisive, précise et malicieuse, juste avant la pause. Contre le Japon, sa charge de travail tactique va considérablement s’alourdir. Il devra équilibrer son instinct offensif avec un travail défensif intense, en descendant profondément pour réduire les espaces de transition et bloquer le jeu fluide des Japonais.

C’est à Ao Tanaka qu’échoira la tâche de dicter ce tempo. Le milieu de terrain endosse un rôle crucial au cœur du dispositif japonais, en l’absence du capitaine vétéran Wataru Endo, blessé. Associé à Kaishu Sano, Tanaka a déjà joué un rôle déterminant pour permettre aux Samurai Blue de tenir la dragée haute aux Néerlandais en transition. Si Tanaka dispose du temps et de l’espace nécessaires pour ancrer le milieu à son rythme, il pourra déjouer les lignes tunisiennes par sa distribution de haut niveau et lancer les menaces explosives sur les ailes, Takefusa Kubo et Ritsu Doan, exposant ainsi une défense nord-africaine vulnérable.

Quelles sont les combinaisons possibles dans le groupe F ?

Après la première journée, le groupe F affiche une dynamique contrastée, faisant de la deuxième journée un véritable tournant pour les deux sélections. La Tunisie aborde ainsi la rencontre de Monterrey en queue de peloton, avec zéro point et une différence de buts de -4, suite à une défaite cuisante 5-1 face à la Suède. De son côté, le Japon occupe une position bien plus favorable, avec un point et une différence de buts nulle, après son match nul 2-2, plein de résilience, contre les Pays-Bas.

Pendant que la Suède et les Pays-Bas se rencontrent en haut de tableau, ce duel est un tournant mathématique majeur pour les deux sélections en vue de la dernière journée.

Si le Japon l'emporte

Une victoire propulserait les Samurai Blue à quatre points, à deux doigts de la qualification pour les huitièmes de finale. Selon l’issue du Suède-Pays-Bas, une telle victoire pourrait même offrir au Japon la première place du groupe F. Dans ce scénario, un simple match nul contre la Suède lors de la dernière journée lui assurerait la qualification, tout en maintenant la Tunisie à zéro point et en précipitant quasi-mathématiquement l’élimination des Aigles de Carthage.

Si la Tunisie l’emporte,

Si les hommes de Sabri Lamouchi parviennent à faire abstraction du bruit ambiant et à remporter les trois points, cela relancerait complètement leurs espoirs dans le tournoi et rebattrait totalement les cartes dans la course au titre dans le groupe. Avec trois points au compteur, les Aigles de Carthage se relanceraient dans la course et aborderaient avec un précieux avantage psychologique la dernière journée face aux Pays-Bas. En revanche, le Japon resterait bloqué à un seul point, derrière la Tunisie, et devrait alors battre laSuède, l’une des grosses écuries du groupe, pour entretenir ses espoirs de qualification.

En cas de match nul

Un nouveau match nul offrirait au Japon deux points et accorderait à la Tunisie un premier point vital, repoussant l’issue du groupe à une dernière journée décisive et potentiellement chaotique. Un partage les maintiendrait mathématiquement en course, mais réduirait drastiquement leur marge de manœuvre. Dans ce scénario, le Japon aborderait son match contre la Suède en sachant qu’une victoire est probablement indispensable pour terminer dans les deux premiers et assurer une qualification directe, tandis que la Tunisie affronterait un défi tout aussi difficile et décisif face aux Pays-Bas, avec la nécessité d’un écart de buts significatif pour éviter de dépendre de critères de départage complexes en cas d’égalité pour la troisième place.

Actualités des équipes et compositions

La Tunisie est entraînée par Sabri Lamouchi ; à ce stade, aucune information confirmée concernant des blessures ou des suspensions n’est disponible. Aucune composition probable n’a été dévoilée, mais des mises à jour sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Le Japon, dirigé par Hajime Moriyasu, n’a pour l’instant signalé ni blessure ni suspension, et la composition probable reste à confirmer. De nouvelles informations sont attendues avant le coup d’envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

La Tunisie aborde la rencontre en petite forme : une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matchs. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 5-1 contre la Suède lors de son premier match de Coupe du monde, le 15 juin. Auparavant, elle avait été battue 5-0 par la Belgique en match amical le 6 juin, puis 1-0 par l’Autriche le 1^(er) juin. Ses seuls résultats positifs sont un nul 0-0 contre le Canada et une victoire 1-0 face à Haïti. Les Aigles de Carthage n’ont inscrit que deux buts et en ont concédé onze au cours de cette série.

Le Japon, lui, affiche quatre victoires et un nul sur ses cinq dernières sorties. Les Samouraïs Bleus ont débuté leur Mondial par un 2-2 face aux Pays-Bas le 14 juin, puis avaient précédemment battu l’Islande 1-0 le 31 mai, l’Angleterre 1-0 à Wembley en mars et l’Écosse 1-0 lors de la même fenêtre internationale. Une victoire 3-0 contre la Bolivie en novembre 2025 vient compléter cette série de cinq matchs. Le Japon a marqué sept buts et en a encaissé deux lors de ces rencontres.

Bilan des confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux nations s’est conclue par une victoire 2-0 du Japon lors d’un match amical disputé le 17 octobre 2023 sur ses terres. Sur les quatre confrontations répertoriées, le Japon prend nettement l’avantage, avec trois victoires contre une seule pour la Tunisie. Cette unique succès tunisien remonte à un match amical disputé le 14 juin 2022, lors duquel les Aigles de Carthage s’étaient imposés 3-0 sur la pelouse japonaise. La première rencontre de cette série remontait à la Coupe du monde 2002, le 14 juin, lorsque la Tunisie avait accueilli le Japon et s’était inclinée 2-0.

Classement



