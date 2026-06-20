Présentation du match Tunisie - Japon de la Coupe du monde de la FIFA 2026 : tout ce qu'il faut savoir

Le coup d’envoi de la rencontre Tunisie - Japon sera donné le 20 juin 2026 à 23h00 (EST) et le 21 juin 2026 à 04h00 (GMT).

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Tunisie - Japon : contexte de la rencontre

Dans le nord-est du Mexique, cette rencontre revêt une importance capitale, les deux nations visant à se démarquer dans un groupe F très serré. Après une première journée prudente mais à enjeux élevés, la marge d’erreur au stade de Monterrey (Estadio BBVA) s’est considérablement réduite. Les deux formations arrivent dans l’État de Nuevo León en conscience : leur élan psychologique et leur récupération physique immédiate après ces premiers matchs éprouvants dicteront la trajectoire de leurs ambitions pour les huitièmes de finale.

Le sélectionneur tunisien doit rapidement aligner un bloc solide et structuré. Il s’appuiera sur un noyau de joueurs aguerris et disciplinés, capables de se réorganiser, de verrouiller les zones de transition et de perturber les rythmes de possession adverses. Face à eux, le Japon, emmené par Hajime Moriyasu, mise sur la créativité et la dynamique. Déjà remarqués pour leur excellence technique et leur adaptabilité tactique, les Samurai Blue proposent un jeu implacable, fait de passes fluides, d’un rythme soutenu et d’un pressing redoutable qui s’exprime pleinement dans le dernier tiers.

Dans l’écrin ultramoderne du stade de Monterrey, à Guadalupe, le match s’apparente à une partie d’échecs où le moindre ajustement tactique peut faire basculer l’issue. Aucune des deux formations ne peut se permettre de céder au milieu de terrain, zone de transition cruciale où la communication et la vitesse verticale seront décisives. Les Aigles de Carthage entendent mettre en valeur leur organisation défensive et frapper sur coups de pied arrêtés, tandis que les Samouraïs Bleus comptent exploiter leur vitesse sur les côtés et punir la moindre faille nord-africaine. Avec des scénarios de qualification déjà en lice, la course au sésame du Groupe F s’engage dès le coup d’envoi.

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Quels ont été les résultats des deux équipes lors de la 1^(re) journée ?

Suède 5-1 Tunisie

Les Aigles de Carthage ont ainsi entamé leur campagne par une défaite 5-1 face à une Suède impitoyable sur la pelouse de Monterrey. Les Nord-Africains ont souffert défensivement d’entrée, les attaquants suédois, rapides et puissants, franchissant à plusieurs reprises leur bloc bas. Si la Tunisie a brièvement montré de la combativité en seconde période, sa discipline collective a cédé sous la pression incessante. Elle aborde la deuxième journée en queue du groupe F et doit absolument corriger ses failles défensives pour entretenir ses espoirs de qualification.

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Pays-Bas 2-2 Japon

Les hommes de Hajime Moriyasu ont fait preuve d’une formidable souplesse tactique et d’une grande résilience pour arracher un match nul spectaculaire (2-2) face à une puissante équipe néerlandaise à Dallas. Les Samurai Blue ont tenu tête aux Néerlandais dans un match au rythme effréné, exploitant leur excellence technique et leurs transitions fluides pour constamment menacer les poids lourds européens. Bien qu’ils aient subi une forte pression en fin de rencontre, la ténacité japonaise en contre-attaque et sa force mentale leur ont permis de partager les points, un atout psychologique précieux avant leur rendez-vous à Monterrey.

Quels ajustements tactiques les deux sélectionneurs doivent-ils encore apporter ?

Tunisie (intérim) : gestion de crise et reconstruction de la charnière défensive

Après la défaite initiale 5-1 contre la Suède, la Fédération tunisienne a limogé le sélectionneur Sabri Lamouchi, une décision radicale et rare dans l’histoire moderne de la Coupe du monde. L’encadrement intérimaire doit donc, en priorité, colmater les brèches psychologiques et restructurer l’axe défensif afin de maintenir l’équipe en course.

Face à un entrejeu japonais, techniquement supérieur, auteur de passes rapides et incisif contre les Néerlandais, toute répétition des erreurs individuelles et du marquage passif observés lors de la première journée s’avérera fatale. L’entraîneur par intérim doit donc installer un bloc défensif bas et solidement organisé pour colmater les brèches. Les sentinelles Ellyes Skhiri et Hannibal Mejbri n’ont pas le droit à l’erreur : ils doivent maintenir une discipline de fer, compresser les intervalles, protéger les centraux et suivre les milieux adverses qui viennent en soutien tardif. Une fois le ballon récupéré, la transition doit être ultra-rapide : plutôt que de construire lentement et d’inviter le contre-pressing japonais, les Aigles de Carthage doivent lancer des ballons longs et verticaux pour soulager immédiatement leur défense.

Japon (Hajime Moriyasu) : précision dans le dernier tiers et largeur de jeu soutenue

Hajime Moriyasu n’a pas besoin de remanier le schéma de transition très fluide et axé sur la possession qui a permis d’obtenir un match nul palpitant 2-2 contre les Pays-Bas à Dallas, mais il doit se concentrer sur la précision dans le dernier tiers nécessaire pour déstabiliser un adversaire profondément ébranlé. Bien qu’il ait su rivaliser à armes égales avec les Néerlandais grâce à des combinaisons rapides, le Japon doit veiller à ne pas trop s’en remettre aux schémas centraux lorsqu’il se heurte à un bloc bas.

Face au bouclier défensif tunisien, fortement renforcé après les errements de la première journée, les intervalles centraux seront étouffants. Moriyasu devrait donc privilégier les surnombres sur les ailes. Plutôt que de laisser ses milieux s’enliser dans des possessions lentes et circulaires au milieu du terrain, le Japon devra accélérer la verticalité du ballon. L’explosivité de Takefusa Kubo et Kaoru Mitoma permettra d’étirer agressivement la défense tunisienne et de servir des centres en retrait de grande valeur, en contournant complètement les pièges centraux.

Quelles sont les dernières nouvelles concernant l’équipe avant la deuxième journée ?

Actualités de l’équipe tunisienne

Pour rester en course, le staff technique doit opérer un revirement psychologique rapide tout en s'appuyant fortement sur ses piliers tactiques.

Le capitaine Ellyes Skhiri endossera une nouvelle fois la lourde tâche d’animer le milieu de terrain, et son volume défensif s’annonce colossal alors qu’il cherchera à solidifier une arrière-garde éprouvée. Le cœur du jeu et le dernier tiers attirent particulièrement l’attention, car l’équipe doit encore peaufiner son organisation pour gagner en solidité défensive et en vitesse de transition. Les milieux Anis Ben Slimane et Hannibal Mejbri s’attacheront à imposer un schéma tactique plus rigoureux, tandis que les ailiers créatifs Elias Achouri et le jeuneIsmaël Gharbi postulent pour un poste de titulaire afin d’offrir des options de contre-attaque plus incisives et de soulager la pression défensive.

Actualités de l’équipe du Japon

Hajime Moriyasu, lui, doit résoudre un casse-tête bien plus agréable. Il prépare son équipe à capitaliser sur son spectaculaire match nul 2-2 face aux Pays-Bas en ouverture du tournoi. Les Samurai Blue sont sortis de leur rencontre animée à Dallas avec un bel élan. Privé de joueurs clés blessés, comme Kaoru Mitoma, l’entraîneur se concentre désormais sur l’optimisation des options restantes.

Le moteur du milieu, Ao Tanaka, endossera un rôle clé en tant que sentinelle, probablement associé à Kaishu Sano pour former un double pivot résistant au pressing. La véritable flexibilité tactique se situe dans le tiers offensif : Daichi Kamada, désormais installé dans un rôle créatif après son égalisation spectaculaire à la 88^e minute contre les Pays-Bas, sera épaulé par des ailiers dynamiques comme Takefusa Kubo et Ritsu Doan, prêts à étirer le jeu sur les côtés. En attaque, Moriyasu pourrait alterner ses avant-centres pour user la défense tunisienne, tandis qu’Ayase Ueda et Daizen Maeda exerceront un pressing intense dès le coup d’envoi afin d’apporter vitesse et profondeur.

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Tunisie – Japon : les duels clés

Omar Rekik vs Ayase Ueda

Malgré l’effondrement défensif tunisien lors de la défaite 5-1 face à la Suède, le défenseur central Omar Rekik a été l’un des rares points positifs, concluant d’une tête imposante en première période sur un centre d’Hannibal Mejbri. Pour offrir aux Aigles de Carthage une chance de briller au stade de Monterrey, il devra toutefois mettre son instinct offensif entre parenthèses et se consacrer à solidifier une arrière-garde en berne, en maintenant une lecture d’espace irréprochable pour éviter les problèmes de communication qui ont plombé le premier acte.

L’attaquant du Feyenoord, Ayase Ueda, pivot redoutable du dispositif de Hajime Moriyasu, aura pour mission de le tester. Après avoir fait preuve de caractère en revenant deux fois au score pour arracher le nul 2-2 face aux Pays-Bas, Ueda entend peser davantage en jeu ouvert qu’il ne l’a fait lors de son entrée prudente à Dallas. Spécialiste du blocage des défenseurs et de la création d’espaces pour les seconds couteaux, l’avant-centre nippon contraindra le Tunisien à une vigilance de chaque instant et à une discipline tactique irréprochable dans l’axe, afin de l’empêcher de se retourner et de servir les ailiers en soutien.

Hannibal Mejbri contre Ao Tanaka

Véritable moteur émotionnel et créatif du milieu tunisien, Hannibal Mejbri a offert une bouée de sauvetage décisive face à la Suède grâce à sa passe décisive, précise et malicieuse, juste avant la mi-temps. Contre le Japon, sa charge de travail tactique va considérablement s’alourdir. Il devra équilibrer son instinct offensif avec un travail défensif intense, en descendant profondément pour réduire les espaces de transition et bloquer le jeu fluide des Japonais.

C’est Ao Tanaka qui tentera de dicter ce tempo. Le milieu de terrain endosse un rôle crucial, en l’absence du capitaine vétéran Wataru Endo, blessé. Associé à Kaishu Sano, il a déjà joué un rôle déterminant pour permettre aux Samurai Blue de rivaliser avec les Néerlandais en phase de transition. Si Tanaka dispose du temps et de l’espace nécessaires pour ancrer le milieu de terrain à son rythme, il pourra déstabiliser les lignes tunisiennes par ses passes de grande classe et lancer les attaquants explosifs que sont Takefusa Kubo et Ritsu Doan face à une défense nord-africaine vulnérable.

Quels scénarios pour le groupe F ?

Après la première journée, le groupe F affiche un tableau très contrasté, faisant de cette deuxième levée un véritable coup de théâtre pour les deux formations. La Tunisie aborde ainsi la rencontre de Monterrey depuis la dernière place, avec zéro point et une différence de buts de −4, après une cuisante défaite 5-1 face à la Suède. De son côté, le Japon occupe une position bien plus confortable, avec un point et une différence de buts nulle, grâce à son match nul 2-2, palpitant et plein de résilience, face aux Pays-Bas.

Pendant que la Suède et les Pays-Bas s’affrontent en tête de tableau, ce duel direct représente un tournant mathématique majeur pour les deux nations avant la dernière journée.

Si le Japon l'emporte

Une victoire propulserait les Samurai Blue à quatre points, à deux doigts de la qualification pour les seizièmes de finale. En fonction du résultat de l’autre rencontre entre la Suède et les Pays-Bas, un succès pourrait même offrir au Japon la première place du groupe. Dans ce scénario, un simple match nul contre la Suède lors de la dernière journée lui assurerait la qualification, tout en maintenant la Tunisie à zéro point et en la condamnant presque mathématiquement à l’élimination.

Si la Tunisie s'impose

Si les hommes de Sabri Lamouchi parviennent à faire abstraction du bruit ambiant et à remporter les trois points, cela relancerait complètement leurs espoirs dans le tournoi et rebattrait totalement les cartes au classement du groupe. Avec trois points au compteur, les Aigles de Carthage se replaceraient immédiatement dans la course et aborderaient la dernière journée avec un avantage psychologique avant d’affronter les Pays-Bas. Dans le même temps, le Japon resterait bloqué à un seul point, derrière la Tunisie, et devrait alors battre laSuède, l’un des poids lourds du groupe, pour entretenir ses espoirs de qualification.

En cas de match nul

Un nouveau partage permettrait au Japon d’atteindre deux points et offrirait à la Tunisie une première bouée de sauvetage cruciale avec un point, laissant ainsi le sort de tout le groupe se jouer lors d’une dernière journée chaotique et décisive. Un partage les maintiendrait mathématiquement en course, mais réduirait drastiquement leur marge de manœuvre. Dans ce scénario, le Japon aborderait son match contre la Suède en sachant qu’une victoire est probablement indispensable pour terminer dans les deux premiers et assurer une qualification directe, tandis que la Tunisie affronterait un défi tout aussi difficile et décisif face aux Pays-Bas, avec la nécessité d’un écart de buts significatif pour éviter de dépendre de critères de départage complexes en cas d’égalité pour la troisième place.

Actualités des équipes et compositions

La Tunisie est dirigée par Sabri Lamouchi. Pour l’instant, aucun blessé ni suspendu n’a été officiellement signalé, et la composition probable reste à confirmer. De nouveaux éléments seront communiqués à l’approche du coup d’envoi.

Le Japon, emmené par Hajime Moriyasu, n’a pour l’instant signalé ni blessure ni suspension. Le onze de départ reste à confirmer ; des précisions supplémentaires sont attendues avant le coup d’envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

La Tunisie traverse une mauvaise passe, avec une seule victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq dernières sorties. Sa dernière prestation s’est soldée par une défaite 5-1 face à la Suède lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde, le 15 juin. Auparavant, elle s’était inclinée 5-0 face à la Belgique en match amical le 6 juin, puis 1-0 contre l’Autriche le 1er juin. Ses seuls résultats positifs sur cette période sont un match nul et vierge contre le Canada et une victoire 1-0 face à Haïti. Les Aigles de Carthage n’ont marqué que deux buts tout en encaissant onze lors de ces cinq rencontres.

Le Japon affiche pour sa part quatre victoires et un nul sur ses cinq dernières sorties. Les Samouraïs Bleus ont débuté leur Coupe du monde par un match nul 2-2 face aux Pays-Bas le 14 juin, après avoir battu l’Islande 1-0 le 31 mai, l’Angleterre 1-0 à Wembley en mars et l’Écosse 1-0 lors de la même fenêtre internationale. Une victoire 3-0 contre la Bolivie en novembre 2025 vient compléter cette série de cinq matchs. Le Japon a marqué sept buts et en a encaissé deux lors de ces rencontres.

Bilan des confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux nations s’est conclue par une victoire 2-0 du Japon lors d’un match amical disputé le 17 octobre 2023 sur la pelouse japonaise. Sur les quatre confrontations répertoriées, le Japon prend nettement l’ascendant avec trois victoires, contre une seule pour la Tunisie. Ce succès tunisien remonte à un match amical disputé le 14 juin 2022 au Japon, conclu sur le score de 3-0. La première rencontre, enregistrée lors de la Coupe du monde 2002 le 14 juin, s’était également soldée par une victoire du Japon sur le sol tunisien (2-0).

Classement



