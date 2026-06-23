Présentation du match Sénégal - Irak de la Coupe du monde de la FIFA 2026 : tout ce qu'il faut savoir

Sénégal - Irak : détails du match

Le coup d’envoi de la rencontre Sénégal - Irak sera donné le 26 juin 2026 à 19 h 00 GMT (15 h 00 EST).

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Sénégal - Irak : contexte de la rencontre

Ce rendez-vous ontarien revêt une importance capitale, puisque ces deux membres du Groupe I doivent impérativement rebondir après des revers concédés lors de la deuxième journée. Après une deuxième journée qui a secoué la dynamique du groupe – le Sénégal a lutté avec courage mais a finalement cédé 3-2 face à la Norvège, tandis que l’Irak s’est incliné 3-0 devant une France impitoyable –, la marge d’erreur au BMO Field de Toronto s’est considérablement réduite. Les deux formations abordent donc ce voyage au Canada en conscience : leur capacité d’adaptation tactique et une récupération physique rapide après ces rencontres éprouvantes traceront la voie de leurs ambitions pour les huitièmes de finale.

Le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw doit rétablir la solidité défensive et l’efficacité offensive de ses Lions de la Teranga, en s’appuyant sur une discipline tactique irréprochable pour viser la deuxième place qualificative. Face à eux, l’Irak, solide dans son organisation et guidée par Graham Arnold, misera sur ses qualités physiques et son courage pour imposer un bloc compact et punir la moindre perte de balle adverse.

Au Toronto Stadium, véritable écrin ultramoderne, le match s’apparente à une partie d’échecs où le moindre ajustement tactique peut faire la différence. Aucun des deux staffs ne tolérera une nouvelle faille en phase de transition : la communication au milieu de terrain et la rigueur du marquage en couverture seront donc décisives. Pour le Sénégal, l’objectif est clair : redresser la barre et valider son billet pour les seizièmes sous l’autorité de Thiaw. De leur côté, les Lions de Mésopotamie aborderont la rencontre avec audace, déterminés à gommer les erreurs défensives du deuxième acte et à décrocher un résultat plein pour grimper au classement. Avec des scénarios de qualification encore ouverts, une seule certitude : celui qui prendra le contrôle du milieu et limitera les erreurs défensives mettra toutes les chances de son côté dès le coup d’envoi.

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Quels ont été les résultats des deux équipes lors de la deuxième journée ?

Norvège 3–2 Sénégal

L’arrière-garde sénégalaise, mise sous pression par une attaque norvégienne redoutablement efficace, a fini par céder (3–2). Dominateurs dans l’entrejeu, les Lions de la Teranga avaient pourtant entamé la partie en cherchant avant tout à verrouiller leur défense, mais ils ont progressivement perdu leur organisation face au pressing fluide des Scandinaves.

La cohésion sénégalaise a été mise à mal juste avant la mi-temps par l’ouverture du score de Marcus Holmgren Pedersen (43^e), qui a offert l’avantage à la Norvège. Après la pause, les hommes de Thiaw ont tenté de réagir grâce à leur solidité athlétique, mais un doublé éclair d’Erling Haaland aux 48^e et 58^e minutes a fini par plier le match. Malgré une réaction d’orgueil menée par Ismaïla Sarr, auteur d’un doublé à la 53e minute et dans les derniers instants du temps additionnel (90+3’), le Sénégal n’a pas réussi à totalement percer le bloc norvégien avant le coup de sifflet final et devra donc défendre sa qualification lors de la dernière journée.

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France 3-0 Irak

Les hommes d’Arnold ont livré une prestation profondément frustrante au Philadelphia Stadium, concédant logiquement face à une équipe de France dominante qui s’est facilement imposée 3–0. La Team Melli a cédé d’entrée, voyant ses lignes défensives perforées dès la 14e minute par une frappe chirurgicale de la superstar Kylian Mbappé.

Dès la reprise, l’organisation défensive des Iraniens a cédé face à la rigueur tactique des Bleus : Mbappé a signé son doublé dès la 54e minute, avant que l’entrée d’Ousmane Dembélé ne scelle le score d’une frappe décisive à la 66e. Acculé à une tâche herculéenne après la pause, le milieu irakien a peiné à couper les transitions et à contenir les relayeurs français. Les hommes d’Arnold ont passé les dernières minutes acculés dans leur camp, repartant bredouilles et contraints de remporter la troisième journée s’ils veulent encore croire à la Coupe du monde.

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Quels ajustements tactiques les deux sélectionneurs doivent-ils désormais apporter ?

Sénégal (Pape Thiaw)

Thiaw n’a pas à renoncer au schéma offensif audacieux et rapide qui a souvent rendu les Lions de la Teranga dangereux durant la compétition. Les mouvements verticaux, les rotations rapides sur les ailes et l’efficacité en contre-attaque, alimentés par des options offensives fluides, démontrent que le Sénégal possède la panoplie tactique nécessaire pour dominer ses matchs sur la scène internationale.

Toutefois, il doit veiller à ce que son équipe reste concentrée défensivement face à des adversaires capables de piéger le ballon. Lors de leur dernière sortie, l’audace offensive des Lions a parfois créé de vastes espaces que les latéraux, lancés très haut, n’ont pas toujours pu couvrir, entraînant une défaite 3-2. Face à une sélection irakienne, façonnée par Arnold autour d’un fort potentiel physique, toute perte de balle en transition pourrait s’avérer fatale. L’ajustement majeur de Thiaw concerne donc son pivot défensif au milieu de terrain : il devra exiger de ses milieux défensifs un placement rigoureux pour étouffer les demi-espaces centraux et empêcher les contres-attaquants asiatiques d’isoler ses défenseurs centraux.

Irak (Graham Arnold)

Arnold n’a pas besoin de démanteler complètement le schéma pragmatique qui a défini ses équipes, mais la troisième journée exige un réajustement offensif radical dans la manière dont l’équipe contrôle et fait progresser le ballon, après sa lourde défaite 3-0 face à la France. Le cadre défensif de base et la présence physique au milieu de terrain restent des atouts fiables, mais les Lions de Mésopotamie doivent faire preuve d’une urgence verticale bien plus marquée sans pour autant perdre leur discipline structurelle.

Face au bloc haut et agressif du Sénégal, conserver le ballon trop longtemps à l’horizontale ou le faire circuler trop lentement dans le tiers central entraînera une usure précoce et rendra les offensives prévisibles. L’ajustement tactique d’Arnold doit donc se concentrer sur son milieu de terrain, en exigeant des cadres qu’ils orientent le jeu vers l’avant avec une bien plus grande vitesse verticale dès la récupération du ballon. Lors des montées irakiennes, il faudra exploiter sans réserve les couloirs abandonnés par les arrière latéraux sénégalais, dont la projection offensive est bien connue. Des débordements rapides et directs des propres latéraux irakiens permettront d’étirer la ligne défensive adverse et de fissurer son bloc compact. Ce jeu de largeur est essentiel pour créer les intervalles nécessaires aux créateurs, afin que l’attaque ne soit pas étouffée dans l’entrejeu.

Quelles sont les dernières nouvelles concernant l'équipe avant la 3e journée ?

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Nouvelles de l’équipe du Sénégal

À l’approche du Toronto Stadium, le principal défi de Thiaw sera d’améliorer les transitions défensives de son équipe tout en gérant la charge physique de ses cadres après l’intense bataille à cinq buts contre la Norvège. Bonne nouvelle : les Lions de la Teranga abordent la troisième journée sans nouvelle blessure ni suspension, offrant à Thiaw un groupe compétitif.

Le Sénégal s’appuiera sur son schéma tactique éprouvé en 4-3-3. Le gardien Édouard Mendy conservera sa place entre les poteaux, en espérant bénéficier d’une meilleure protection de la part de sa défense après une sortie difficile. Les défenseurs centraux Moussa Niakhaté et le capitaine chevronné Kalidou Koulibaly poursuivront leur association, encadrés par les arrières latéraux El Hadji Diouf à gauche et Krépin Diatta à droite.

Le milieu de terrain, inchangé par rapport à la rencontre précédente, visera à assurer un équilibre défensif. Idrissa Gueye, sentinelle, sera épaulé par Lamine Camara et Pape Gueye afin d’apporter puissance et stabilité dans les transitions. Devant, le trio d’attaque conserve tout son danger : Nicolas Jackson animera l’axe central, tandis que Sadio Mané, icône mondiale, occupera le couloir gauche et Ismaïla Sarr, en pleine forme après un doublé lors du match précédent, évoluera à droite.

Nouvelles de l’équipe d’Irak

Arnold doit résoudre un casse-tête tactique pour rebondir après la lourde défaite 3-0 contre la France. Son principal défi est de redonner confiance àsa défense et d’instaurer une plus grande fluidité offensive, l’équipe ayant été contrainte de jouer très bas lors de la deuxième journée. Sur le plan disciplinaire, Arnold bénéficie toutefois d’un coup de pouce : l’Irak dispose d’un effectif au complet, sans aucun souci de suspension.

L’Irak devrait aligner un 4-5-1 compact et solidement organisé. En défense, les centraux Ali Hashim et Zaid Tahseen formeront le socle de la charnière, avec Merchas Doski à gauche et Hussein Ali à droite. Dans les buts, le gardien star Ahmed Basil vise un retour en fanfare.

Au milieu, l’objectif sera de saturer les zones centrales et de couper les lignes de passe adverses. Amir Al-Ammari, déjà averti lors du match précédent, sera associé à Zidane Iqbal et Zaid Ismael pour ralentir les transitions sénégalaises. Ahmed Qasem à gauche et Ibrahim Bayesh à droite devront apporter largeur et soutien défensif. En pointe, l’attaquant emblématique Aymen Hussein, isolé, comptera sur un meilleur approvisionnement du milieu pour peser dans la surface.

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Les duels clés de la rencontre Sénégal - Irak

Ismaïla Sarr contre Merchas Doski

Devenu un redoutable atout dans le système de Thiaw, Ismaïla Sarr demeure un fer de lance aussi énergique qu’assuré de l’attaque sénégalaise. Face à la Norvège, il a brillé sur l’aile droite, inscrivant deux buts et alimentant la créativité offensive. Pour percer le bloc défensif irakien, son rôle sera crucial : ses déplacements intelligents, ses dribbles explosifs et son travail acharné doivent repousser les latéraux, fixer les défenseurs et créer des intervalles que les attaquants centraux comme Nicolas Jackson pourront exploiter.

Pour le contenir, l’arrière gauche Merchas Doski, pilier défensif de la ligne arrière d’Arnold, aura la lourde tâche de verrouiller son couloir. Lors du dernier match face à la France, Doski a dirigé le flanc gauche sous une pression immense, tentant de maintenir la cohésion défensive malgré une défaite cuisante. Malgré ces difficultés, il peut s’appuyer sur une vitesse de récupération et une résistance physique de haut niveau pour contenir les attaquants de classe mondiale. Il devra rester concentré, communiquer sans faille avec le défenseur central Ali Hashim et utiliser son placement pour couper les incursions de Sarr vers l’intérieur afin d’empêcher le Sénégal de prendre l’avantage en transition.

Amir Al-Ammari contre Idrissa Gueye

Véritable poumon du milieu irakien lors de la deuxième journée, Al-Ammari doit dicter le tempo de la possession et protéger sa défense. Face à la France, il a multiplié les efforts au cœur du jeu sous une pression constante. Contre le Sénégal, son rôle consistera à trouver des espaces en phase de construction, à relancer rapidement vers l’avant et à nourrir les courses des ailiers. Si Al-Ammari – qui doit rester prudent après avoir reçu un carton jaune – dispose du temps et de l’espace nécessaires pour se retourner et fixer la ligne médiane adverse, ses passes pourront aisément déstabiliser le pressing sénégalais.

Idrissa Gueye, le vétéran axial des Lions, aura pour mission de perturber ce schéma de construction. Il a déjà verrouillé le milieu lors de la deuxième journée, multipliant les interventions défensives et les interceptions face à la Norvège. Au Toronto Stadium, son travail sans ballon et sa rigueur dans les transitions seront à nouveau décisifs. Aux côtés de Lamine Camara et Pape Gueye, il devra se positionner haut pour réduire les espaces, presser les relais d’Al-Ammari et protéger la défense, afin d’empêcher les Asiatiques de contrôler le milieu et de bloquer le Sénégal dans un bloc défensif étouffant.

Quels scénarios pour le groupe I ?

Après la deuxième journée, le groupe I reste indécis et extrêmement disputé. La France trône en tête avec six points et une différence de buts de +5, et s’est déjà mathématiquement qualifiée pour les huitièmes de finale grâce à une victoire sans appel 3-0 contre l’Irak.

La Norvège, deuxième avec six points et une différence de buts de +4, est à la lutte pour la première place. Le Sénégal, lui, est toujours à zéro point et -3 de différence de buts, juste devant l’Irak, également à zéro point mais avec -6. Le match de la 3ᵉ journée, qui se tiendra au Toronto Stadium, s’annonce donc comme un tournant décisif pour les deux nations, qui visent une place de meilleur deuxième ou risquent une élimination immédiate en clôture de la phase de groupes.

Si le Sénégal s'impose

Une victoire de la formation de Thiaw propulserait les Lions de la Teranga à trois unités, les maintenant ainsi en course et leur assurant virtuellement la troisième place du groupe I. En fonction du résultat du match France-Norvège disputé simultanément, une large victoire pourrait même les positionner favorablement au classement des meilleurs troisièmes prétendants à une place de barragiste. À l’inverse, un tel scénario laisserait l’Irak à zéro point, éliminant définitivement les jeunes Lions du tournoi sans aucune chance de survie.

Si l’Irak s’impose

Les hommes d’Arnold signeraient alors une remontée spectaculaire en toute fin de parcours. Avec trois points, l’Irak dépasserait le Sénégal et s’assurerait la troisième place du groupe I. En revanche, les Lions resteraient à zéro point et seraient éliminés, contraignant l’Irak à espérer des résultats très favorables dans les autres groupes pour conserver une infime chance de qualification via le classement des meilleurs troisièmes, malgré une différence de buts probablement défavorable.

En cas de match nul

Un partage à Toronto laisserait le Sénégal à un point, suffisant pour conserver la 3^e place du groupe I grâce à sa meilleure différence de buts face à l’Irak. Ce même point maintiendrait toutefois l’Irak au bas du classement, entraînant son élimination mathématique immédiate. Si le match nul épargne une défaite au Sénégal, terminer avec un seul point et une différence de buts négative rend la qualification via les places de repêchage hautement aléatoire, voire quasi impossible, comparé aux équipes mieux loties qui comptent trois points.

Actualités des équipes et compositions

Le Sénégal, emmené par son sélectionneur Pape Thiaw, aborde la rencontre sans que composition probable, blessure ou suspension n’ait été officialisée pour les Lions de la Teranga. Toute nouvelle information sera communiquée en temps utile.

Côté Irak, Graham Arnold est aux commandes. Là encore, la composition, les blessures et les suspensions des Lions de Mésopotamie restent inconnues à ce stade. Nous mettrons ces informations à jour dès qu’elles seront communiquées.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

Le Sénégal a obtenu deux victoires, subi deux défaites et concédé un nul lors de ses cinq dernières sorties. En phase de groupes de la Coupe du monde, il s’est incliné 3-1 face à la France le 16 juin. Lors de rencontres amicales de préparation, il a fait match nul 0-0 contre l’Arabie saoudite puis a perdu 3-2 face aux États-Unis. Ses succès dans cette série remontent à mars, contre la Gambie (3-1) et le Pérou (2-0). Les Lions de la Teranga ont marqué huit buts et en ont concédé six au cours de cette série.

Les hommes de Graham Arnold ont également remporté deux de leurs cinq dernières sorties. Leur dernier résultat est une défaite 4-1 contre la Norvège lors de leur entrée en lice dans la Coupe du monde, le 16 juin ; ils se sont aussi inclinés 2-0 face au Venezuela en match amical le même mois. Leurs succès ont été obtenus contre l’Andorre (1-0) et la Bolivie (2-1) lors des qualifications mondiales. L’Irak a par ailleurs fait match nul 1-1 contre l’Espagne en rencontre de préparation. Au total, les Irakiens ont marqué cinq buts et en ont concédé huit.

Bilan des confrontations directes

Aucune rencontre officielle n’est recensée entre le Sénégal et l’Irak. Le match qui se tiendra au Toronto Stadium constituera donc la première confrontation entre les deux nations.

Classement



