Présentation du match Mexique - Corée du Sud pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : tout ce qu'il faut savoir

Le coup d’envoi de la rencontre Mexique – République de Corée sera donné le 18 juin 2026 à 21 h 00 (heure de l’Est) et le 19 juin 2026 à 01 h 00 (GMT).

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Mexique vs Corée du Sud : contexte de la rencontre

Le prochain affrontement à Jalisco revêt une importance capitale, les deux nations visant le leadership du Groupe A. Après des victoires impressionnantes et contrastées lors de la première journée – le Mexique, coorganisateur, a pu compter sur un public bruyant pour battre l’Afrique du Sud 2-0, tandis que la Corée du Sud a réussi un brillant retour pour s’imposer 2-1 face à la Tchéquie –, la marge d’erreur au stade de Guadalajara s’est considérablement réduite. Les deux formations savent que l’élan psychologique et une récupération physique optimale après ces débuts intenses conditionneront leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale.

Javier Aguirre, le mentor expérimenté desAztèques, doit maintenant capitaliser sur l’élan pris d’entrée. Il s’appuiera sur un effectif équilibré, animé par les buteurs du match inaugural Julián Quiñones et Raúl Jiménez, afin de contrôler le ballon, de surfer sur l’électricité du public et d’imposer un tempo destiné à user les lignes adverses. Face à eux, la Corée du Sud, solide dans son organisation et douée techniquement, a déjà montré son caractère en remontant un déficit précoce contre la République tchèque. Portés par l’inspiration de Hwang In-beom et la menace constante que représente Son Heung-min, les Taeguk Warriors s’appuient sur un bloc défensif solide et un contre-attaque redoutable, qui s’expriment pleinement lorsque le collectif respecte une discipline de fer.

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Comment les deux équipes se sont-elles comportées lors de la première journée ?

Mexique 2-0 Afrique du Sud

Les hommes de Javier Aguirre ont parfaitement exploité leur avantage à domicile lors de la première journée, s’appuyant sur un public bruyant du stade de Mexico pour dominer l’Afrique du Sud 2-0. Julián Quiñones a rapidement rassuré les siens en ouvrant le score dès la 8^e minute. Alors que la discipline sud-africaine s’effondrait sous les cartons rouges de Sphephelo « Yaya » Sithole et Themba Zwane, le Mexique gardait son sang-froid. Raúl Jiménez a scellé les trois points d’une frappe imparable à la 66^e minute, même si un carton rouge tardif infligé au défenseur César Montes a terni une soirée par ailleurs parfaite.

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Corée du Sud 2-1 République tchèque

Les Taegeuk Warriors ont fait preuve d’une immense résilience au stade de Guadalajara, inversant la tendance après la pause pour s’imposer 2-1 face à la Tchéquie. Après une première période de prudence, la Corée du Sud a concédé l’ouverture du score à la 58^e minute par Ladislav Krejčí. Loin de abdiquer, les hommes de Hong Myung-bo ont réagi avec sang-froid. Hwang In-beom a d’abord égalisé d’une frappe précise à la 66^e minute, avant que l’attaquant remplaçant Oh Hyeon-gyu ne renverse la vapeur en inscrivant le but décisif à la 79^e minute et n’offre ainsi trois points précieux pour ce premier acte.

Quels ajustements tactiques les deux entraîneurs doivent-ils désormais apporter ?

Mexique (Javier Aguirre) : réorganisation défensive et discipline tactique

Javier Aguirre n’a pas besoin de modifier le schéma de pressing agressif et à haute intensité qui a démantelé l’Afrique du Sud 2-0 à Mexico, mais il doit de toute urgence régler un problème disciplinaire critique. Bien qu’il ait dominé le match d’ouverture, le défenseur central César Montes a reçu un carton rouge direct à la 91e minute. Son expulsion tardive perturbe une ligne défensive bien en place et laisse un vide structurel énorme face à l’attaque rapide de la Corée du Sud.

Avec la suspension de Montes, le principal ajustement d’Aguirre consistera à restructurer sa défense centrale, probablement en demandant à un remplaçant comme Edson Álvarez de descendre d’un cran ou en intégrant un nouveau duo aux côtés de Johan Vásquez. Face à une équipe sud-coréenne qui effectue ses transitions avec une vitesse verticale extrême, la ligne arrière mexicaine ne peut pas se permettre de se faire entraîner vers des positions hautes et non protégées. Les milieux Érik Lira et Álvaro Fidalgo devront donc faire preuve d’une discipline de positionnement irréprochable afin de protéger la nouvelle charnière et d’empêcher Son Heung-min et Lee Kang-in d’exploiter la moindre faille en transition.

Corée du Sud (Hong Myung-bo) : solidité dans les airs et maîtrise du milieu

L’équipe de Hong Myung-bo a montré un grand caractère pour s’imposer 2-1 face à la Tchéquie après avoir été menée au score, mais la deuxième journée exigera une amélioration radicale de la défense sur coups de pied arrêtés et dans les airs. À Guadalajara, les Sud-Coréens ont dominé longtemps avant de concéder l’ouverture du score à la 58^e minute, Ladislav Krejčí profitant d’une mauvaise organisation aérienne pour marquer de la tête sur un simple lancer long.

Face à une équipe mexicaine qui excelle dans les centres dangereux depuis les ailes – à l’image de celui, diabolique, de Roberto Alvarado qui a permis à Raúl Jiménez de marquer le but de l’assurance lors de la première journée –, la défense sud-coréenne ne peut se permettre aucun relâchement. Le défenseur central Kim Min-jae doit donc imposer son autorité dans la surface et exiger un marquage de zone plus rigoureux de la part de ses latéraux pour étouffer le schéma axé sur les centres des Mexicains. Plutôt que de compter sur des remplacements tactiques en seconde période, à l’image de celui d’Oh Hyeon-gyu, Hwang In-beom et Paik Seung-ho doivent s’imposer et prendre le contrôle du milieu de terrain dès le coup d’envoi afin de couper court à l’élan du public mexicain.

Quelles sont les dernières nouvelles de l'équipe à la veille de la deuxième journée ?

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Actualités de l’équipe du Mexique

Principal casse-tête de Javier Aguirre avant le déplacement à Guadalajara : réorganiser sa défense centrale. Le stoppeur César Montes est suspendu pour la deuxième journée, laissant un vide au cœur de la arrière. Le technicien mexicain devrait ainsi aligner Edson Álvarez en sentinelle basse aux côtés de Johan Vásquez, ou opter pour un autre schéma défensif afin de contenir la vitesse de l’attaque asiatique.

Sur une note plus positive, le reste de l’effectif d’El Tri a traversé cette première sortie intense sans nouvelle blessure. Julián Quiñones et Raúl Jiménez, buteurs lors de l’acte I, devraient conserver leur place dans le dernier tiers. Toutefois, les ailiers dynamiques Roberto Alvarado et César Huerta poussent pour obtenir davantage de temps de jeu et apporter un souffle neuf à une attaque qui vise déjà à valider son billet pour les huitièmes de finale.

Nouvelles de l’équipe de Corée du Sud

De leur côté, les Sud-Coréens aborderont la rencontre dans un état de fraîcheur optimal. Après leur spectaculaire succès 2-1 face à la République tchèque, les Taeguk Warriors n’ont ni blessé ni suspendu à déplorer, offrant au sélectionneur Hong Myung-bo le luxe d’un groupe au complet.

Son plus grand dilemme concerne toutefois l’attaque : entré en jeu contre les Tchèques, Oh Hyeon-gyu a offert la victoire à la 79^e minute et pousse désormais pour une place de titulaire afin d’apporter un point d’ancrage physique à la ligne offensive. De leur côté, le capitaine Son Heung-min et le milieu de terrain Lee Kang-in, intacts après l’effort initial, seront essentiels pour animer les transitions rapides capables de sanctionner la nouvelle organisation défensive mexicaine.

Les affiches à suivre entre le Mexique et la Corée du Sud

Raúl Jiménez vs Kim Min-jae

Tout juste après avoir inscrit un but de la tête au second poteau face à l’Afrique du Sud, Raúl Jiménez demeure le pivot émotionnel et tactique de l’attaque de Javier Aguirre. Le 4-3-3 offensif du Mexique repose largement sur sa capacité, reconnue au plus haut niveau, à jouer dos au but, à fixer les centraux et à combiner avec des ailiers comme Roberto Alvarado et Julián Quiñones. Pour déstabiliser une arrière-garde asiatique très disciplinée, l’attaquant devra puiser dans son immense expérience afin de se créer des intervalles dans une surface de réparation très encombrée.

Pour le contenir, le défenseur central Kim Min-jae, véritable pilier de la back line sud-coréenne, devra sortir le grand jeu. Si la Corée du Sud a fait preuve de résilience pour battre la République tchèque 2-1 après avoir été menée au score, sa défense a toutefois révélé des failles sur les centres aériens et les coups de pied arrêtés, comme en témoigne le but de Ladislav Krejčí, laissé seul au second poteau sur un long lancer de touche. Le défenseur central devra donc imposer son autorité dans sa surface, gagner son duel aérien face à Jiménez et organiser ses latéraux pour colmater cette faille.

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Lee Kang-in vs Érik Lira

Véritable moteur créatif de la Corée du Sud sur les ailes et entre les lignes, Lee Kang-in a joué un rôle déterminant dans la remontée spectaculaire opérée en deuxième mi-temps à Guadalajara. Fort de son talent technique exceptionnel et de sa vision du jeu, Lee cherchera à exploiter les espaces laissés par une défense mexicaine qui monte. Son objectif principal sera de déclencher des contre-attaques rapides et verticales, en alimentant les percées fulgurantes de Son Heung-min et Oh Hyeon-gyu.

Érik Lira, le sentinelle mexicaine et véritable « destructeur » défensif, aura pour mission de couper cette ligne d’approvisionnement créative. Avec la suspension du défenseur central César Montes, le « sale boulot » de Lira devant une arrière-garde mexicaine remaniée revêt une importance cruciale. Il devra faire preuve d’une discipline tactique irréprochable, presser agressivement les passeurs de Lee et suivre les milieux relayeurs sud-coréens afin de protéger les coorganisateurs et d’empêcher toute exposition dans les zones de transition centrales.

Quelles sont les combinaisons possibles dans le Groupe A ?

Les deux formations ayant brillé lors de la première journée, le Groupe A s’annonce déjà comme une lutte acharnée pour la première place. Le Mexique occupe actuellement la première place à la différence de buts (+2) après sa victoire 2-0 contre l’Afrique du Sud, tandis que la Corée du Sud le talonne avec trois points grâce à son retournement de situation 2-1 face à la Tchéquie. Ce match de la deuxième journée à Guadalajara s’annonce donc comme un tournant : une victoire pour l’une ou l’autre nation lui garantira une qualification précoce pour les huitièmes de finale.

Si le Mexique l’emporte

Une deuxième victoire consécutive propulserait l’équipe de Javier Aguirre à six points, garantissant à El Tri une place en huitièmes de finale avec un match d’avance. Selon l’issue du match Tchéquie-Afrique du Sud, un succès pourrait même lui offrir la première place du groupe A en solitaire. Autre atout : il pourrait alors préserver ses cadres lors de la dernière journée contre la Tchéquie, tout en reportant la pression sur la Corée du Sud, contrainte de lutter pour les places restantes.

Si la Corée du Sud l’emporte

Les hommes de Hong Myung-bo grimperaient alors en tête du groupe A avec six unités et valideraient leur billet historique pour les phases à élimination directe. Avec ce total, un simple match nul contre l’Afrique du Sud lors de la dernière journée leur suffirait pour conserver la première place. Dans le cas contraire, le Mexique resterait bloqué à trois unités et devrait alors battre la Tchéquie lors de l’ultime journée pour assurer sa place dans le top 2 et éviter les incertitudes du barrage pour la troisième position.

En cas de partage

Un partage des points à Guadalajara maintiendrait les deux nations en tête du classement, avec quatre unités chacune, et laisserait leur destin entre leurs mains. Si ce scénario se concrétise, aucune des deux nations ne prendra immédiatement la première place, mais elles resteront maîtresses de leur destin. Avant la dernière journée, un simple match nul contre la Tchéquie suffirait alors au Mexique pour assurer l’une des deux premières places, tandis que la Corée du Sud se trouverait dans la même situation face à l’Afrique du Sud, la différence de buts tranchant éventuellement l’attribution de la tête du groupe.

Actualités des équipes et compositions

Le Mexique, emmené par son sélectionneur Javier Aguirre, aborde ce match du groupe A sans que les observateurs disposent, à ce stade, d’informations sur d’éventuelles blessures ou suspensions. Aucune composition probable n’a été communiquée. De nouvelles données seront diffusées à mesure que l’heure du coup d’envoi approchera.

Même situation côté coréen : le sélectionneur Myung-Bo Hong n’a pas encore communiqué d’informations sur d’éventuelles blessures ou suspensions, ni dévoilé de composition probable. De nouveaux détails seront diffusés dès qu’ils seront disponibles, juste avant le coup d’envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

Le Mexique affiche un état de forme éclatant : quatre victoires et un nul lors de ses cinq dernières sorties. Son dernier résultat est un succès 2-0 contre l’Afrique du Sud lors de son entrée en Coupe du monde le 11 juin ; auparavant, les Mexicains avaient dominé la Serbie 5-1 en match amical le 5 juin. Leur unique accroc dans cette série reste un partage 1-1 face à la Belgique en avril. Au total, El Tri a inscrit 11 buts et en a concédé trois.

Les Sud-Coréens ont remporté trois de leurs cinq dernières sorties, dont une victoire 2-1 face à la République tchèque le 12 juin, après avoir été menés au score lors de leur entrée en lice dans la Coupe du monde. Ils avaient auparavant dominé Trinité-et-Tobago 5-0 le 31 mai. Leurs deux revers sont survenus contre l’Autriche (0-1) et la Côte d’Ivoire (0-4), lors de rencontres amicales en mars. Les Sud-Coréens ont inscrit neuf buts et en ont concédé six au cours de cette série.

Face à face

Les deux formations se sont récemment quittées sur un score de parité 2-2 en match amical le 10 septembre 2025. Auparavant, le Mexique l’avait emporté 3-2 lors d’une rencontre amicale en novembre 2020. Sur les cinq dernières confrontations, le Mexique mène avec trois victoires, un nul et une défaite (2-1 en faveur de la Corée du Sud lors de la Coupe du monde 2018). Au total, El Tri a inscrit 11 buts contre 7 pour les Sud-Coréens.

Classement



