Coupe du monde - Grp. A Mexico City Stadium

Le match entre le Mexique et l’Afrique du Sud se tiendra le 11 juin 2026 à 14 h 00 (heure de l’Est) et à 20 h 00 (GMT).

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Mexique vs Afrique du Sud : contexte de la rencontre

Les deux sélections ouvriront officiellement la Coupe du monde 2026 sur la pelouse mythique de l’Estadio Azteca. Elles s’étaient déjà partagé l’affiche lors du match d’ouverture de l’édition 2010 en Afrique du Sud, marquée par l’ouverture du score de Simphiwe Tshabalala, moment emblématique qui résonne encore dans les mémoires. En 2026, le Mexique, coorganisateur et 15e au classement FIFA, visera un départ victorieux face aux Bafana Bafana, 60e mondiaux.

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Qui sont l'entraîneur et les joueurs clés du Mexique ?

Javier Aguirre, entraîneur de 67 ans fort d’une vaste expérience et en troisième mandat à la tête du Mexique, s’appuiera sur l’expérience de l’attaquant Raúl Jiménez. L’avant-centre de Fulham, âgé de 34 ans, totalise 125 sélections, soit le record parmi les joueurs en activité. Gilberto Mora, jeune espoir du Club Tijuana, ne devrait pas être titulaire, mais ce meneur de jeu au talent prodigieux pourrait changer la donne en sortant du banc.

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Aguirre, qui a déjà dirigé le Japon et l’Égypte, possède également une solide expérience en club, notamment à l’Atlético Madrid, à l’Espanyol, à Majorque, au Real Saragosse, à Leganés et à Monterrey. Présent également en 2002 et 2010, il a naturalisé le milieu d’origine espagnole Álvaro Fidalgo et l’attaquant colombien Julián Quiñones, désormais des titulaires incontournables.

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Qui sont l’entraîneur et les joueurs clés de l’Afrique du Sud ?

Hugo Broos, sélectionneur sud-africain de 74 ans originaire de Belgique, s’est gagné les faveurs des supporters des Bafana Bafana ces dernières années. Il a d’abord mené l’Afrique du Sud en demi-finales de la CAN 2023, avant de décrocher la troisième place, puis il l’a qualifiée pour sa première Coupe du monde depuis seize ans. Broos n’en est pas à son coup d’essai : il a déjà remporté la CAN avec le Cameroun en 2017 et décroché cinq titres majeurs avec des clubs belges de haut niveau au cours de sa carrière d’entraîneur. Le groupe des Bafana Bafana repose essentiellement sur des joueurs locaux, dont huit éléments des Orlando Pirates, tout juste couronnés champions.

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Tout transite par Teboho Mokoena, le métronome des Mamelodi Sundowns. Autour de lui, Hugo Broos s’appuiera aussi sur le talent précoce de Relebohile Mofokeng, 21 ans, sensation des Orlando Pirates, ainsi que sur le défenseur Mbekezeli Mbokazi, 20 ans, qui évolue aux États-Unis et est déjà pressenti comme futur capitaine. L’attaquant de Burnley Lyle Foster animera le secteur offensif grâce à son pressing incessant, ses appels dans les couloirs et son jeu de passe intelligent. À suivre également Olwethu Makhanya, 22 ans, qui évolue au sein du club de MLS Philadelphia Union.

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Sélection du Mexique pour la Coupe du monde

Gardiens : Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Défenseurs : Jorge Sánchez (PAOK), Israel Reyes (Club América), César Montes (Lokomotiv Moscou), Johan Vásquez (Gênes), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ).

Milieux de terrain : Erik Lira (Cruz Azul), Orbelín Pineda (AEK Athènes), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Luis Romo (Guadalajara), Edson Álvarez (West Ham), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Chávez (Dynamo Moscou).

Attaquants : César Huerta (Anderlecht), Alexis Vega (Toluca), Julián Quiñones (Al-Qadsiah), Guillermo Martínez (UNAM), Armando González (Guadalajara), Santiago Giménez (AC Milan), Raúl Jiménez (Fulham).

Le parcours du Mexique vers la Coupe du monde

Co-organisateur de l’épreuve avec les États-Unis et le Canada en 2026, le Mexique est d’office qualifié et n’a donc pas eu à passer par les éliminatoires.

Effectif pour la Coupe du monde en Afrique du Sud

Gardiens : Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Black Leopards), Sipho Chaine (Orlando Pirates).

Défenseurs : Khuliso Mudau (Sundowns), Thabang Matuludi (Polokwane), Khulumani Ndamane (Sundowns), Nkosinathi Sibisi (Pirates), Ime Okon (Hanovre 96), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), Samukelo Kabini (Molde), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

Milieux de terrain : Teboho Mokoena (Sundowns), Sphephelo Sithole (Tondela), Thalente Mbatha (Pirates), Jayden Adams (Sundowns).

Attaquants : Lyle Foster (Burnley), Themba Zwane, Iqraam Rayners, Thapelo Maseko (tous des Sundowns), Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng, Evidence Makgopa, Tshepang Moremi (tous des Pirates).

Le parcours des Bafana vers la Coupe du monde

La qualification des Bafana Bafana pour la Coupe du monde 2026 constitue un exploit majeur. Premiers du groupe C lors des qualifications éprouvantes de la CAF (Confédération africaine de football), ils ont décroché leur billet pour leur première Coupe du monde depuis leur rôle de pays hôte en 2010. Seul le premier de chaque poule était directement qualifié, et les Bafana Bafana ont devancé le Nigeria, poids lourd du football continental et finaliste de la CAN, pour décrocher leur billet pour la Coupe du monde 2026.

Actualités et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Form

Face à face

MEX Derniers matches RSA 0 1 Nul 1 Afrique du Sud 1 - 1 Mexico

Afrique du Sud 2 - 1 Mexico 2 Buts marqués 3 Match à plus de 2,5 buts 1/2 Les deux équipes ont marqué 2/2

Classement

Guide pas-à-pas pour regarder le match Mexique - Afrique du Sud aujourd’hui via un VPN

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