Présentation du match États-Unis – Paraguay, Coupe du monde 2026 : tout ce que vous devez savoir

Coupe du monde - Grp. D Los Angeles Stadium

Le match États-Unis – Paraguay est programmé le 13 juin 2026 à 02 h 00 GMT (21 h 00 EST).

Comment regarder le match États-Unis - Paraguay avec un VPN

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Le coup d’envoi à Los Angeles s’annonce crucial pour deux formations déterminées à s’imposer dans un groupe très disputé. Sous la pression de tout un pays, le sélectionneur américain Mauricio Pochettino doit prouver que son système de pressing haut et d’attaques verticales fonctionne aussi sur la scène internationale, malgré les attentes élevées du public américain. Ils croiseront le fer avec un Paraguay impitoyable et aguerri, orchestré par le génie tactique Gustavo Alfaro, qui a transformé l’équipe sud-américaine en une forteresse défensive avide de « clean sheets ». Dans l’antre ultramoderne de Los Angeles, devant un public bruyant et plein d’espoir, la rencontre possède tous les ingrédients d’un classique instantané de la Coupe du monde. Avec des poids lourds comme la Turquie et une Australie très énergique qui les guettent dans le groupe D, un faux pas dès la première journée pourrait s’avérer catastrophique. Pour les États-Unis, c’est l’occasion de confirmer leur progression à domicile, de tourner la page d’une décennie d’incertitudes identitaires et de montrer leur évolution technique sur la grande scène. Pour le Paraguay, cette rencontre marque l’aboutissement émotionnel d’une absence de seize ans loin des projecteurs, et un retour sur la scène mondiale pour la première fois depuis ses performances historiques de 2010. Sous les projecteurs, la pression d’un match à domicile transformera l’arène en cocotte-minute, et seule la capacité à imposer un schéma tactique et à percer un bloc défensif solide décidera de l’attribution des trois précieux points.

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Le chemin vers la Coupe du monde 2026

Le parcours des États-Unis vers une Coupe du monde à domicile

En tant que coorganisateur, aux côtés du Mexique et du Canada, de ce tournoi historique à 48 équipes, l’équipe nationale masculine des États-Unis s’est dispensée des éreintantes éliminatoires régionales. Au lieu de traverser le traditionnel parcours éliminatoire à plusieurs tours de la CONCACAF, les États-Unis ont obtenu leur billet directement lorsque la FIFA a approuvé la candidature commune nord-américaine.

L’absence de matches de qualification officiels a toutefois posé un problème concret : comment constituer un groupe capable de tenir la route tout au long de la compétition, alors qu’il s’est uniquement façonné lors de rencontres amicales et de tournois continentaux ? Pour répondre à l’exigence de briller à domicile, la fédération a opéré un changement organisationnel majeur, culminant avec la nomination très médiatisée de l’entraîneur Mauricio Pochettino. Ce dernier a pour mission de transformer une génération dorée de talents individuels évoluant en Europe en un groupe cohérent et a profité des mois précédant le tournoi pour tester son effectif face à des adversaires de premier plan. Privée du filet de sécurité d’un parcours qualificatif, l’équipe a transformé chaque match de préparation en audition sous haute pression, afin d’être prête à répondre aux attentes colossales du public américain lors de son entrée en lice à Los Angeles.

La masterclass du Paraguay en matière de qualifications

À l’opposé, l’Albirroja a dû survivre à l’épreuve d’endurance ultime : le célèbre et impitoyable tableau de qualification de la CONMEBOL, avec son système de tournoi à la ronde. Absent de la scène mondiale depuis 2010 et une historique quart de finale, le Paraguay a mis fin à 16 ans de disette non pas grâce à des offensives flamboyantes, mais en s’appuyant sur une solidité défensive de fer, encaissant seulement 10 buts en 18 journées.

Le véritable catalyseur de ce revirement rapide a été la nomination, en août 2024, du génie tactique Gustavo Alfaro. Il a pris les rênes d’un groupe en difficulté après les premiers matchs des éliminatoires, mais le sélectionneur argentin a joué sur la psychologie et la fierté nationale, incitant ses joueurs, dans un discours désormais célèbre, à retrouver la « combativité » historique qui caractérise le football paraguayen.Sous sa houlette, la sélection paraguayenne a entamé une remontée légendaire au classement, restant invaincue pendant neuf matchs consécutifs et s’offrant au passage des succès retentissants face aux géants régionaux : Brésil, Argentine et Uruguay. En transformant sa défense en un véritable mur, la sélection d’Alfaro a franchi sans encombre la ligne d’arrivée du parcours qualificatif et décroché le dernier sésame direct de la CONMEBOL, synonyme d’un retour émouvant et mérité sur la plus grande scène du football mondial.

Actualités de l'équipe États-Unis vs Paraguay

Nouvelles de l’équipe des États-Unis

Le sélectionneur américain Mauricio Pochettino a convoqué un groupe de 26 joueurs compétitifs pour ce tournoi historique à domicile, recherchant un équilibre en appelant huit stars de la MLS pour épauler le noyau dur de la « génération dorée » européenne. Malgré un programme de préparation exigeant, durant lequel il a fallu forger une identité de tournoi sans le filet de sécurité que constituent les matchs de qualification, le groupe affiche une concentration de tous les instants à la veille de son entrée en lice à Los Angeles.

Le charismatique ailier Christian Pulisic aborde la compétition avec l’expérience acquise à l’AC Milan et est assuré d’occuper le couloir gauche, tandis que Folarin Balogun (Monaco) et Ricardo Pepi (PSV) briguent le poste d’attaquant. Au milieu de terrain, le moteur de la Juventus Weston McKennie et le capitaine de Bournemouth Tyler Adams font leur retour pour former l’épine dorsale du groupe. En défense, la principale actualité concerne le vétéran de 38 ans Tim Ream (Charlotte FC) : si le défenseur central joue contre le Paraguay, il deviendra officiellement le joueur le plus âgé à avoir jamais représenté les États-Unis lors d’une Coupe du monde masculine de la FIFA.

Nouvelles de l’équipe du Paraguay

L’Albirroja arrive en Californie avec un effectif soudé et une défense stable, après le marathon de 18 matchs des qualifications de la CONMEBOL. Le stratège Gustavo Alfaro dispose d’un groupe de 26 joueurs sans blessure majeure, et il s’appuie sur un effectif au style de jeu robuste, parfaitement aligné sur ses principes défensifs exigeants.

Sur les ailes, la créativité de Julio Enciso (Brighton) et l’intensité de Miguel Almirón (Newcastle) promettent des transitions verticales fulgurantes en contre-attaque. Mais le véritable socle du système d’Alfaro réside dans sa colonne vertébrale défensive. Le capitaine Gustavo Gómez (Palmeiras) et Omar Alderete mèneront une défense de fer qui n’a concédé que dix buts lors des qualifications, tandis que le milieu box-to-box Damián Bobadilla (São Paulo) et le sentinelle Andrés Cubas apporteront leur solidité au cœur du jeu.

Profils des entraîneurs et philosophies tactiques

Mauricio Pochettino (États-Unis)

Nommé pour transformer l’USMNT en une équipe capable de rivaliser avec l’élite mondiale sur son propre sol, Mauricio Pochettino apporte un palmarès de classe mondiale au banc américain. Ce stratège argentin, réputé pour son exigence physique et sa philosophie ambitieuse, s’appuie sur un contre-pressing agressif, une structure défensive solide et des transitions verticales rapides.

Il alterne entre un 4-2-3-1 et un 4-3-3, exige un engagement physique total et encourage ses latéraux à monter, tout en maintenant une ligne défensive haute afin de comprimer l’espace adverse. Son principal défi tactique lors de cette Coupe du monde consistera à trouver l’équilibre idéal entre un jeu offensif rapide et dynamique, et une solidité défensive capable de résister aux contres-attaques adverses, alors que les lignes américaines, par nature, montent haut sur le terrain.

Gustavo Alfaro (Paraguay)

Gustavo Alfaro, figure légendaire du football sud-américain, s’est forgé une réputation d’architecte défensif et de motivateur hors pair sur la scène internationale. Après avoir mené l’Équateur à la Coupe du monde 2022, il a opéré un revirement spectaculaire à Asunción en misant sur un conditionnement psychologique profond, sur l’identité nationale historique et sur un pragmatisme tactique affirmé.

Alfaro privilégie un dispositif défensif robuste et très physique, en 4-3-3 ou 4-4-2, qui verrouille complètement les espaces centraux. Ses équipes sont entraînées à se replier en un bloc incroyablement discipliné et synchronisé, entre le milieu et la défense, n'hésitant pas à céder la possession du ballon pour étouffer les meneurs de jeu adverses. Il limite les risques dans sa propre zone défensive, s’appuyant sur un duo de centraux dominants pour verrouiller la surface de réparation, avant de frapper en transition grâce à des ailiers rapides et percutants en contre-attaque.

Duels clés du match entre les États-Unis et le Paraguay

Christian Pulisic vs Gustavo Gómez : le duel phare de ce match dans le groupe D. Pulisic aborde la compétition comme la figure de proue de la sélection américaine ; il devrait rentrer dans l’axe depuis le côté gauche pour créer un surnombre et exploiter les demi-espaces. Mais il percutera un véritable mur, emmené par l’expérimenté capitaine paraguayen Gustavo Gómez. Le stoppeur de Palmeiras, véritable titan des blocs bas, impressionne par sa puissance, ses capacités de couverture et sa domination aérienne. Pulisic devra donc s’appuyer sur un jeu de passes rapide et élaboré, plutôt que sur des actions individuelles, pour percer le verrou.

Antonee Robinson vs Miguel Almirón : un duel tactique entre deux joueurs familiers des exigences physiques des transitions de haut niveau. Les débordements incessants de Robinson sur l’aile gauche alimentent la largeur offensive de Pochettino, mais son placement sera mis à l’épreuve par Miguel Almirón, de Newcastle. L’homme de Newcastle, aligné sur l’aile droite de la ligne de transition paraguayenne, possède une vitesse de repli fulgurante et une intensité de travail redoutable. Robinson devra donc doser avec précision ses projections vers l’avant, car la moindre perte de balle exposerait aussitôt la défense américaine aux redoutables contres-attaques verticales d’Almirón.

Weston McKennie vs Diego Gómez : le combat pour la domination au milieu de terrain. McKennie apporte sa puissance athlétique, sa présence aérienne et ses courses box-to-box pour perturber les lignes adverses. Il sera opposé à la pépite de Brighton, Diego Gómez. Le jeune milieu central de Brighton est le cœur tactique du 11 d’Alfaro : il allie un excellent suivi défensif à une résistance remarquable à la pression. Le joueur qui gagnera les duels au deuxième ballon et imposera son rythme de passe offrira à son pays un avantage tactique décisif.

Actualités des équipes et compositions

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Condition physique





Résultats entre équipes





Classement

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