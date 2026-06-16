Présentation du match Brésil - Haïti pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : tout ce qu'il faut savoir

Le coup d’envoi de la rencontre Brésil – Haïti sera donné le 19 juin 2026 à 20 h 30 (heure de l’Est).

Contexte de la rencontre Brésil - Haïti

Le petit poucet haïtien, 82e au classement FIFA, défiera la puissance brésilienne, quintuple championne du monde. Les Haïtiens se sont inclinés de justesse 1-0 lors de leur entrée en lice contre l’Écosse, tandis que les Brésiliens ont dû batailler pour arracher le match nul 1-1 face à une impressionnante équipe du Maroc. Ils doivent d’ailleurs remercier Alisson, le gardien de Liverpool, pour son double arrêt en fin de rencontre, qui a permis à la Seleção de sauver un point. Carlo Ancelotti a du pain sur la planche après cette performance, au cours de laquelle le Maroc a mis à nu à plusieurs reprises les faiblesses d’un effectif brésilien vieillissant.

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Les joueurs clés et l'entraîneur du Brésil

Le sélectionneur a finalisé un groupe de 26 joueurs de haut niveau, construit autour d’un noyau de champions d’Europe. Mais tous les regards sont tournés vers Neymar Jr., de retour en Coupe du monde après deux ans et demi d’absence, dont la préparation a été perturbée par un léger œdème musculaire contracté avec Santos. Le sélectionneur a confirmé que le staff médical gérait sa récupération de manière individualisée, afin qu’il reste avec le groupe même s’il est épargné pour les phases finales du tournoi.

Pendant que Neymar est préservé, les clés de l’attaque ont été confiées à la superstar du Real Madrid Vinicius Junior et à l’ailier en pleine forme du FC Barcelone Raphinha. Ancelotti a publiquement salué les capacités de Raphinha à exploiter les espaces en profondeur, laissant entendre qu’il l’alignera dans un rôle offensif et polyvalent au milieu de terrain. En défense, Marquinhos, finaliste de la Ligue des champions et capitaine, est associé au défenseur central d’Arsenal Gabriel Magalhães pour verrouiller l’axe.

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Les joueurs clés et l'entraîneur d'Haïti

Côté haïtien, le vétéran Johny Placide assure la solidité défensive, tandis que le milieu Jean-Ricner Bellegarde, l’un des rares brillants de la saison des Wolves relégués, apporte son dynamisme. Devant, la vitesse et la technique de Wilson Isidor, attaquant de Sunderland, représentent la principale menace. Il faudra aussi surveiller l’ailier de 24 ans d’origine française Ruben Providence, un joueur au flair prononcé et à l’habileté remarquable dans les duels, formé au PSG et à la Roma avant de s’imposer aux Pays-Bas. Depuis sa prise de fonction en juin 2024, le sélectionneur haïtien Sébastien Migné a orchestré un remarquable renouveau footballistique. Bien qu’il n’ait jamais pu se rendre sur place en raison des troubles politiques, il a su insuffler un sentiment d’unité, de confiance et de discipline à son groupe.

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La sélection brésilienne de 26 joueurs

Gardiens : Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grêmio).

Défenseurs : Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibanez (Al-Ahli), Ederson (Atalanta), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel (Arsenal), Douglas Santos (Zenit Saint-Pétersbourg).

Milieux de terrain : Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo).

Attaquants : Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelone), Vinicius Junior (Real Madrid), Luiz Henrique (Zenit Saint-Pétersbourg), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth).

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La sélection haïtienne de 26 joueurs

Gardiens : Johnny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josue Duverger (FC Cosmos Koblenz).

Défenseurs : Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Expérience (Nancy), Jean-Kevin Duverne (KAA Gent), Ricardo Ade (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys Berne).

Milieux de terrain : Leverton Pierre (Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolves), Pierre Woodenski (Violette), Dominique Simon (Tatran Presov).

Attaquants : Louicius Deedson (Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josue Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela), Lenny Joseph (Ferencvaros).

Actualités des équipes et compositions

Carlo Ancelotti n’a pas encore dévoilé la composition probable du Brésil, et aucun problème de blessure ou de suspension n’a été officiellement signalé. Reste toutefois l’incertitude concernant Neymar, victime d’une lésion musculaire qui pourrait l’écarter de toute la phase de groupes. Un point médical est attendu à la veille du coup d’envoi.

Côté haïtien, Sébastien Migné garde également son onze de départ sous le voile du secret, et aucun bilan médical ou disciplinaire n’a été communiqué à ce stade. D’autres précisions seront apportées dès qu’elles seront officialisées.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

Le Brésil aborde ce match avec un bilan mitigé : deux victoires, un match nul et une défaite lors de ses cinq dernières sorties. Son dernier résultat remonte au match nul 1-1 contre le Maroc lors de son premier match de Coupe du monde, le 13 juin. Auparavant, la Seleção s’était imposée 2-1 face à l’Égypte et avait dominé le Panama 6-2 en matchs amicaux de préparation. Sa seule défaite dans cette série a été concédée face à la France, qui l’avait battu 2-1 en mars. Au total, la Seleção a inscrit 13 buts et en a concédé six au cours de cette série.

Haïti, de son côté, n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matchs. Les Caraïbes ont débuté leur Coupe du monde par une défaite 1-0 face à l’Écosse le 14 juin, avant de s’incliner 2-1 contre le Pérou en amical. Ils ont toutefois dominé la Nouvelle-Zélande 4-0 plus tôt en juin, puis ont conclu leur série par un nul contre l’Islande et une défaite face à la Tunisie, pour un bilan d’une victoire, un nul et trois défaites.

Face à face

BRÉ Derniers matches HAI 2 Victoires 0 Nul 0 Brésil 7 - 1 Haïti

Haïti 0 - 6 Brésil 13 Buts marqués 1 Match à plus de 2,5 buts 2/2 Les deux équipes ont marqué 1/2

Les deux sélections se sont rencontrées à deux reprises dans l’histoire, et le Brésil a nettement dominé ces confrontations. La dernière remonte à la Copa América du 8 juin 2016, victoire 7-1 du Brésil. Auparavant, un match amical en août 2004 s’était soldé par un succès 6-0 des Auriverdes. Au total, le Brésil a inscrit 13 buts et n’en a concédé qu’un seul.

Classement

Au classement du groupe C de la Coupe du monde de la FIFA 2026, Brésiliens et Haïtiens pointent pour l’instant à la troisième place à la veille de la deuxième journée.