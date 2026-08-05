La préparation touche à sa fin, les premiers matches officiels ont été disputés et le marché des transferts bat son plein. La nouvelle saison d’Eredivisie est désormais vraiment à nos portes. Dans une série de présentations de la saison, nous passons cette semaine les dix-huit clubs d’Eredivisie au crible. Dans ce long format, nous nous intéressons au NEC. Nous analysons son été sur le marché des transferts, nous nous penchons sur le style de jeu de Dick Schreuder, nous désignons un joueur capable de surprendre et nous formulons quelques autres prédictions (audacieuses) pour la nouvelle saison.

Là où le NEC avait entamé le championnat la saison dernière sans trop d’attentes, la situation a totalement changé douze mois plus tard. Après une troisième place historique, une finale de la Coupe des Pays-Bas perdue et un billet pour le tour préliminaire de la Ligue des champions, la barre est nettement plus haute à Nimègue. La question n’est plus de savoir si le NEC peut surprendre, mais si l’équipe de Dick Schreuder peut prouver que cette saison historique n’était pas un simple exploit sans lendemain.

Retour sur la saison dernière

La saison 2025/26 restera longtemps dans les mémoires à Nimègue. Sous la direction de Dick Schreuder, le NEC a vécu la meilleure saison d’Eredivisie de l’histoire du club. Les joueurs de Nimègue ont terminé troisièmes, atteint la finale de la Coupe des Pays-Bas et se sont qualifiés pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Le club a en outre battu plusieurs records, dont son plus grand total de points et son plus grand nombre de buts sur une saison d’Eredivisie.

Schreuder a imposé sa patte dès son premier jour de travail. Le NEC a sans doute pratiqué le football le plus offensif d’Eredivisie et a impressionné par sa haute intensité, ses nombreux échanges de position et son énorme volonté de se projeter vers l’avant. En contrepartie, les joueurs de Nimègue ont parfois montré des fragilités défensives, mais chez les supporters du NEC, c’est surtout ce football attractif, allié à de beaux résultats, qui est resté en mémoire.

Il sera intéressant de voir si le NEC peut donner une suite convaincante à cette saison historique. Beaucoup d’adversaires connaissent désormais bien le style offensif de Schreuder. De plus, la Coupe d’Europe représente une charge supplémentaire pour l’effectif. Schreuder se retrouve donc peut-être face à un défi encore plus grand qu’il y a un an.

Transferts entrants et sortants

Une saison réussie passe rarement inaperçue, et le NEC n’a pas échappé cet été à l’intérêt suscité par ses hommes forts. Basar Önal a rejoint Lille OSC pour un montant record de 12,5 millions d’euros, tandis que Kodai Sano est en route vers le PSV. Le club a entre-temps trouvé un accord verbal avec le club d’Eindhoven pour le transfert du Japonais. Sano est devenu la saison dernière l’un des grands hommes de l’équipe de Schreuder et devrait rapporter au club 14,5 millions d’euros, hors bonus. Le NEC battrait ainsi à nouveau un record de transfert.

Le NEC s’attend en outre à davantage d’intérêt pour d’autres joueurs qui ont explosé la saison dernière. Noé Lebreton, Deveron Fonville, Darko Nejasmic et Sami Ouaissa sont très appréciés par d’autres clubs, Ouaissa étant notamment annoncé avec insistance du côté du Feyenoord.

Outre Önal, le club a aussi dit au revoir, entre autres, à Dirk Proper, Jasper Cillessen, Eli Dasa, Jetro Willems, Virgil Misidjan, Rober González et Youssef El Kachati.

Avec la perspective de jouer en Coupe d’Europe, l’effectif a bien sûr aussi été considérablement renforcé. Le directeur technique Carlos Aalbers a encore davantage misé sur l’expérience en recrutant librement Dusan Tadic, Perr Schuurs, Emre Mor et Jamiro Monteiro. Les trois premiers, surtout, ont largement fait leurs preuves au plus haut niveau. Kaj Sierhuis, Tobias Storm, Adam Tahaui et le joueur prêté Clement Bischoff ont également rejoint De Goffert.

La saison dernière, le NEC a surtout profité du développement fulgurant de joueurs relativement jeunes. Le choix assumé de miser sur davantage d’expérience cet été s’explique donc très bien. La combinaison d’un calendrier européen chargé et d’attentes revues à la hausse nécessite des joueurs qui savent ce qu’il faut pour performer sur plusieurs fronts. Les prochains mois devront montrer si les nombreux nouveaux visages s’adaptent aussi vite au style de jeu intensif de Schreuder que leurs prédécesseurs.

Résultats de la préparation

La préparation du NEC a donné des résultats contrastés. Les joueurs de Nimègue ont commencé par un nul contre De Treffers (1-1), puis se sont inclinés face au MSV Duisburg (3-2), à Anderlecht (3-2), à Elversberg (0-1) et à Séville (2-1). En face, il y a eu des victoires contre V-Varen Nagasaki (3-1) et Al Fayha (7-0).

Pour Dick Schreuder, les résultats restaient toutefois secondaires. Lui aussi savait que le NEC devait surtout atteindre son pic de forme début août lors du tour préliminaire de la Ligue des champions. La préparation a donc surtout été consacrée à l’intégration des nombreuses recrues et à l’affinage des automatismes.

Le fait que le NEC semble prêt pour les choses sérieuses est apparu mardi soir lors du match aller contre l’Olympiakos. Les joueurs de Nimègue ont tenu en échec le grand club grec sur un 0-0 méritoire et ont laissé une excellente impression. Avec cette prestation, l’équipe a prouvé qu’elle pouvait parfaitement tenir son rang au niveau européen, ce qui lui ouvre de réelles perspectives de qualification pour le tour de barrage décisif de la Ligue des champions.

Le style de jeu

Haute intensité, pression constante et une bonne dose d’opportunisme : voilà comment on peut parfaitement caractériser le style de jeu de Schreuder. Avec son « football à fond », Schreuder a apporté beaucoup de couleur à l’Eredivisie. Tous ses joueurs étaient au top physiquement, ce qui permettait à presque tout le monde de surgir dans la surface adverse.

L’entraîneur a installé en peu de temps une philosophie de jeu claire et il n’y a absolument aucune raison d’y renoncer cette saison. Les joueurs de Nimègue évoluent généralement dans un système en 3-4-2-1, dans lequel les trois défenseurs centraux assurent la relance et les pistons couvrent quasiment tout leur couloir. Cela permet au NEC de presser avec beaucoup de joueurs dans la moitié de terrain adverse et de constamment se projeter vers l’attaque.

Cela produit un football séduisant, mais exige aussi énormément des joueurs. Les pistons doivent multiplier les aller-retour, le milieu doit couvrir de grandes distances et beaucoup de mouvement est demandé devant. C’est précisément pour cette raison que le NEC a investi de manière appuyée dans des joueurs expérimentés cet été. Ils doivent non seulement apporter de la qualité, mais aussi être capables de soutenir l’intensité qu’exige le style de jeu de Schreuder.

La grande question est surtout de savoir comment les adversaires vont s’adapter. La saison dernière, les joueurs de Nimègue ont surpris beaucoup d’équipes avec leur style ultra-offensif. Désormais, chaque club d’Eredivisie sait à quoi s’attendre. À Schreuder de réussir à associer à nouveau ce jeu attractif au résultat, maintenant que l’entraîneur n’a plus de secrets pour beaucoup d’adversaires.

Le joueur clé

Après une excellente première saison à Nimègue, Lebreton semble prêt à s’imposer définitivement comme l’un des véritables cadres du NEC. Le Français a peut-être été la plus grande surprise de l’effectif de Dick Schreuder la saison dernière et il a impressionné par son énorme volume de course et son intelligence tactique, notamment en prenant régulièrement la profondeur sans ballon. Et une fois qu’il a le ballon, ses dribbles le rendent presque impossible à arrêter.

C’est justement avec le départ imminent de Kodai Sano qu’encore plus de responsabilités vont reposer sur les épaules de Lebreton. Le Français devra non seulement préserver l’équilibre au milieu de terrain, mais aussi jouer un rôle important dans la manière dont le NEC presse et se projette rapidement vers l’avant. Il occupe ainsi un rôle clé dans le style de jeu intense de Schreuder.

Qui va surprendre positivement ?

Clement Bischoff pourrait bien être l’une des surprises de la saison d’Eredivisie. L’ailier prêté par le Red Bull Salzbourg semble avoir immédiatement une place de titulaire à portée de main et aura au NEC l’occasion de se montrer à un niveau supérieur.

L’international de jeunes danois correspond en outre au profil avec lequel Schreuder aime travailler : des joueurs rapides, capables de prendre la profondeur. Si Bischoff s’adapte facilement au football néerlandais, il peut devenir l’une des révélations du championnat.

Quand la saison sera-t-elle réussie ?

Même si le NEC a terminé troisième la saison dernière, l’objectif officiel reste inchangé : une place dans le top 8 et une nouvelle qualification européenne, comme Schreuder l’a récemment fait savoir. Cela peut sembler une ambition modeste, mais elle est certainement réaliste au vu du double programme et des attentes qui ont changé.

Aux yeux de Schreuder, cette saison doit avant tout être celle de la confirmation. Non pas en finissant à nouveau troisième, mais en montrant que le NEC peut durablement rivaliser avec les équipes du haut de tableau juste derrière les tout meilleurs aux Pays-Bas.

Prédictions (audacieuses)

Joueur de l’année : Tjaronn Chery. Nejasmic, un autre candidat pour ce prix, n’est pas retenable et quittera encore le club plus tard dans ce mercato. Même à 38 ans, Chery reste le cerveau créatif du NEC. La saison passée, il a parfois porté l’équipe avec de très jolis buts et il restera extrêmement important pour le club au cours de ce nouvel exercice.

Plus grande déception : Emre Mor. Mor dispose de beaucoup de talent, mais l’a rarement montré sur une longue période ces dernières années. Au NEC, il a l’occasion de relancer sa carrière, mais la concurrence est forte, ce qui fait qu’il ne parvient pas à décrocher une place de titulaire.

Meilleure recrue : Dusan Tadic. Le NEC a recruté avec Tadic une énorme dose d’expérience. Le style de jeu de Schreuder semble taillé sur mesure pour le Serbe. Sur les côtés, il ne peut plus tout donner pendant quatre-vingt-dix minutes, mais dans l’axe, en tant qu’attaquant, il aura une grande valeur.

Meilleur buteur : Chery était déjà l’un des joueurs les plus productifs du NEC la saison dernière et il tire en plus les penalties. Grâce à son excellente qualité de frappe, il deviendra le meilleur buteur, d’autant plus que Linssen et Tadic alterneront à la pointe de l’attaque.

Résultat européen : Quart de finale de la Ligue Europa. Le NEC atteint les barrages de la Ligue des champions, mais y échoue (malheureusement) de peu contre le FK Bodø/Glimt. Les joueurs de Nimègue parviennent ensuite à convaincre en phase de groupes de la Ligue Europa, avant que les quarts de finale ne marquent la fin de leur parcours.

Classement final en Eredivisie : Cinquième place. Une nouvelle troisième place sera difficile à aller chercher en raison du calendrier plus chargé et du départ de plusieurs cadres. Le NEC dispose toutefois encore de suffisamment de qualité pour décrocher à nouveau un billet européen.

Autres présentations de la saison

À l’approche de la première journée d’Eredivisie, nous mettons cette semaine les dix-huit clubs à l’honneur. Ci-dessous, vous retrouverez les présentations de clubs déjà publiées :

ADO La Haye

Ajax

AZ

Cambuur

Excelsior

Feyenoord

Fortuna Sittard

Vous voulez savoir quand la présentation de la saison de votre club favori sera publiée ? Demandez-le dans les commentaires. Et partagez aussi vos prédictions (audacieuses) sur le NEC.







