La préparation touche à sa fin, les premiers matches officiels ont été disputés et le marché des transferts bat son plein. La nouvelle saison d’Eredivisie est désormais vraiment à nos portes. Dans une série de présentations de saison, nous passons cette semaine les dix-huit clubs d’Eredivisie au crible. Dans cet article, place à l’ADO La Haye. Nous analysons son été sur le marché des transferts, nous nous penchons sur le style de jeu de Robin Peter, nous désignons un joueur susceptible de créer la surprise et formulons quelques autres prédictions (audacieuses) pour la nouvelle saison.

L’ADO fait son retour au plus haut niveau néerlandais après cinq saisons d’absence. Le club de La Haye a brillamment été sacré champion de Keuken Kampioen Divisie la saison dernière. Une nouvelle phase s’ouvre désormais.

Ce qui semble être un grand avantage, c’est que Peter est toujours à la tête de l’équipe à La Haye. L’Allemand de 39 ans est un entraîneur talentueux et ambitieux, avec un style offensif tourné vers l’attaque et le pressing.

Il sera intéressant de voir si l’équipe de Peter peut également afficher cela en Eredivisie. Si c’est le cas, l’ADO ne se contentera pas d’assurer son maintien, mais divertira aussi les amateurs de football néerlandais.

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Transferts entrants et sortants

Mark Wotte, l’expérimenté directeur technique de l’ADO, a déjà accueilli cinq nouveaux joueurs cet été : le gardien Niclas Thiede (VfL Bochum), le défenseur central Lasse Wilhelm (1. FC Saarbrücken), le milieu Jan Zamburek (Heracles Almelo), le buteur Donát Bárány (Debreceni VSC) et le talentueux attaquant Yannick Eduardo (TSG Hoffenheim).

En sens inverse, le joueur vedette Jari Vlak est parti, vendu 600 000 euros au CD Castellón. Peter a également vu Steven van der Sloot, un autre titulaire important, rejoindre Fortuna Düsseldorf. Le héros culte Diogo Tomas a signé à l’AIK en Suède. Milan Hokke est pour l’instant toujours un joueur de l’ADO, malgré une offre de plusieurs millions d’Union Saint-Gilloise. Ce gaucher formé à Feyenoord serait un renfort pour de nombreux clubs d’Eredivisie.

L’ADO dispose d’un effectif talentueux, mais aurait certainement encore besoin de deux à trois renforts de niveau Eredivisie durant le dernier mois du mercato. Arno Verschuren, du FC Twente, était dans le viseur selon Tubantia, mais le milieu expérimenté n’est pas intéressé par un transfert vers la ville de cour.

Résultats de la préparation

L’ADO a connu une préparation bien plus calme que l’an dernier, lorsque Peter n’avait été nommé entraîneur qu’à la mi-juillet. Le promu est en outre resté invaincu pendant sa campagne de matches amicaux.

Laakkwartier (1-5) et la sélection du Westland (0-6) ont été battus sans la moindre difficulté, avant que KV Malines (2-3) et Lommel SK (0-4) ne soient eux aussi dominés.

Le match nul sans relief contre les Grecs d’Asteras Tripolis (0-0) a toutefois débouché sur une fin de préparation moyenne. Samedi soir, l’ADO se rendra à Alkmaar pour un premier test compliqué face à l’AZ.

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Le style de jeu

Le style de jeu de l’ADO sous Peter présente plusieurs caractéristiques claires. Pieter Zwart, le cerveau tactique de Voetbal International, avait d’ailleurs parlé la saison dernière d’une promotion du pressing.

L’ADO a dominé la Keuken Kampioen Divisie grâce à un pressing très agressif, une possession dominante et un jeu de position attractif. On voit clairement que Peter a appris le métier d’entraîneur au RB Leipzig.

Les prochains mois devront montrer quels aspects l’ADO peut transposer en Eredivisie, où l’adversité sera indéniablement d’un tout autre niveau. Un premier indice arrivera dès ce mois-ci, lorsque l’ADO ira défier l’AZ puis Feyenoord.

Le joueur clé

Le milieu Juho Kilo est devenu, au cours des deux dernières saisons, l’une des forces motrices de l’ADO. Lors de l’année du titre, le Finlandais de 24 ans a en plus ajouté de l’efficacité à son jeu.

L’ADO a récompensé Kilo cet été avec un nouveau contrat jusqu’à la mi-2029, avec une option pour une saison supplémentaire. Ses débuts en sélection finlandaise ne devraient probablement plus tarder.

Kilo est un milieu intelligent et complet, qui n’a pas peur d’abattre un gros travail de l’ombre. C’est évidemment quelque chose que le public de La Haye apprécie énormément.

Qui va exploser ?

Illaijh de Ruijter, tout juste âgé de 19 ans, a déjà disputé 44 matches sous les couleurs de l’ADO, mais a dû manquer une grande partie de la saison passée en raison d’une blessure au genou. L’année à venir sera donc d’autant plus importante pour cet ailier polyvalent né à Maassluis.

Dans un entretien accordé à Omroep West, De Ruijter a déjà indiqué qu’au moins l’un de ses rêves de longue date allait se réaliser. « Je vais maintenant aussi être dans FIFA, et j’ai hâte de voir ça. C’est quelque chose auquel j’ai pensé pendant mes vacances. Je n’ai pas encore commandé le jeu, mais je vais bientôt le faire. »

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Quand la saison sera-t-elle réussie ?

Début avril, Wotte s’était déjà montré ambitieux lors de son passage dans le podcast Tekengeld d’ESPN. « Nous voulons assurer notre maintien le plus vite possible, puis voir jusqu’où nous pouvons encore aller. »

Il en a ensuite rajouté une couche. « On peut se faciliter la tâche de manière très politiquement correcte en disant que la saison est réussie si nous nous maintenons, mais nous avons aussi un peu de la vantardise de La Haye. Dans cinq ans, nous voulons être un club solidement installé en milieu de tableau, qui lutte régulièrement pour les places européennes. »

« Au final, nous ne nous battons pas pour une quatorzième ou une quinzième place. Nous sommes plus ambitieux, mais nous voulons aussi tout simplement rester un club sain. Nous ne voulons évidemment pas suivre le scénario de Vitesse », a ajouté Wotte.

Pour la plupart des supporters de l’ADO, la saison sera déjà certainement réussie en cas de maintien direct. Si cela se produit avec le style de jeu identifiable de Peter, cela séduira encore davantage les suiveurs de l’Eredivisie.

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Prédictions (audacieuses)

Joueur de l’année : Juho Kilo. Après le départ de Vlak, c’est à lui de tirer l’équipe vers le haut à La Haye, surtout si l’ADO ne parvient plus à attirer plusieurs renforts ayant l’expérience de l’Eredivisie.

Plus grande déception : Lasse Wilhelm. L’Allemand a été recruté libre en provenance de 3. Liga, un niveau nettement inférieur à l’Eredivisie. En outre, il a face à lui de sérieux concurrents avec Hokke, Matteo Waem et Pascal Mulder, qui ont déjà fait leurs preuves à l’ADO.

Meilleure recrue : Yannick Eduardo. Il a fait ses débuts en Bundesliga avec Hoffenheim la saison dernière, après avoir signé pas moins de douze buts et cinq passes décisives avec le FC Dordrecht lors de la première moitié de saison. Il a rapporté aux Schapekoppen un montant record de 2,6 millions d’euros et peut désormais montrer ce dont il est capable pendant une saison à l’ADO.

Meilleur buteur : Donát Bárány. Le double international hongrois a inscrit pas moins de soixante buts en 152 matches officiels avec Debreceni VSC et est donc un buteur confirmé.

Classement final en Eredivisie : quinzième place. L’ADO va assurer une deuxième saison en Eredivisie, après quoi le club pourra à nouveau viser un peu plus haut. Surtout si ses talents continuent aussi de se développer au plus haut niveau néerlandais, le club peut envisager l’avenir avec optimisme.

À l’approche de la première journée d’Eredivisie, nous mettons cette semaine les dix-huit clubs à l’honneur. Vous voulez savoir quand la présentation de saison de votre club favori sera publiée ? Demandez-le dans les commentaires. Et partagez aussi vos prédictions (audacieuses) sur l’ADO.