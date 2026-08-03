Présentation de la saison 2026/27 de l’ADO La Haye : « Ce produit de Feyenoord serait un renfort pour de nombreux clubs d’Eredivisie »

La préparation touche à sa fin, les premiers matches officiels ont été disputés et le marché des transferts bat son plein. La nouvelle saison d’Eredivisie est désormais vraiment à nos portes. Dans une série de présentations de saison, nous passons cette semaine au crible les dix-huit clubs d’Eredivisie. Dans cet article, place à l’ADO La Haye. Nous analysons son été sur le marché des transferts, nous penchons sur le style de jeu de Robin Peter, désignons un joueur qui peut créer la surprise et formulons quelques autres prédictions (audacieuses) pour la nouvelle saison.

L’ADO fait son retour au plus haut niveau néerlandais après une absence de cinq saisons. Le club de La Haye a brillamment été sacré champion de Keuken Kampioen Divisie la saison dernière. Une nouvelle phase s’ouvre désormais.

Ce qui semble être un grand avantage, c’est que Peter est toujours sur le banc à La Haye. Le technicien allemand de 39 ans est un entraîneur talentueux et ambitieux, avec un style de jeu offensif axé sur l’attaque et le pressing.

Il sera intéressant de voir si l’équipe de Peter peut également afficher cela en Eredivisie. Si c’est le cas, l’ADO ne se contentera pas d’assurer son maintien, mais offrira aussi du spectacle aux amateurs de football néerlandais.

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Arrivées et départs

Mark Wotte, l’expérimenté directeur technique de l’ADO, a déjà accueilli cinq nouveaux joueurs cet été : le gardien Niclas Thiede (VfL Bochum), le défenseur central Lasse Wilhelm (1. FC Saarbrücken), le milieu Jan Zamburek (Heracles Almelo), le buteur Donát Bárány (Debreceni VSC) et le talentueux attaquant Yannick Eduardo (TSG Hoffenheim).

En contrepartie, le joueur vedette Jari Vlak a quitté le club, vendu pour 600 000 euros au CD Castellón. Peter a également vu un titulaire important s’en aller avec Steven van der Sloot, parti à Fortuna Düsseldorf. Le héros culte Diogo Tomas a signé à l’AIK en Suède. Milan Hokke est pour l’instant toujours joueur de l’ADO, malgré une offre de plusieurs millions d’euros de l’Union Saint-Gilloise. Le gaucher formé à Feyenoord serait un renfort pour de nombreux clubs d’Eredivisie.

L’ADO dispose d’un effectif talentueux, mais pourrait encore clairement utiliser deux ou trois renforts de niveau Eredivisie durant le dernier mois du mercato. Arno Verschuren, du FC Twente, était dans le viseur selon Tubantia, mais le milieu expérimenté ne voit pas d’un bon œil un transfert vers la Hofstad.

Résultats en préparation

L’ADO a connu une préparation bien plus calme que l’an dernier, lorsque Peter n’avait été nommé entraîneur qu’à la mi-juillet. Le promu est en outre resté invaincu durant sa campagne de matches amicaux.

Laakkwartier (1-5) et le Westlands Elftal (0-6) ont été battus sans la moindre difficulté, avant que KV Malines (2-3) et Lommel SK (0-4) ne soient également dominés.

Le match nul sans saveur contre les Grecs d’Asteras Tripolis (0-0) a toutefois constitué une fin de préparation mitigée. Samedi soir, l’ADO se rendra à Alkmaar pour un premier test compliqué face à l’AZ.

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Le style de jeu

Le style de jeu de l’ADO sous les ordres de Peter présente plusieurs caractéristiques bien définies. Pieter Zwart, le maître à penser tactique de Voetbal International, n’avait d’ailleurs pas parlé pour rien la saison dernière de la promotion du pressing.

L’ADO a dominé la Keuken Kampioen Divisie grâce à un pressing très agressif, une possession dominante et un jeu de position attractif. Il est facile de voir que Peter a appris le métier d’entraîneur au RB Leipzig.

Les prochains mois devront montrer quels aspects l’ADO pourra transposer en Eredivisie, où l’adversité sera indéniablement bien plus relevée. Un premier indice arrivera dès ce mois-ci, lorsque l’ADO se déplacera chez l’AZ puis à Feyenoord.

Le joueur clé

Le milieu Juho Kilo s’est développé au cours des deux dernières saisons pour devenir l’une des forces motrices de l’ADO. Lors de l’année du titre, le Finlandais de 24 ans a en plus ajouté de l’efficacité à son jeu.

L’ADO a récompensé Kilo cet été avec un nouveau contrat jusqu’à la mi-2029, avec une option pour une saison supplémentaire. Ses débuts avec la sélection finlandaise ne devraient probablement plus tarder.

Kilo est un milieu intelligent et complet, qui n’hésite pas à faire les efforts obscurs. C’est évidemment quelque chose que le public de La Haye apprécie tout particulièrement.

Qui va éclore ?

Âgé de seulement 19 ans, Illaijh de Ruijter a déjà disputé 44 matches avec l’ADO, mais il a dû manquer une grande partie de la saison dernière en raison d’une blessure au genou. L’année à venir sera donc particulièrement importante pour cet ailier polyvalent né à Maassluis.

Dans un entretien avec Omroep West, De Ruijter a déjà indiqué qu’un de ses rêves de longue date allait en tout cas se réaliser. « Je vais aussi être dans FIFA maintenant, et j’ai vraiment hâte. C’est quelque chose auquel j’ai pensé pendant mes vacances. Je n’ai pas encore commandé le jeu, mais je vais le faire bientôt. »

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Quand la saison sera-t-elle réussie ?

Début avril, Wotte s’était déjà montré ambitieux lors de son passage dans le podcast Tekengeld d’ESPN. « Nous voulons assurer notre maintien le plus vite possible, puis voir jusqu’où nous pouvons aller. »

Il a ensuite été encore plus loin. « On peut se faciliter les choses de manière très politiquement correcte en disant que la saison sera réussie si nous nous maintenons, mais nous avons aussi un peu de la fanfaronnade de La Haye. Dans cinq ans, nous voulons être un club solidement installé au milieu de tableau, qui lutte régulièrement pour les places européennes. »

« Au final, nous ne jouons pas pour une quatorzième ou une quinzième place. Nous sommes plus ambitieux, mais nous voulons aussi tout simplement rester un club sain. Nous ne voulons évidemment pas suivre le scénario de Vitesse », a ajouté Wotte.

Pour la plupart des supporters de l’ADO, la saison sera déjà réussie en cas de maintien direct. Et si cela se fait avec le style de jeu identifiable de Peter, cela séduira encore davantage les suiveurs de l’Eredivisie.

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Prédictions (audacieuses)

Joueur de l’année : Juho Kilo. Après le départ de Vlak, c’est à lui de prendre l’équipe en main à La Haye, surtout si l’ADO ne parvient plus à attirer plusieurs renforts avec de l’expérience en Eredivisie.

Plus grande déception : Lasse Wilhelm. L’Allemand a été recruté librement depuis la 3. Liga, un niveau nettement inférieur à celui de l’Eredivisie. De plus, il fait face à une solide concurrence avec Hokke, Matteo Waem et Pascal Mulder, qui ont déjà fait leurs preuves à l’ADO.

Meilleure recrue : Yannick Eduardo. Il a fait ses débuts en Bundesliga avec Hoffenheim la saison dernière, après avoir signé pas moins de douze buts et cinq passes décisives avec le FC Dordrecht lors de la première moitié de saison. Il a rapporté aux Schapekoppen un montant record de 2,6 millions d’euros et va maintenant pouvoir le montrer pendant une saison à l’ADO.

Meilleur buteur : Donát Bárány. Le double international hongrois a inscrit pas moins de soixante buts en 152 matches officiels avec le Debreceni VSC et est donc un buteur confirmé.

Classement final en Eredivisie : quinzième place. L’ADO va s’assurer une deuxième saison en Eredivisie, après quoi le club pourra à nouveau regarder un peu plus haut. Surtout si ses talents continuent aussi à se développer au plus haut niveau néerlandais, le club a de belles perspectives.

Autres présentations de saison

À l’approche de la première journée d’Eredivisie, nous mettons cette semaine les dix-huit clubs à l’honneur. Voici ci-dessous les présentations de clubs déjà publiées :

Ajax

AZ

Cambuur

Excelsior

Fortuna Sittard

Curieux de savoir quand la présentation de saison de votre club favori sera publiée ? Demandez-le dans les commentaires. Et partagez aussi vos prédictions (audacieuses) sur l’ADO.