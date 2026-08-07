La préparation touche à sa fin, les premiers matches officiels ont été disputés et le marché des transferts bat son plein. La nouvelle saison d’Eredivisie est désormais vraiment à nos portes. Dans une série de présentations de saison, nous passons cette semaine au crible les dix-huit clubs d’Eredivisie. Dans cet article, c’est le FC Twente qui est au centre de l’attention. Nous analysons son été sur le marché des transferts, nous plongeons dans le style de jeu de John van den Brom, nous désignons un joueur qui peut devenir l’une des sensations de l’Eredivisie et nous faisons quelques prédictions (audacieuses) pour la nouvelle saison.

Le FC Twente a entamé cet été un nouveau chapitre. Avec Erik ten Hag comme nouveau directeur technique, le club opte pour une nouvelle direction, sans abandonner les bases du succès de la saison dernière. L’effectif est en grande partie resté intact, mais il a été renforcé à des postes clés avec des joueurs expérimentés comme Wout Weghorst, Ramiz Zerrouki et Joël Drommel. La grande question est désormais de savoir à quelle vitesse toutes les nouvelles pièces du puzzle vont s’emboîter.

Retour sur la saison dernière

Le FC Twente peut se retourner sur une solide saison d’Eredivisie. Après un début de championnat difficile, les Tukkers se sont bien repris et l’équipe a finalement terminé à une très honorable quatrième place.

C’est surtout la manière qui a impressionné. Sous les ordres de John van den Brom, le FC Twente a pratiqué un football propre et offensif, tout en devenant dans le même temps l’équipe la plus solide défensivement de l’Eredivisie. Aucun autre club n’a encaissé moins de buts. Dans le même temps, il est aussi apparu clairement où se situait encore la marge de progression. Malgré une grande possession de balle et un nombre élevé d’occasions créées, le FC Twente n’a pas toujours su convertir sa domination en buts et en victoires.

Arrivées et départs

Le premier été de transferts d’Erik ten Hag en tant que directeur technique montre immédiatement la direction que le FC Twente veut prendre. Même si les Tukkers ont dit au revoir à plusieurs visages bien connus, l’ossature de l’effectif est restée en grande partie intacte. Le latéral gauche Mats Rots est parti au TSG Hoffenheim pour un montant record d’environ seize millions d’euros. Par ailleurs, l’icône du club Ricky van Wolfswinkel a mis un terme à sa carrière, et Bas Kuipers, Alec van Hoorenbeeck et Przemysław Tytoń, entre autres, sont également partis.

En face, il y a eu quelques recrues marquantes. La tête d’affiche est sans aucun doute Weghorst. Le joueur aux 53 sélections était la cible rêvée absolue de Ten Hag et doit permettre au FC Twente de convertir plus souvent sa domination dans le jeu en buts et en victoires. Le retour définitif de Zerrouki peut également être considéré comme un grand apport qualitatif. L’Algérien connaît le club mieux que quiconque et a déjà prouvé la saison dernière, lors de sa période en prêt, qu’il pouvait être d’une grande valeur.

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Aske Adelgaard doit compenser le départ de Mats Rots, tandis que Joël Drommel revient au club après cinq ans, là où il s’est révélé. Officiellement, Lars Unnerstall commence toujours la saison comme gardien numéro un, mais on s’attend à ce que Drommel engage sérieusement la bataille de la concurrence. Par ailleurs, Remko Pasveer a été recruté. Le gardien expérimenté semble surtout avoir été engagé pour renforcer encore la culture de la haute performance au sein de l’effectif grâce à sa mentalité et à son expérience.

Dans les semaines à venir, on peut encore s’attendre à quelques arrivées et départs. Le FC Twente tient compte d’un intérêt pour plusieurs titulaires et n’exclut pas des renforts supplémentaires à l’approche de la fin de la période des transferts. Les principales pièces du puzzle semblent désormais être tombées en place, ce qui permet surtout à Van den Brom de se concentrer sur le développement de son équipe.

Résultats de la préparation

Le FC Twente a connu une très bonne préparation. Les Tukkers ont battu Aberdeen (1-0), Sportfreunde Lotte (3-1), le PAOK (3-2) et le FC Emmen (3-0), ont fait match nul contre La Gantoise (2-2) et n’ont perdu que contre le KRC Genk (2-1). La plus grande déception est toutefois arrivée lors du tour préliminaire de la Ligue Europa. Sur les deux matches, Ferencváros s’est montré trop fort avec un score cumulé de 4-3, obligeant ainsi les Tukkers à poursuivre leur aventure européenne lors des tours préliminaires de la Ligue Conférence.

La réaction de Twente après son élimination en Ligue Europa a été au rendez-vous. Lors du premier match de la double confrontation face au DAC 1904, l’équipe de Van den Brom a immédiatement montré qu’elle avait des ressources mentales. Le FC Twente s’est imposé 6-0 avec autorité et a ainsi fait un grand pas vers les barrages de la Ligue Conférence.

On notera que Van den Brom, après l’élimination face à Ferencváros, n’a pas hésité à intervenir. L’entraîneur a procédé à pas moins de quatre changements. Ces choix se sont révélés excellents. Avec Zerrouki en sentinelle, Daouda Weidmann dans un rôle de relayeur et Daan Rots comme milieu offensif, le FC Twente a affiché plus de dynamisme et s’est montré plus dangereux que lors des précédents matches européens. Il est donc tout à fait possible que Van den Brom ait trouvé son milieu de terrain idéal avec cette occupation du terrain.

En défense aussi, les changements ont immédiatement porté leurs fruits. Robin Pröpper a saisi sa chance dans l’axe de la défense et semble s’être installé dans le onze de départ, au moins pour le moment. Cela devrait probablement se faire aux dépens de Ruud Nijstad, qui n’a pas laissé une forte impression lors du match retour contre Ferencváros et qui, en plus, a contracté une légère blessure.

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Le style de jeu

Il est logique que Van den Brom s’appuie sur le style de jeu avec lequel il a connu tant de succès avec Twente la saison dernière. Les Tukkers veulent à nouveau mettre l’adversaire sous pression très tôt et tentent de créer des occasions à partir d’un jeu de position soigné.

Quelques accents ont toutefois changé. Alors que Zerrouki, en tant que sentinelle, se charge de la relance et doit assurer l’équilibre au milieu de terrain, Daouda Weidmann bénéficie de davantage de liberté pour attaquer la profondeur. Le Franco-Ivoirien apporte un dynamisme supplémentaire grâce à ses courses, tandis que Daan Rots, depuis le poste de numéro 10, apparaît plus souvent entre les lignes. Cette répartition des rôles a parfaitement fonctionné lors du match contre le DAC 1904.

L’arrivée de Weghorst a elle aussi une influence importante sur le jeu offensif de Twente. L’attaquant n’est pas seulement un point d’appui dans la surface de réparation, il décroche aussi régulièrement pour mettre ses coéquipiers dans de bonnes conditions. Cela crée de l’espace pour les ailiers, qui doivent créer le danger grâce à leur vitesse et leurs appels en profondeur. Sondre Ørjasæter semble notamment pouvoir en profiter.

Sans ballon, le FC Twente continue de presser haut. Cela a valu beaucoup de succès à l’équipe la saison dernière et a constitué une base importante pour le faible nombre de buts encaissés.

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Le joueur clé

Sondre Ørjasæter pourrait bien devenir cette saison l’un des plus grands animateurs de l’Eredivisie. Le Norvégien a déjà beaucoup impressionné la saison dernière par sa vitesse, ses dribbles et sa créativité, mais son bon jeu n’a longtemps pas toujours été récompensé par des buts ou des passes décisives. Cela ne tenait pas seulement à son propre rendement, mais aussi au fait que ses coéquipiers ont souvent mal exploité nombre des occasions qu’il avait créées.

C’est précisément pour cela que l’arrivée de Weghorst est si intéressante. Là où Twente a régulièrement eu du mal la saison dernière à transformer sa domination dans le jeu en buts, Ørjasæter évolue désormais aux côtés d’un attaquant qui sait souvent marquer lorsqu’il est bien servi. Tout indique que l’ailier gauche norvégien est prêt à vivre sa véritable explosion en Eredivisie. ESPN L’analyste Kenneth Perez s’était d’ailleurs montré élogieux le mois dernier à propos de l’ailier, affirmant que Twente « a de l’or entre les mains » avec le Norvégien de 22 ans.

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Qui va exploser ?

Lucas Vennegoor of Hesselink est considéré comme l’un des plus grands talents du centre de formation du FC Twente. L’attaquant de vingt ans a laissé une bonne impression pendant la préparation et a prouvé qu’il possédait les qualités pour devenir à terme un titulaire.

Une véritable explosion cette saison n’a toutefois rien d’une évidence. Avec Wout Weghorst, Van den Brom dispose d’un avant-centre numéro un incontestable, ce qui signifie que Vennegoor of Hesselink semble devoir se contenter de bouts de match pour le moment.

Le calendrier chargé pourrait toutefois justement lui offrir des opportunités. Le FC Twente veut se qualifier pour la phase de championnat de la Ligue Conférence et espère ensuite également briller en Europe. À cela s’ajoutent bien sûr l’Eredivisie et la Coupe des Pays-Bas. Vennegoor of Hesselink semble donc pouvoir compter sur un temps de jeu suffisant.

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Quand la saison sera-t-elle réussie ?

Le FC Twente jouera encore cette saison les premiers rôles en Eredivisie. La concurrence semble toutefois plus forte que l’an dernier. Le PSV, l’Ajax et Feyenoord disposent à nouveau de beaucoup de qualité, tandis qu’AZ et le FC Utrecht n’affichent pas moins clairement leurs ambitions. Une place dans le top 4 constituerait donc encore une belle performance.

Le FC Twente veut également se montrer en Europe. L’élimination contre Ferencváros a été un gros coup dur, mais une belle aventure européenne reste encore possible via la Ligue Conférence. Si l’équipe de Van den Brom parvient à atteindre la phase de championnat et à y jouer un rôle significatif, cela pourrait donner un éclat supplémentaire à la saison.

Prédictions (audacieuses)

Joueur de l’année : Sondre Ørjasæter. Le Norvégien a déjà montré la saison dernière qu’il disposait de qualités exceptionnelles, mais il manquait encore d’efficacité par rapport à la qualité de ses performances. Avec Weghorst comme point d’appui et finisseur, je m’attends à ce qu’Ørjasæter améliore nettement ses statistiques et devienne le grand animateur de Twente.

Plus grande déception : Aske Adelgaard. Le Danois fait peut-être face à la mission la plus délicate au sein de l’effectif du FC Twente : succéder à Mats Rots. Celui-ci est devenu la saison dernière l’un des grands hommes forts des Tukkers grâce à son énorme apport offensif. Adelgaard a montré à Go Ahead Eagles qu’il disposait de qualités suffisantes, mais n’y a pas fait mieux qu’un but et deux passes décisives en 27 matches d’Eredivisie.

Meilleure recrue : Wout Weghorst. Weghorst va marquer ses buts pour Twente cette saison et prouver ainsi sa valeur pour l’équipe de Van den Brom. Avec des joueurs comme Ørjasæter, Daan Rots et Pjaca, il y a suffisamment de joueurs créatifs pour le servir.

Meilleur buteur : Wout Weghorst. Les attentes sont élevées, mais Weghorst a les qualités pour y répondre. Comme mentionné plus haut, il semble devoir recevoir suffisamment de bons ballons.

Classement final en Eredivisie : quatrième place. L’effectif paraît à nouveau solide et quelques recrues ciblées ont été enregistrées. La concurrence au sommet de l’Eredivisie est toutefois importante, ce qui fait d’une nouvelle quatrième place une performance à la fois réaliste et remarquable.

Résultat européen : quart de finale de Ligue Conférence. La victoire 6-0 contre le DAC 1904 est le début d’une belle série. Twente va se qualifier pour la phase de championnat de la Ligue Conférence et ira finalement jusqu’aux quarts de finale.

Autres présentations de saison

À l’approche de la première journée d’Eredivisie, nous mettons cette semaine les dix-huit clubs à l’honneur. Voici ci-dessous les présentations des clubs déjà publiées :

ADO Den Haag

Ajax

AZ

Cambuur

Excelsior

Feyenoord

Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles

FC Groningen

sc Heerenveen

NEC

PEC Zwolle

PSV

TelstarFC Twente

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