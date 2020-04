Présentation de la Coupe des Légendes africaines

Goal lance ce jeudi un tournoi à élimination directe entre les plus grandes légendes du football africaines.

Ce jeudi, Goal a le plaisir de lancer la Coupe des Légendes africaines, et qui opposera 32 grands joueurs du football africain dans un tournoi à élimination directe.

Nos 32 participants ont déjà été tirés au sort pour le premier tour, et les vainqueurs de chaque opposition devraient se qualifier pour les huitièmes de finale.

A l'issue de longs débats et discussions animées dans nos locaux, l'équipe de Goal Afrique a donc proposé une liste de 32 icônes et qui comprend les stars du football africain d'hier et d'aujourd'hui. Bien que nous ne puissions pas inclure tous ceux qui ont fait honneur à ce continent, notre liste restreinte comprend des joueurs du Cap au Caire, et célèbre les stars des années 1970 à nos jours.

Lors de cette Coupe des légendes, nous demanderons aux meilleurs joueurs du continent quels grands noms africains les ont inspirés dans leur jeunesse et comment c'était de jouer contre et aux côtés de certains de ces noms sacrés d'Afrique.

Comment sera décidé le vainqueur de chaque match?

Chacune de nos légendes a été notée et classée dans quatre catégories distinctes, évaluant sa carrière internationale, sa carrière de club, ses distinctions individuelles et son talent intrinsèque.

Pour chacune de ces catégories, les légendes ont reçu un score sur 25, soit un score total sur 100.

Lors des oppositions, l'icône africaine ayant le score global le plus élevé passe tout simplement au tour suivant.

Suivez la compétition sur les réseaux sociaux

Suivez le tournoi tel qu'il se déroule sur les réseaux sociaux de notre site - sur Facebook, Twitter et Instagram - en utilisant #ALCON, et n'hésitez pas à participer à nos sondages. On vous demandera notamment de prédire qui, selon vous, gagnera chaque match de notre Coupe des légendes africaines de Nations.