Présent mais absent… Le Congo vient gâcher l’histoire de Ronaldo et du Portugal en Coupe du monde

Le capitaine portugais Cristiano Ronaldo, qui évolue sous les couleurs d’Al-Nassr, a inscrit son nom dans une statistique peu enviable de l’histoire de la Coupe du monde lors du match d’ouverture de l’édition 2026 face à la République démocratique du Congo.

Le Portugal a été tenu en échec 1-1 par la République démocratique du Congo, ce mercredi, lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Selon le site de statistiques « Opta », il n’a touché le ballon que 25 fois durant les 90 minutes, un chiffre révélateur de son faible impact sur le jeu.

Il s’agit désormais du match où la « Fusée de Madère » a le moins touché le ballon avec la sélection portugaise lors d’un grand tournoi, sur l’ensemble des 90 minutes.

La star portugaise n’a cadré aucun de ses trois tirs, prolongeant à dix son série de grandes compétitions sans trouver le chemin des filets.

Une performance qui a pesé sur le Portugal, auteur de seulement sept tirs au but, égalant son plus bas historique en Coupe du monde, déjà atteint face à la Corée du Sud en 2002.