Présence surprise : une star du Real Madrid assiste au match entre Barcelone et Birmingham

Le stade de St Andrew's Park a été le théâtre, vendredi soir, de la présence exceptionnelle de la star anglaise du Real Madrid, Jude Bellingham, revenu dans le stade où il a débuté sa carrière professionnelle pour assister au match amical entre Birmingham City et le FC Barcelone, premier test des Blaugranas sur le sol anglais dans le cadre de la préparation de la nouvelle saison.

Bellingham, qui profite de ses vacances après avoir disputé la Coupe du monde 2026 avec l'équipe d'Angleterre, a assisté à cette rencontre qui constitue le coup d'envoi officiel de la préparation de la nouvelle saison pour l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick, après la victoire amicale à huis clos contre Europa (4-1).

Un retour empreint d'émotion

Alors que tous les regards étaient tournés vers les joueurs du Barça sur la pelouse, beaucoup se sont tournés vers les tribunes où était assis Bellingham, qui reste considéré comme un véritable modèle par les supporters de Birmingham malgré les années écoulées depuis son départ.

Bien que certains rapports aient indiqué que le joueur du Real Madrid descendrait sur la pelouse avant le début du match pour saluer les supporters de Birmingham, qui n'ont jamais oublié l'un des plus grands talents issus de leur académie, cela ne s'est finalement pas produit, même s'il a été aperçu joyeux et enthousiaste dans les tribunes.

Des spéculations ont également circulé quant à la possibilité qu'il donne le coup d'envoi honorifique, une hypothèse qui a elle aussi été écartée, la star anglaise s'étant contentée de suivre le match depuis les tribunes, accueillie chaleureusement par les supporters.

Une histoire exceptionnelle avec Birmingham

L'histoire de Jude Bellingham avec Birmingham City est unique en son genre. L'international anglais a rejoint l'académie du club à l'âge de seulement sept ans et a gravi les échelons à un rythme exceptionnel jusqu'à faire ses débuts avec l'équipe première à l'âge de seize ans et 38 jours, devenant ainsi le plus jeune joueur à porter le maillot des Blues.

Bellingham n'a eu besoin que d'une seule saison pour prouver sa valeur, disputant 44 matchs, inscrivant 4 buts et devenant le joueur vedette d'une équipe de Championship avant son transfert au Borussia Dortmund à l'été 2020.

Malgré son court séjour à Birmingham, l'influence de Bellingham a été si grande que le club a pris une décision sans précédent : retirer le numéro 22 en son honneur, un geste rare qui n'a concerné que quelques joueurs dans l'histoire du football anglais, alors qu'il n'avait que 17 ans.