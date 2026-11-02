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FBL-RIYADH-CUPAFP
Hussein Hamdy
Traduit par

Présence arabe : Messi et Ronaldo en tête des choix de la FIFPro pour les meilleurs au monde

L. Messi
C. Ronaldo
H. Kane
E. Haaland
A. Hakimi
Kylian Mbappé
L. Yamal
N. Mendes
D. Raya
D. Rice
V. van Dijk
M. Olise
M. Cucurella
T. Courtois
P. Cubarsi
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Bayern Munich
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J. Bellingham
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Une dernière étape avant l'annonce de l'équipe type

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La Fédération internationale des footballeurs professionnels « FIFPro » a dévoilé une liste de 26 joueurs en lice pour intégrer l'équipe type de l'année 2026.

Selon le site officiel de la FIFPro, 19 806 joueurs professionnels issus de 73 pays ont voté pour désigner l'équipe de l'année.

L'équipe type mondiale constitue la seule récompense du football à l'échelle planétaire dont les lauréats sont déterminés exclusivement par le vote des joueurs professionnels.

La liste finale des candidats à l'équipe type masculine comprend 26 joueurs ayant obtenu le plus grand nombre de voix de leurs confrères, en reconnaissance de leur niveau durant la période allant du 4 août 2025 au 19 juillet 2026 inclus.

Pour concourir, le joueur doit avoir disputé au moins 30 matchs officiels au cours de cette période.

Les 11 joueurs ayant recueilli le plus grand nombre de voix à leur poste seront retenus pour rejoindre l'équipe type masculine, qui sera dévoilée le lundi 9 novembre, via les plateformes numériques de la Fédération internationale des footballeurs professionnels.

L'équipe type comprendra un gardien de but, trois défenseurs, trois milieux de terrain et trois attaquants, parmi ceux ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

La onzième place sera attribuée à un joueur de champ n'ayant pas assuré sa place parmi les catégories précédentes, mais ayant recueilli le plus grand nombre de voix parmi les joueurs restants.

La liste finale des candidats pour l'année 2026 se présente comme suit :

Gardiens de but : Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgique) - Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea, Argentine) - David Raya (Arsenal, Espagne).

Défenseurs : Pau Cubarsí (Barcelone, Espagne) - Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid, Espagne) - Virgil van Dijk (Liverpool, Pays-Bas) - Gabriel (Arsenal, Brésil) - Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Maroc) - Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal) - William Saliba (Arsenal, France) - Dayot Upamecano (Bayern Munich, France).

Milieux de terrain : Jude Bellingham (Real Madrid, Angleterre) - Bruno Fernandes (Manchester United, Portugal) - Enzo Fernández (Chelsea/Manchester City, Argentine) - Pedri (Barcelone, Espagne) - Declan Rice (Arsenal, Angleterre) - Rodri (Manchester City/Barcelone, Espagne) - Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal).

Attaquants : Erling Haaland (Manchester City, Norvège) - Harry Kane (Bayern Munich, Angleterre) - Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain, Géorgie) - Kylian Mbappé (Real Madrid, France) - Lionel Messi (Inter Miami, Argentine) - Michael Olise (Bayern Munich, France) - Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portugal) - Lamine Yamal (Barcelone, Espagne).

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