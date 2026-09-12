Car avec un triplé sur la pelouse du Venezia FC, l’Argentin a justement chipé à son illustre compatriote Lionel Messi un record qui tenait depuis près de 20 ans. Mastantuono est désormais le plus jeune Argentin à avoir réussi un triplé dans l’un des grands championnats européens (Italie, Angleterre, Espagne, Allemagne, France).

Vendredi, l’ailier droit était âgé de 19 ans et 28 jours, soit 231 jours de moins que Messi lorsque ce dernier avait signé son festival offensif le 10 mars 2007. Pour sauver l’honneur de Messi, il faut ajouter qu’il avait inscrit son premier triplé lors du Clasico contre le Real Madrid.

Mastantuono n’a eu besoin que de 98 secondes à Venise pour permettre à la Fiorentina, grâce à un doublé, de prendre l’avantage après avoir été menée 1:0 en première période.

À la 84e minute, il a finalement scellé définitivement le sort de la rencontre avec son troisième but. Florence s’est envolée à 4:1 et, au final, le score de 4:2 a non seulement marqué la première victoire de la nouvelle saison en Serie A, mais aussi les tout premiers points.

Combien Franco Mastantuono a-t-il coûté au Real Madrid en indemnité de transfert ?

Le jeune buteur mérite évidemment les remerciements et les louanges pour ce premier succès de la saison au sein du club toscan. Mais l’entraîneur Paolo Vanoli doit lui aussi être cité. C’est lui qui avait sauvé la Fiorentina de la relégation la saison passée, avant d’être malgré tout remplacé durant l’été par le champion du monde 2006 Fabio Grosso.

Après son faux départ avec trois défaites et un bilan de 1:9 au niveau des buts, il a immédiatement été licencié et Vanoli est revenu sur le banc florentin au cours de la semaine passée.

Mastantuono a rejoint le Real Madrid en 2025 en provenance de River Plate pour 45 millions d’euros. Jusqu’à présent, il n’avait pas encore vraiment réussi à se mettre en évidence chez les Merengue, même s’il comptait 35 apparitions toutes compétitions confondues (42 minutes de moyenne), trois buts et une passe décisive. Il a désormais atteint la barre des trois buts à Florence en un seul match. Il est encore prêté en Italie jusqu’à l’été prochain.



