Mardi matin, Manchester City comme les Spurs ont officialisé le transfert de ce joueur offensif. Et le montant déboursé pour Savinho, mis au placard à City, est conséquent : selon Sky, Tottenham va d’abord verser environ 87,5 millions d’euros à Manchester, tandis que d’éventuels bonus s’élèveraient à près de 11 millions d’euros. City pourrait ainsi encaisser au total environ 98,5 millions d’euros pour Savinho.

Chez les Spurs, le Brésilien a signé un contrat de cinq ans jusqu’en 2031, avec une option pour une année supplémentaire. Pour City, Savinho devient la nouvelle vente record du club et dépasse Julian Alvarez, parti en 2024 à l’Atletico Madrid pour 75 millions d’euros. Dans l’histoire de Tottenham, Savinho est en revanche la troisième recrue la plus chère, l’intégralité du top 3 datant de cet été : le quasi-relégué de la saison passée a versé 99 millions d’euros à West Ham United pour Mateus Fernandes, et 108 millions d’euros à Newcastle United pour le détenteur du record, Sandro Tonali. Au total, les Londoniens ont déjà dépensé plus de 350 millions d’euros pour de nouveaux joueurs lors du mercato en cours, qui reste ouvert jusqu’au début du mois de septembre, tandis que d’autres éléments de renom comme Andrew Robertson ou Marcos Senesi sont arrivés libres.

« Cela a pris un peu de temps, mais je suis heureux d’être ici maintenant », a déclaré Savinho à propos de son transfert. Tottenham le courtisait déjà l’été dernier, mais les 70 millions d’euros alors proposés ne suffisaient pas à City et le transfert avait échoué. Début octobre 2025, Savinho avait ensuite prolongé à la surprise générale son contrat avec City de deux années supplémentaires, jusqu’en 2031.

Savinho se réjouit de son méga-transfert à Tottenham

À l’époque, Savinho, recruté en 2024 à l’ESTAC Troyes en France pour 25 millions d’euros, revenait tout juste à son meilleur niveau après des problèmes physiques, mais il a finalement dû se contenter d’un rôle de joker durant la majeure partie de la saison passée sous les ordres de l’ex-entraîneur Pep Guardiola. Son successeur, Enzo Maresca, ne comptait désormais plus forcément sur Savinho, qui a disputé au total 84 matches avec City durant ses deux années à Manchester (sept buts, 16 passes décisives).

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Dans ce transfert tardif à Tottenham, l’entraîneur des Spurs Roberto De Zerbi, arrivé fin mars, a joué un rôle important selon Savinho. « C’est une merveilleuse opportunité dans un grand club avec l’un des meilleurs entraîneurs du monde », a souligné le joueur de 22 ans, qui préfère évoluer sur l’un des deux côtés. « Dès que j’ai parlé avec l’entraîneur, j’ai su que je devais venir ici. Il veut m’aider à atteindre le plus haut niveau possible, et je pense que nous pouvons y parvenir ensemble. »

Xavi Simons annonce l’officialisation du transfert de Savinho

Avec Xavi Simons, arrivé à Tottenham en 2025 en provenance du RB Leipzig, Savinho peut compter sur une vieille connaissance pour faciliter ses débuts à Londres. Les deux se connaissent depuis la saison 2022/23, lorsqu’ils évoluaient ensemble au PSV Eindhoven, et c’est ainsi que Simons, toujours éloigné des terrains pour une longue période en raison d’une rupture des ligaments croisés, a été chargé d’annoncer l’arrivée de Savinho sur les réseaux sociaux des Spurs.

« Bien sûr que je devais le faire. En réalité, j’ai insisté », a déclaré le Néerlandais. « Bienvenue chez les Spurs, bro. Je suis très heureux que tu sois ici maintenant. Tu vas adorer. Les fans ont été tellement bons avec moi depuis mon arrivée ici. Et je sais qu’ils t’aimeront aussi dès qu’ils te verront jouer. Je travaille dur chaque jour pour revenir. Et j’ai hâte d’être bientôt sur le terrain avec toi. »

Selon toute vraisemblance, Savinho aura aussi un autre visage familier à ses côtés dans son nouvel environnement avec Omar Marmoush. Car l’Égyptien aussi serait tout proche de quitter Manchester City pour Tottenham, même si son arrivée devrait dans un premier temps se faire sous la forme d’un prêt. Selon Fabrizio Romano, une option d’achat entrerait alors en jeu l’année prochaine et pourrait, si certaines conditions sont remplies, se transformer en obligation d’achat. Dans ce cas, les Spurs devraient verser 58,5 millions d’euros à City pour Marmoush.