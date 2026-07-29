Un maigre total de 7,5 millions d’euros : voilà ce que révèle un regard superficiel sur les recettes de transferts du Real Madrid jusqu’ici durant l’été 2026. Fran Garcia a rejoint le Real Betis à Séville pour quatre millions d’euros. Et Mario Martin, déjà prêté au FC Getafe la saison passée, a désormais été recruté définitivement par le rival madrilène en Liga pour 3,5 millions d’euros. Et c’est tout, pour l’instant.

Mais en y regardant de plus près, on constate une chose : en réalité, le Real a entièrement autofinancé son mercato estival jusqu’ici grâce à des ventes de joueurs. Bernardo Silva et Ibrahima Konate sont arrivés libres, 20 millions d’euros ont été versés à l’Inter Milan pour Denzel Dumfries et le Real est allé arracher Marc Cucurella à Chelsea pour 55 millions d’euros. En y ajoutant les 15 millions d’euros d’indemnité devenus nécessaires pour libérer le nouvel entraîneur Jose Mourinho de son contrat en cours à Benfica, la Maison Blanche a investi jusqu’ici 90 millions d’euros.

Malgré cela, le bilan des transferts reste actuellement largement positif. Car grâce à un coup très malin que le Real a appliqué avec constance ces dernières années lorsqu’il laissait partir un talent, plus de 110 millions d’euros sont entrés dans les caisses madrilènes pour des joueurs qui ne faisaient même pas partie de l’effectif la saison passée — en comptant les 3,5 millions d’euros touchés pour Mario Martin, dernièrement prêté. Aucun affaiblissement de l’effectif, donc, mais des revenus élevés et très importants, qui sont presque passés inaperçus au premier regard.

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Comment est-ce possible ? Le mot magique est le suivant : pourcentage à la revente. Ou, plus précisément, un généreux pourcentage à la revente à hauteur de 50 %. L’exemple le plus marquant est un champion du monde tout frais. Victor Munoz peut à juste titre se présenter ainsi depuis le 19 juillet, même s’il n’a pas disputé la moindre minute avec l’Espagne lors de la Coupe du monde 2026.

Le joueur de 23 ans, originaire de Barcelone et autrefois écarté du centre de formation du grand rival barcelonais du Real, le Barça, a justement rejoint Madrid à 18 ans. Comme une percée en équipe première semblait hors de portée, le Real a laissé Munoz partir à CA Osasuna en 2025. C’est là que l’attaquant a explosé, est devenu international espagnol et a valu 40 millions d’euros à Liverpool. Mot-clé : pourcentage à la revente. La moitié de cette somme est revenue au Real, soit 20 millions d’euros gagnés rapidement. Encore mieux pour les Blancos : comme ils avaient reçu 25 millions d’euros d’Osasuna l’an dernier pour Munoz, cela porte même le total à 45 millions d’euros encaissés pour un joueur qui n’a disputé que quatre matches avec l’équipe première.

Le transfert de Mario Gila à Milan rapporte 15 millions d’euros au Real Madrid

Dans le cas de Mario Gila, 15 millions d’euros ont entre-temps simplement atterri dans les caisses madrilènes. Comme Munoz, le défenseur central vient de Barcelone : le Real l’avait recruté à 18 ans au centre de formation de l’Espanyol. Plus tard, Gila s’est contenté de deux brèves apparitions avec l’équipe première, mais le défenseur s’est recommandé via la Castilla pour relever des défis plus importants ailleurs. La Lazio Rome l’a emmené en Italie en 2022, et Gila a récemment poursuivi sa route à l’AC Milan pour une indemnité de 30 millions d’euros. Le Real a pu se réjouir de 50 % de cette somme.

Au total, 21,75 millions d’euros ont par ailleurs discrètement trouvé le chemin du Bernabeu depuis Bournemouth. Alex Jimenez a rapporté 9,25 millions d’euros à son club formateur. Le joueur de couloir a longtemps été formé chez les jeunes au Real, avant de rejoindre l’AC Milan en prêt en 2023 alors qu’il était encore U19, puis de signer définitivement à San Siro un an plus tard. Jimenez n’a jamais disputé le moindre match avec l’équipe première de la Maison Blanche, mais grâce à son transfert de Milan à Bournemouth, le Real a tout de même empoché une coquette somme sur son propre produit du centre. Le joueur de 21 ans avait déjà été prêté la saison dernière de Milan à l’Angleterre, et Bournemouth a maintenant levé l’option d’achat de 18,5 millions d’euros — avant de prêter Jimenez peu après à la Fiorentina.

En revanche, Alvaro Rodriguez évoluera bien à Bournemouth la saison prochaine. Le Real était allé chercher l’avant-centre à Girona à l’époque, chez les U17, et contrairement à Jimenez, Rodriguez a au moins eu droit à quelques apparitions en équipe première. Il a joué dix fois avec l’équipe A du Real, avec même une prestation très particulière à la clé : en février 2023, lancé pour le dernier quart d’heure du derby face à l’Atletico, Rodriguez avait évité la défaite à l’équipe alors entraînée par Carlo Ancelotti grâce à son égalisation à 1-1 contre le rival local. Passeur décisif : nul autre que Luka Modric.

Real Madrid : Nico Paz représente la plus grosse part des recettes

Mais c’est avant tout via la Castilla que Rodriguez s’est rendu intéressant pour d’autres clubs de renom. Après un prêt à Getafe, le FC Elche a déboursé 14,5 millions d’euros pour l’attaquant en 2025. Un an plus tard, après une bonne saison en Liga, Rodriguez valait cette fois 25 millions d’euros aux yeux de Bournemouth. Soit 12,5 millions d’euros pour le Real.

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Le plus gros morceau des quelque 110 millions d’euros de recettes de transferts presque passées inaperçues, le vice-champion d’Espagne le doit toutefois à un autre pourcentage à la revente. Nico Paz, l’un des plus grands talents issus du centre de formation, avait été cédé par le Real à Côme en 2024. Là-bas, le milieu offensif s’est magnifiquement développé, mais son avenir à court terme ne se situe pas à Madrid, plutôt toujours à Côme. Le Real a bien activé la clause de rachat à hauteur de neuf millions d’euros, mais les Italiens ont conservé Paz dans leurs rangs pour sans doute 60 millions d’euros. Le calcul donne donc 51 millions d’euros pour le Real, qui s’est en plus assuré une nouvelle option de rachat pour 2027.

En ce qui concerne ce modèle rentable du pourcentage à la revente, le Real n’a peut-être pas encore atteint sa limite cet été. Avec Sergio Arribas, la Maison Blanche pourrait bientôt encore gagner de l’argent grâce à un autre joueur qui ne faisait plus partie de l’effectif récemment. Le milieu offensif, formé au Real, s’est mis en valeur auprès de clubs plus importants grâce à une saison remarquable avec le club espagnol de deuxième division de l’UD Almeria, avec 33 implications directes sur des buts en 47 matches. Benfica serait particulièrement insistant pour Arribas, et une indemnité de transfert de 12 millions d’euros est évoquée. Six millions de cette somme atterriraient alors directement à Madrid.