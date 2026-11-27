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Alors que tout le monde doutait et réclamait une solution classique, José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a décidé d'aller complètement à contre-courant et de miser sur une idée qui paraissait folle à beaucoup.

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Le technicien portugais a toujours cru en la capacité de son compatriote à briller au milieu de terrain, malgré le risque. Après le refus de Rodri en août, Mourinho a compris que c'était la solution idéale et que le moment était venu de concrétiser une idée à laquelle il croyait depuis des années.

Beaucoup pensaient que Bernardo Silva, 32 ans, ne pourrait pas, à ce stade de sa carrière, s'en sortir au poste de milieu de terrain. Bien avant cela, certains estimaient même qu'il ne réussirait pas grand-chose en tant que footballeur.

Le quotidien espagnol « AS » a rapporté d'anciennes déclarations de Jorge Mendes, le célèbre agent : « On me l'a répété encore et encore : Jorge, oublie ça, tu n'as aucune chance, Bernardo Silva ne sera jamais un joueur important, au mieux il jouera en première ou en deuxième division, peut-être dans une équipe comme Paços de Ferreira. »

Le journal souligne que Mourinho n'a jamais fait partie des sceptiques. Au contraire, il a toujours vanté les qualités de Bernardo, voyant en lui un joueur intelligent, capable d'évoluer à n'importe quel poste et dans n'importe quelles conditions.

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Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter à l'été, lorsque Bernardo a pris les commandes du milieu de terrain. Mourinho avait déjà senti qu'il en était capable.

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Après le choc évident provoqué par le refus de Rodri, surtout aux yeux du public plus qu'au sein même du club, l'entraîneur portugais n'est pas resté les bras croisés : il a géré la situation avec fair-play, sans faire de bruit.

Selon le journal, Mourinho considérait Bernardo Silva comme le partenaire idéal de Tchouaméni au milieu de terrain, bien qu'il n'ait jamais joué à ce poste au cours de sa carrière, à de rares exceptions près.

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Toujours d'après le quotidien, cette décision semblait ignorer la théorie du football moderne, qui exige pour ce poste un profil physique différent et plus puissant. Elle aurait pu passer pour un saut dans l'inconnu, mais elle s'est révélée parfaitement juste.

L'habileté de Bernardo dans la construction du jeu, son engagement défensif et son dynamisme suffisaient à justifier le jugement de Mourinho. De plus, l'entraîneur prêtait au joueur une intelligence hors du commun qui lui permettrait de comprendre son nouveau rôle sur le terrain. Au vu de ce que l'on a pu observer, ce jugement s'est confirmé.

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Avant la première trêve internationale, juste après la douloureuse défaite au Wanda Metropolitano, le Real Madrid semblait entrer dans une phase de déclin et les perspectives paraissaient sombres.

Mais la réalité a été tout autre : le Real Madrid s'est transformé lors du Clásico avec l'entrée de Bernardo, devenu depuis un titulaire indiscutable.

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Depuis cette victoire à Barcelone, il a été titulaire lors de tous les matchs et a disputé plus de 86 % des minutes possibles, devenant la colonne vertébrale de l'équipe et un joueur indispensable.

Aujourd'hui, plus personne ne remet en cause la décision de Mourinho. Bernardo Silva a prouvé que l'intelligence et la technique peuvent l'emporter sur la puissance physique, et que l'entraîneur portugais avait raison de défier les théories modernes et de croire en un joueur dont tout le monde disait qu'il ne réussirait jamais.