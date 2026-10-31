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Le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, s’est confié sur l’évolution tactique en cours à Anfield, exhortant ses coéquipiers à adhérer pleinement à la philosophie d’Andoni Iraola, qui comporte des risques élevés mais peut aussi rapporter gros. Le défenseur néerlandais estime que l’effectif gagne en confiance à mesure qu’il délaisse le jeu patient de l’ère précédente au profit d’une approche plus agressive, fondée sur le pressing.

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Adopter la nouvelle identité d’Anfield

L’arrivée d’Iraola a provoqué un changement tactique majeur à Liverpool, qui a retrouvé un pressing haut et incessant. Cette évolution porte déjà ses fruits, comme l’a montré la récente victoire aux tirs au but contre Chelsea en Carabao Cup, la cinquième consécutive du club.

S’adapter à cette philosophie oblige les joueurs à sortir de leur zone de confort. Ils doivent prendre en une fraction de seconde des décisions cruciales qui peuvent exposer l’équipe. Van Dijk, par exemple, monte régulièrement loin dans le camp adverse pour exercer une pression, tandis que l’arrière droit Ronald Araujo repique souvent dans l’axe pour étouffer les menaces.

Si ce dispositif audacieux peut créer du désordre, la confiance du groupe dans les méthodes de l’entraîneur basque grandit.

« Il faut s’engager à fond »

Jouer avec une ligne aussi agressive exige une immense concentration. « Je pense que c’est un défi contre toutes les équipes, parce que lorsqu’elles savent que nous voulons récupérer le ballon haut, elles essaient de nous attirer dans des zones difficiles et il faut savoir lire le jeu », a expliqué Van Dijk.

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Il a rappelé comment son ancien coéquipier Jordan Henderson avait tenté d’exploiter ce système précis en attirant les défenseurs hors de leur position. « Par exemple, Hendo décrochait pour essayer d’attirer l’un de nous et laisser un espace derrière. Il faut alors décider si l’on y va ou non. C’est aussi une question de lecture du jeu », a-t-il poursuivi. « Mais ici, surtout au début, il faut s’engager à fond et prendre ce risque. Si vous récupérez le ballon haut, vous voyez aussi le public se lever, et cela apporte une énergie qui vous aide pendant les 90 minutes. »

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« Désormais, la tendance est au un-contre-un partout, et il faut réfléchir à ce que l’on va faire. Est-ce qu’on va jouer directement et disputer le deuxième ballon, ou essayer de passer à travers ? C’est le rapport entre risque et récompense qu’il faut accepter. »

En fin de compte, il estime qu’il revient aux joueurs de répondre présents. « Il faut savoir s’adapter et cela fait aussi partie de notre travail. L’entraîneur peut évidemment définir le plan, mais nous, les joueurs, avons la responsabilité de l’appliquer et de gagner le match, avec l’aide, bien sûr, de l’entraîneur et du staff. Mais sur le terrain, c’est nous qui avons le plus d’influence. »

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Dépasser l’ère Klopp

Si Iraola a été nommé pour rétablir l’intensité qui s’était estompée sous Arne Slot, cette nouvelle identité n’est pas une copie conforme du dispositif emblématique de Jurgen Klopp.

« Je pense que c’est une autre époque, un autre contexte. Sous Jurgen, nous pressions beaucoup en coulissant, nous essayions d’enfermer l’adversaire sur un côté, mais le football a changé », a ajouté Van Dijk. « C’est donc différent, mais ce qui ne change pas, c’est le nombre de sprints, la course et la volonté de récupérer le ballon le plus vite possible. »

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« Nous devons aussi jouer un peu plus directement, et cela aide encore à récupérer le ballon haut. Il faut trouver le bon équilibre, parce que je pense que nous pouvons toujours sortir du pressing par le jeu, mais aussi jouer directement. À domicile, c’est parfois nécessaire. »

Il a conclu : « Il faut essayer de créer ce désordre, ces deuxièmes ballons, ces duels, et c’est ce que nous sommes encore en train d’apprendre. »

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Le test ultime à Anfield

Le véritable test pour le système qu’Iraola met en place arrivera dimanche, lorsque le champion en titre Arsenal se rendra à Anfield. Arsenal possède précisément les qualités offensives nécessaires pour exploiter les espaces que laisse inévitablement le pressing haut de Liverpool.

Porté par une série de cinq victoires, Liverpool ne renoncera pas à ses principes offensifs. Parvenir à appliquer ce plan de jeu chaotique et risqué face au détenteur du titre confirmerait avec force la pertinence de son évolution tactique.