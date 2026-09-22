Premiers signes de retour : une bonne nouvelle réjouit Flick pendant la trêve internationale

La trêve internationale a offert un tableau inhabituel au sein du complexe de la « Ciutat Esportiva » (le centre d'entraînement du Barça) : avec une grande partie de l'effectif catalan dispersée aux quatre coins du monde pour rejoindre leurs sélections nationales, l'entraîneur Hansi Flick ne dispose plus que de sept ou huit joueurs disponibles pour travailler avec eux ces jours-ci, mais un autre joueur pourrait bientôt les rejoindre.

Selon le journal « Sport », Frenkie de Jong a déjà commencé à s'entraîner avec le ballon, et son état a connu une amélioration notable au cours des derniers jours. Le joueur néerlandais effectue ses entraînements en solitaire sur la pelouse à une intensité moyenne, se montrant satisfait du rythme de sa récupération après sa blessure.

De Jong est absent des terrains depuis qu'il a été victime d'une déchirure du ligament collatéral médial de son genou droit. Dans un premier temps, diverses options ont été étudiées pour traiter la blessure — y compris l'éventualité de subir une opération —, mais il a finalement été décidé d'adopter une approche thérapeutique conservatrice.

Pendant plusieurs semaines, Frenkie s'est entraîné sans ballon, en se concentrant principalement sur des exercices et de la course en ligne droite. Comme ce journal l'a indiqué précédemment, le joueur ressentait encore une certaine gêne il y a quelques semaines lorsqu'il effectuait des mouvements latéraux, des problèmes précisément liés à la blessure aux ligaments.

Désormais, la situation s'est améliorée : il se montre plus optimiste, et l'étape suivante a déjà été franchie. Frenkie est revenu sur la pelouse et a commencé à s'entraîner avec le ballon, avec une augmentation progressive de la charge de travail physique, même s'il lui reste encore un peu de temps avant de pouvoir s'entraîner normalement avec ses coéquipiers.

Flick pourra évaluer par lui-même le niveau de sa progression demain, mercredi. En effet, l'entraîneur n'était pas présent à la « Ciutat Esportiva » hier en raison de sa journée de repos, et il s'est rendu aujourd'hui, mardi, à Madrid pour assister à une réunion des entraîneurs. Demain sera donc l'occasion pour lui de suivre à nouveau de près le travail du joueur néerlandais.

Quoi qu'il en soit, comme l'a rapporté le journal catalan, il n'y a pas lieu de se précipiter : Frenkie devra patienter entre deux et trois semaines environ avant de reprendre les entraînements collectifs. Dès la fin de la trêve internationale, les staffs technique et médical réévalueront son état et l'avancée de sa récupération, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'une date plus précise pourra être fixée pour son retour à la compétition.

La phase de récupération n'est pas encore terminée, mais elle représente un pas important en avant : Frenkie a retrouvé le ballon dans ses pieds. Et c'est peut-être là la meilleure des nouvelles, après des semaines passées uniquement à courir.

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