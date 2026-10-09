Le club d'Al Ahli a renoué avec la compétition après une longue période, en raison de la dernière trêve internationale, privé de plusieurs de ses cadres.

Al Ahli se déplace sur la pelouse d'Al Fateh, ce vendredi, au Mayadeen Tamweel Al Oula Stadium à Al-Ahsa, dans le cadre de la huitième journée du championnat saoudien de Roshn League.

Le Néerlandais Marino Pušić, l'entraîneur d'Al Ahli, a décidé de laisser au repos les internationaux saoudiens qui ont participé avec lui au sacre lors de la vingt-septième édition de la Coupe du Golfe arabe, « Gulf 27 », grâce à une victoire sur les Émirats arabes unis sur le score de deux buts à zéro, en finale, mardi dernier.

Le duo Saleh Abou Al-Chamat et Firas Al-Buraikan prend place sur le banc des remplaçants, tandis que le latéral gauche Zakaria Hawsawi est absent en raison d'une blessure.

Par ailleurs, Al Ahli dispute la rencontre sans son gardien sénégalais Édouard Mendy ni son défenseur brésilien Roger Ibañez, en raison d'une blessure dont ils souffrent également.

En face, Al Fateh aborde la rencontre avec de nouvelles motivations, sous la houlette de son nouvel entraîneur, le Marocain Jamal Sellami, après qu'il a pris les commandes en remplacement de Khaled Al-Atwi, limogé hier jeudi.

Al Ahli occupe la sixième place au classement du championnat saoudien avec 12 points, récoltés grâce à 4 victoires et 3 défaites, à 6 points complets derrière Al Hilal, qui trône en tête du classement.

En face, Al Fateh occupe la quinzième place au classement avec seulement 3 points, récoltés grâce à 3 nuls et 4 défaites, sans avoir remporté la moindre victoire jusqu'à présent.

La composition d'Al Ahli était la suivante :

Gardien de but : Abdulrahman Al-Sanbi

Défense : Saeed Baatiyah - Merih Demiral - Mohammed Suleiman Bakr - Saad Bal'abid

Milieu de terrain : Ziyad Al-Juhani - Valentin Atangana - Matheus Gonçalves

Attaque : Francisco Trincão - Ivan Toney - Wenderson Galeno