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Congo DR v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Premières victimes du report : la Coupe d'Asie met fin à l'aventure de Cannavaro en Ouzbékistan

Asian Cup
F. Cannavaro
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Italie
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Arabie saoudite

L'aventure de l'entraîneur italien s'achève rapidement

Il semble que l'Italien Fabio Cannavaro, sélectionneur de l'Ouzbékistan, sera la première victime de la décision de reporter la Coupe d'Asie des nations 2027 en Arabie saoudite.

La Confédération asiatique de football a annoncé ce mardi le report de la Coupe d'Asie des nations, qui devait débuter en janvier 2027, pour qu'elle se tienne à partir de décembre de la même année.

Le journaliste italien Fabrizio Romano a affirmé que Cannavaro pourrait décider de quitter son poste de sélectionneur de l'Ouzbékistan après le report du tournoi asiatique.

L'entraîneur italien dirige l'Ouzbékistan depuis octobre de l'année dernière, et il a disputé avec cette équipe la Coupe du monde 2026, mais il a perdu les trois matches de la phase de groupes contre la Colombie, le Portugal et la République démocratique du Congo.

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Le prochain défi de Cannavaro était de diriger l'Ouzbékistan lors de la Coupe d'Asie des nations 2027, le tirage au sort l'ayant placé dans un groupe équilibré aux côtés de la Jordanie, de la Corée du Nord et de Bahreïn.

Avec le report des rencontres du tournoi asiatique, l'Ouzbékistan ne dispose plus d'aucun match officiel au cours des prochains mois, ce qui pourrait pousser Cannavaro à quitter son banc.

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