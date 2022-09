Les premières images de Zlatan Ibrahimovic dans "Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu"

Zlatan Ibrahimovic a diffusé sur Twitter la bande-annonce du prochain Astérix dans lequel il jouera un soldat romain.

C'est l'un des films les plus attendus de l'année 2023 : « Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu » sortira en effet l'année prochaine, en février et réunira un casting XXL.

On retrouvera Guillaume Canet dans le rôle d'Astérix et Gilles Lellouche dans celui d'Obélix. Mais il y aura aussi une star du football : Zlatan Ibrahimovic.

L'attaquant suédois incarnera Antivirus, un soldat de l'armée romaine de Jules César (joué par Vincent Cassel). Et ce dimanche 25 septembre, Ibrahimovic a partagé sur son compte Twitter la bande-annonce du film dans lequel on peut enfin le voir. Et Antivirus semble être inspiré d'Ibrahimovic puisqu'on le voit se bagarrer avec brio et être acclamé par les autres soldats de l'armée romaine.