Première victorieuse pour Bosz avec l’OL

Pour son premier match amical sous la direction de Peter Bosz, l’OL a corrigé Bourg en Bresse ce samedi.

L’Olympique Lyonnais a entamé de la meilleure des manières sa phase de préparation. Opposés à Bourg en Bresse, une formation de National, les Gones l’ont emporté largement 5-1 ce samedi.

Il s’agissait de la première de Peter Bosz à la tête de l’équipe rhodanienne. Il l’a donc parfaitement négociée, et ce malgré le large turn-over appliqué. Il a fait jouer deux équipes différentes à chaque mi-temps. Le seul joueur à avoir disputé les deux périodes c’est le gardien Pollersbeck.

Plusieurs jeunes ont participé à cette empoignade, comme Florent Da Silva (18 ans) et Habib Keita (19 ans), de même que l’attaquant Samuel Bossiwa (18 ans). Et au retour des vestiaires, c’est Barcola et Lukeba, deux purs produits du club, qui ont pris place sur la pelouse. Et ils se sont plutôt bien débrouillés puisque chacun des deux a inscrit un but.

Belle victoire de la #TeamOL (5-1) pour ce premier match de préparation face à @FBBP01 ! 🔴🔵@MDembele_10 (x2), @slimaniislam, Bradley Barcola et Castello Lukeba sont les buteurs ! 💥



Prochains matchs face au @FCVB_officiel et à @VfL_Wolfsburg samedi 17 au @GroupamaStadium ! pic.twitter.com/QXdrMhatwN — Olympique Lyonnais (@OL) July 10, 2021

Dembélé inscrit un doublé

Les autres buteurs lyonnais sont Moussa Dembélé et Islam Slimani. De retour d’un prêt de l’Atlético Madrid, l’ancien Bleuet s’est même offert un doublé. Avec ces réalisations, il marque des points auprès de son nouvel entraineur.

A noter que l’OL n’était bien sûr pas au complet pour cette entrée matière. Plusieurs joueurs manquaient à l’appel. Paqueta est à la Copa America, tandis que le latéral Bard est aux JO. Denayer, Dubois et Lopes sont toujours aux vacances après avoir participé à l’Euro. Enfin, Aouar et Kadewere sont blessés et la recrue Henrique pas encore prête.

La prochaine sortie amicale des Lyonnais est programmée le 17 juillet contre Villefranche. Ils enchaineront ensuite par des matches contre Wolfsburg et le Sporting CP.